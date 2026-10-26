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V Pardubicích podepsali koalici, primátorem bude Tichý. ANO jde do opozice

Kryštof Ženatý
Eliška Andrlová
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  18:10aktualizováno  18:45
V Pardubicích dnes v podvečer podepsali koaliční smlouvu. Město v příštích čtyřech letech povede široká koalice pěti uskupení. Během dvoutýdenního povolebního vyjednávání se na tom dohodli lídři ODS, STAN, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců. Primátorem bude Ondřej Tichý, který jako lídr vedl do voleb ODS.

Koaliční smlouvu podepsali zástupci stran v Automatických mlýnech krátce po půl šesté večer.

„Sporné body byly, ale nebylo jich příliš,“ řekl Tichý na úvod a zároveň poděkoval voličům i svým kolegům. Utvoření velké koalice bez ANO dávalo podle něj smysl. Zástupci pěti stran vnímali vůli voličů a jejich poptávku po změně.

Zástupci uskupení ODS, STAN, Progresivní Pardubice a Noví lidovci podepsali v Café Gočár v areálu Automatických mlýnů koalici. Primátorem Pardubic bude Ondřej Tichý (ODS) (uprostřed). (26. října 2026).
Zástupci uskupení ODS, STAN, Progresivní Pardubice a Noví lidovci podepsali v Café Gočár v areálu Automatických mlýnů koalici. Primátorem Pardubic bude Ondřej Tichý (ODS) (uprostřed). (26. října 2026).
Zástupci uskupení ODS, STAN, Progresivní Pardubice a Noví lidovci podepsali v Café Gočár v areálu Automatických mlýnů koalici. Primátorem Pardubic bude Ondřej Tichý (ODS) (uprostřed). (26. října 2026).
Podpis koaliční smlouvy v Pardubicích. (26. října 2026)
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Slovo pak Tichý předal lídrovi STAN Danielu Vondrovi, který kromě poděkování zmínil také délku společného jednání. Tomu se věnovali podrobně, aby mohli hned začít pracovat.

Po dvanácti letech v čele města nebude hnutí ANO. To sice komunální volby vyhrálo, ale na příští čtyři roky skončí v opozici. Stejně jako uskupení Žijeme Pardubice, jeho dosavadní koaliční partner.

Ještě