Číslo 5 žije nebo také jako Popelka, která voličům dávala na sociálních sítích hádanky, kým vlastně je. O jednačtyřicetileté Marii Krškové se nedá říct, že by šla po vysokých politických funkcích.
V loňských volbách do krajského zastupitelstva byla na lidovecké kandidátce spíš jen křovím, když kandidovala z 26. místa. Sedmým rokem je však starostkou Orlického Podhůří na Orlickoústecku, a když na začátku roku byla nominována jako dvojka za lidovce na kandidátku SPOLU v Pardubickém kraji, bylo to pro ni velké překvapení, ale hlavně závazek.
V kampani nechtěla těžit z toho, že je dcerou někdejší lidovecké legendy Josefa Luxe.
„První výjezdy po kraji začaly už v březnu. Snažila jsem se maximálně zapojit. Byli jsme s kolegy v nespočtu obcí kraje. Určitě jsem dnes víc známá jako starostka a spojitost s mým otcem nabíhala jen těm, kdo zná někoho z rodiny. Marketéři toho chtěli v kampani jen zlehka využít, ale pro voliče v ostatních okresech jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc. O to víc si volebního výsledku vážím,“ řekla pro iDNES.cz Kršková, kterou potěšilo, že ji z pátého místa vyneslo do sněmovny více než 6 500 kroužků.
Daleko víc podle ní mělo vliv, že byla v kraji první ženou na kandidátce SPOLU. Voliči letos díky masivnímu kroužkování dostali do popředí ženy, kterých bude v dolní komoře historicky nejvíc, a to 67.
„To svoji roli určitě hrálo. Jednou z věcí, se kterou jsem kandidovala a na kterou bych se chtěla ve sněmovně zaměřit je kromě podpor rodin s dětmi skloubení profesního a rodinného života žen, které je stále problematické,“ říká žena, která si při náročné kampani v ulicích musela časový rozvrh rozplánovat s manželem s ohledem na tři dospívající děti.
Přesun do Prahy s rodinou určitě neplánuje. Profesní život si však musí poskládat jinak.
„Protože jsem starostka malé obce, nemám pod sebou velký aparát a hodně věcí si dělám sama, budu muset svoji pozici na obci určitě omezit. Určitě budeme s kolegy zastupiteli a místostarosty hledat nějaký vhodný model. Ráda bych do konce volebního období na obci zůstala v nějaké menší pozici. Dlouhodobě si skloubení obou prací nedokážu představit. Myslím si, že by to bylo na úkor jednoho nebo druhého. Nemám pod sebou velký aparát, na který bych mohla agendu delegovat. Hodně věcí si dělám sama. To je velký rozdíl od starostů velkých měst, kteří si pozici starosty nechávají,“ řekla Kršková, která by se chtěla v příštích čtyřech letech zaměřit také na rozvoj venkova a na zahraniční politiku a bezpečnost.
„Zejména dnes je to hodně aktuální,“ dodává absolventka studia mezinárodních vztahů a hospodářské politiky na Masarykově univerzitě v Brně, která by v lecčems chtěla ideově navázat na politiku svého otce, který ač pracovně vytížený, vždy si na své děti udělal čas a zajímal se o to, co dělají a snažil se je v tom podpořit.