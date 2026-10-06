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Volby 2026 v Pardubicích: kdo kandiduje na primátora

Petra Škraňková
  15:15
Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.

Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev. | foto: Jaroslav Hubený

Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.
Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.
Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.
Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.
58 fotografií
Komunální volby 2026 v Pardubicích se konají 9. a 10. října a místní voliči v nich rozhodnou o obsazení 39 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních subjektů. Post primátora obhajuje Jan Nadrchal (ANO). Hlavním tématem kampaně je doprava a parkování. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Pardubicích přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 39 zastupitelů města Pardubic
  • Počet kandidátek: 9
  • Současný primátor: Jan Nadrchal (ANO)
  • Současná koalice: ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice
  • Všechny kandidátky pro Pardubice ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Pardubicích se letos nekonají – senátorka Miluše Horská má mandát do roku 2028
Radnice Pardubice.
Nová hala pro Dynamo pojme až 25 tisíc lidí. (18. prosince 2023)
Radní by rádi náměstí Republiky více zazelenili a otevřeli lidem. Výsledná podoba místa se ještě může měnit.
Opravená chodba se odráží ve zlatě.
58 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Pardubický magistrát obhajuje primátor Jan Nadrchal v čele hnutí ANO. O vítězství usiluje i koaliční Žijeme Pardubice s prvním náměstkem Jakubem Rychteckým. Výraznou novinkou je hnutí Srdcem pro Pardubice, spojené s hokejovým klubem Dynamo, a také rozpad dřívější koalice SPOLU: ODS jde samostatně, TOP 09 s Piráty tvoří Progresivní Pardubice a lidovci kandidují jako Noví lidovci a Nestraníci. Celkem se o přízeň voličů uchází 9 uskupení.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026 v Pardubicích
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
ANO 2011Jan Nadrchalprimátor městakoalice
Žijeme PardubiceJakub Rychtecký1. náměstek primátorakoalice
Progresivní Pardubice (Piráti a TOP 09 se Zelenými)Martin Slezákprávník a dopravní inženýr, zastupitelopozice
ODS PardubiceOndřej Tichýpodnikatel, předseda OS ODSopozice (dříve v koalici SPOLU)
Noví lidovci a NestraníciPetr Netolickýdopravní inženýr, předseda TJ Teslanový subjekt (KDU-ČSL)
Srdcem pro PardubiceJosef Rakvysokoškolský učitelnový subjekt (okolo HC Dynamo)
Naše Pardubice – Nechme město rozkvéstFilip Sedlákpedagog, protikorupční aktivistaopozice
Starostové a nezávislíDaniel Vondrapolitolog, projektový manažernový subjekt
SPD s podporou Trikolory a SvobodnýchLeoš Jandatechnický ředitel, zastupitelopozice

Pardubice budou vybírat primátora

Pardubáci 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 39 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 20 hlasů.

V roce 2022 vyhrálo ANO s 12 mandáty a Jan Nadrchal sestavil koalici se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Ta má dohromady 20 z 39 hlasů, tedy nejtěsnější možnou většinu, a vydržela celé volební období. Nadrchal ve funkci vystřídal dřívějšího primátora Martina Charváta (ANO), který se po policejním zásahu kvůli zakázkám magistrátu na podzim 2023 vzdal všech funkcí, hnutí ho vyloučilo a zpovídal se u soudu.

Do letošních voleb se dřívější koalice SPOLU rozpadla na tři samostatné kandidátky a Společně pro Pardubice splynulo se Žijeme Pardubice.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

ANO obhajuje s primátorem Nadrchalem

Hnutí ANO jde do voleb s dosavadním primátorem. Na kandidátce jsou starostové většiny městských obvodů i poslanci Martin Kolovratník a Jiřina Klčová.

  • Jan Nadrchal (ANO), primátor města
  • Jan Hrabal (ANO), náměstek primátora pro dopravu a investice
  • Dušan Salfický (ANO), 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Důležitý je silný a soudržný tým, říká lídr ANO Nadrchal. Prioritou je bydlení

Program: dostupné bydlení na Hůrkách a v Masarykových kasárnách formou městských nájemních a družstevních bytů; parkovací domy na Vápence, v Polabinách a na Dubině doplněné rezidentním parkováním a záchytnými parkovišti; podpora sportovní infrastruktury včetně arény Dynama. Obvody chce zachovat, jen sloučit obvod VIII s obvodem IV.

Jan Nadrchal (ANO)

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)

Martin Slezák ( Progresivní Pardubice)

Žijeme Pardubice vede náměstek Rychtecký

Hnutí Žijeme Pardubice, koaliční partner ANO, staví na prvním náměstkovi primátora. Letos pod jeho hlavičku přešli i Pardubáci a Sdružení pro Pardubice z dřívějšího uskupení Společně pro Pardubice.

  • Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), 1. náměstek primátora
  • Štěpánka Fraňková (Žijeme Pardubice), lékařka, emeritní primátorka
  • René Živný (Žijeme Pardubice), náměstek primátora

Program: nájemní a družstevní bydlení v Husově ulici, na Hůrkách a v Masarykových kasárnách, kde vzniká nová základní škola pro 540 dětí; multifunkční hala pro sálové sporty jako druhá etapa Dukly sportovní; parkovací domy u Kauflandu v Polabinách, na Dubině a na Karlovině a rezidentní parkování postupně v celém městě; snížení počtu politiků v obvodech a participativní rozpočty.

Bydlení je největší výzva, říká lídr Rychtecký. Žijeme Pardubice chystá přes 400 bytů

Progresivní Pardubice: Piráti, TOP 09 a Zelení

Koalice Pirátů, TOP 09 a Zelených jde do voleb se zastupitelem, právníkem a dopravním inženýrem Martinem Slezákem.

  • Martin Slezák (Progresivní Pardubice), právník a dopravní inženýr
  • Stanislav Klát (Progresivní Pardubice), obchodní zástupce ve stavebnictví
  • Robert Hrdina (Progresivní Pardubice), manažer, zastupitel města

Nečekejme, až dopravu vyřeší stát, říká lídr Progresivních Pardubic. Obvody chce zrušit

Program: zrušení osmi městských obvodů a jejich nahrazení místními komisemi, s úsporou desítek milionů ročně do ulic, zeleně a škol; rychlá a spolehlivá MHD s podporou trolejbusů a bezpečné cesty dětí do škol; dokončení proměny centra od náměstí Republiky po Palackého třídu; parkovné jako nástroj regulace se zvýhodněním rezidentů. Spolupráci se Srdcem pro Pardubice i s SPD předem vylučují.

Ondřej Tichý (ODS(

Petr Netolický (Noví lidovci)

Josef Rak (Srdcem pro Pardubice)

ODS jde po rozpadu SPOLU samostatně

ODS kandiduje poprvé po letech bez partnerů ze SPOLU. Do čela postavila podnikatele a předsedu místní organizace; na kandidátce je poslanec Karel Haas.

  • Ondřej Tichý (ODS), podnikatel, předseda OS ODS Pardubice
  • Jan Mazuch (ODS), učitel, ředitel festivalu Czech Open
  • Dušan Stránský (ODS), ředitel v IT firmě, zastupitel města

Program: konec „chaosu v dopravě“ a odmítnutí snižování počtu parkovacích míst při rekonstrukcích; rezidentní parkování zavádět až po navýšení kapacit a podpora parkovacího domu u Kauflandu v Polabinách; pořádek v městských firmách, péče o zeleň a hospodaření bez dluhu. Spolupráci s SPD vylučuje.

Chceme lidem usnadňovat život, říká lídr ODS Tichý. Je proti novému magistrátu

Nové lidovce a Nestraníky vede Netolický

KDU-ČSL kandiduje pod značkou Noví lidovci a Nestraníci. Vede ji dopravní inženýr a předseda basketbalového klubu TJ Tesla.

  • Petr Netolický (Noví lidovci), dopravní inženýr, zastupitel obvodu V
  • Vít Ulrych (Noví lidovci), lékař-onkolog, zastupitel města
  • Martin Kratochvíl (Noví lidovci), středoškolský učitel, trenér plavání

Konec alibismu na pardubické radnici, říká lídr lidovců. Chce dopravu do přímé gesce

Program: dopravu svěřit přímo primátorovi a provést kapacitní úpravy křižovatek; parkování prvního auta domácnosti s trvalým bydlištěm zdarma a nadzemní parkovací stání v Polabinách a na Dubině; radikální zeštíhlení obvodů a brownfieldy pro městské nájemní a družstevní bydlení. Spolupráci s SPD, PRO a Trikolorou vylučují.

Petr Sýkora (Srdcem pro Pardubice)

Filip Sedlák (Naše Pardubice)

Daniel Vondra (STAN)

Srdcem pro Pardubice: hnutí okolo hokejového Dynama

Nové hnutí Srdcem pro Pardubice, registrované v červenci 2026, je personálně propojené s hokejovým klubem Dynamo. Na kandidátce je jeho sportovní ředitel i hokejové legendy Vladimír Martinec a Jiří Novák.

  • Josef Rak (Srdcem pro Pardubice), vysokoškolský učitel
  • Petr Sýkora (Srdcem pro Pardubice), sportovní ředitel HC Dynamo
  • Tomáš Lauryn (Srdcem pro Pardubice), ekonom

Program: startovací byty pro mladé rodiny a nájemní byty pro zdravotníky a učitele na Hůrkách, v Masarykových kasárnách a v areálu Kávoviny; zastropování ceny MHD na úrovni denní jízdenky a revize placeného parkování s časovým oknem zdarma; transparentní zakázky „na očích“ a parkovací dům u letiště systémem P+R.

Další problém Dědkova hnutí. Kandidát použil v kampani maily pacientů

Naše Pardubice vede protikorupční aktivista Sedlák

Opoziční hnutí Naše Pardubice vede pedagog a protikorupční aktivista Filip Sedlák, který v květnu 2026 navrhoval referendum o aréně.

  • Filip Sedlák (Naše Pardubice), pedagog, trenér, zastupitel
  • Kateřina Kosová (Naše Pardubice), konzultantka, dobrovolnice záchranné stanice
  • Jan Metelka (Naše Pardubice), učitel, metodik prevence kriminality

Program: zrušení městských obvodů, které podle hnutí stojí kolem 21 milionů korun ročně jen na odměnách politiků; úspory ve veřejných zakázkách a návrat stromů do ulic s hospodařením s dešťovou vodou; dvoupatrové parkovací domy na sídlištích po vzoru Hradce Králové a rezidentní parkování zdarma pro první auto.

Voliči vidí jen vrchol ledovce, říká lídr Našich Pardubic. Chce zrušit obvody

Menší kandidátky: Starostové a SPD

Kandidátku podaly i další subjekty. Starostové a nezávislí, vedení politologem Danielem Vondrou (na druhém místě je exposlanec a stavební inženýr Jiří Hájek), chtějí dokončit obchvat, postavit Pardubickou náplavku a novou lávku přes Labe, prosazují podzemní parkoviště na sídlištích a pilotní městské družstevní bydlení. Koalici SPD s podporou Trikolory a Svobodných vede technický ředitel a zastupitel Leoš Janda; žádá parkovací domy a minimálně 1,5 parkovacího místa na nový byt v předpisech, koncepční využití brownfieldů (Lihovar, pivovar, Prokopka, Kávoviny) a redukci obvodů.

Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN

Kdo vede Pardubice dnes: primátor, koalice, opozice

Město vede primátor Jan Nadrchal (ANO). Opírá se o koalici ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, která má v 39členném zastupitelstvu nejtěsnější možnou většinu 20 hlasů. Mezi náměstky patří Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) jako první náměstek, dále Jan Hrabal a Jiřina Klčová (oba ANO) a René Živný (Společně pro Pardubice). V opozici působí ODS a další strany dřívějšího SPOLU, Piráti, SPD a Naše Pardubice.

Kdo vede Pardubice
UkazatelStav
PrimátorJan Nadrchal (ANO)
Vítěz voleb 2022ANO, 28,84 % (12 mandátů)
KoaliceANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice (20 z 39 mandátů)
Počet zastupitelů39
Většina v zastupitelstvu20 hlasů
Volební účast 202240,89 %

Výsledky z roku 2022 je letos obtížné porovnávat, protože se změnilo rozložení kandidátek: koalice SPOLU se rozpadla na ODS, Progresivní Pardubice a Nové lidovce a Společně pro Pardubice se spojilo se Žijeme Pardubice.

Výsledky voleb 2022 v Pardubicích
StranaProcentaMandáty
ANO 201128,84 %12
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)20,23 %9
Žijeme Pardubice11,11 %4
Společně pro Pardubice10,51 %4
Piráti a Zelení (42projektu.cz)10,43 %4
SPD a nezávislí s podporou Trikolory7,81 %3
Naše Pardubice7,25 %3

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Pardubicích několik výrazných momentů:

  • primátor Jan Nadrchal (ANO) obhajuje post, který převzal v roce 2022 po Martinu Charvátovi
  • trojkou kandidátky ANO je Dušan Salfický, bývalý extraligový a reprezentační hokejový brankář, dlouhá léta spojený s Pardubicemi. Dnes je prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje.
  • do voleb vstupuje nové hnutí Srdcem pro Pardubice spojené s hokejovým Dynamem, na kandidátce jsou hokejové legendy Vladimír Martinec, Jiří Novák a Petr Sýkora
  • na kandidátce Žijeme Pardubice je emeritní primátorka Štěpánka Fraňková
  • kampaň se vede kolem multifunkční arény miliardáře a majitele Dynama Petra Dědka

Dušan Salfický (ANO)

Vladimír Martinec (Srdcem pro Pardubice)

Jiří Novák

Hlavní témata voleb v Pardubicích

Rozšiřování placeného parkování. Od října 2025 se zóna B rozšířila na celý obvod I s přesahem do obvodu III a proti tomu vznikla petice. Od června 2026 přibyl tarif pro dojíždějící a karta pro obyvatele přilehlých ulic (Dašická, Luční, Na Drážce). Rezident platí za první auto 1 200 korun ročně, přespolní 10 tisíc. Strany se liší v tom, zda parkování dál rozšiřovat, nebo první auto zlevnit.

Doprava a dostupné bydlení. V prosinci 2025 se otevřel severovýchodní obchvat s lanovým mostem přes Labe; chybí k němu zatím cyklostezka. Město připravuje bydlení v lokalitě Hůrka a v Masarykových kasárnách, kde současně vzniká nová základní škola pro 540 dětí.

Osm městských obvodů. Pardubice mají osm obvodů a kolem 150 komunálních politiků na osmi radnicích a jednom magistrátu. Progresivní Pardubice a Naše Pardubice chtějí obvody zrušit, Noví lidovci a STAN je výrazně zeštíhlit, ANO je chce zachovat a jen sloučit obvod VIII s obvodem IV. Jde o jeden z mála bodů, kde se kandidátky zásadně rozcházejí. Pardubice mají přes 90 tisíc obyvatel. Olomouc se 105 tisíci, České Budějovice s 97 tisíci a také Hradec Králové s 93,5 tisíci obyvatel fungují bez samostatných obvodních zastupitelstev.

Všechny agendy pod jednou střechou? Opět se mluví o centralizaci magistrátu

Kauza zakázek magistrátu. Od policejního zásahu v listopadu 2023 vyšetřuje NCOZ manipulace s veřejnými zakázkami. V lednu 2026 obvinila dalších sedm lidí a šest firem a popsala „skrytý systém“ přidělování zakázek na odboru majetku, podle policie nejméně 217 zakázek za zhruba 61 milionů korun. Část obviněných uzavřela dohodu o vině a trestu. Všech se týká presumpce neviny.

Aréna Dynama na Nové Cihelně. Multifunkční halu pro 22 tisíc diváků staví společnost majitele hokejového Dynama Petra Dědka; zastupitelstvo schválilo smluvní dokumentaci v květnu 2026, stavební povolení nabylo právní moci a dokončení se posunulo na rok 2030. Město podle smlouvy nemá přispívat na provoz. Projekt stojí za vznikem hnutí Srdcem pro Pardubice a Naše Pardubice k němu navrhovala referendum.

Hala pro Jílka i lanovka nad městem. Miliardář Dědek má megalomanský plán

Senátní volby 2026 a Pardubice

Na rozdíl od některých jiných měst se v Pardubicích letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 43 Pardubice, jehož mandát obhajuje senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL a nezávislé) a který se bude volit až v roce 2028. Pardubáci tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města a lístek do zastupitelstva svého městského obvodu.

Jak volit v Pardubicích

Do Zastupitelstva města Pardubic se volí 39 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 39 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.

Souběžně se volí i do zastupitelstva příslušného městského obvodu, takže voliči v Pardubicích dostanou pro hlasování v komunálních volbách dvoje hlasovací lístky.

Komunální volby v Pardubicích

městské obvody

Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Pardubicích bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé volební okrsky. V roce 2022 se do pardubického zastupitelstva volilo 39 zastupitelů a volební účast dosáhla 40,89 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Pardubicích?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Pardubicích volí?
Do Zastupitelstva města Pardubic se volí 39 zastupitelů. Souběžně se volí i zastupitelstva městských obvodů.

Volí se v Pardubicích letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 43, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Pardubičané volí pouze zastupitelstvo města a svého obvodu.

Kdo je primátor Pardubic?
Primátorem je Jan Nadrchal (ANO), který město vede od roku 2022. V letošních volbách post obhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Pardubic?
Mezi hlavní kandidáty patří například Jan Nadrchal za ANO, Jakub Rychtecký za Žijeme Pardubice, Martin Slezák za Progresivní Pardubice či Ondřej Tichý za ODS. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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5. října 2026  6:30

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

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Důležitý je silný a soudržný tým, říká lídr ANO Nadrchal. Prioritou je bydlení

Hnutí ANO vede do komunálních voleb v Pardubicích Jan Nadrchal

Před čtyřmi lety coby lídr hnutí ANO vystřídal v primátorském křesle Martina Charváta. V čele Pardubic by rád zůstal i po letošních komunálních volbách. A nejlépe i ve stejné koaliční spolupráci s...

4. října 2026

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce....

Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými...

3. října 2026  21:51

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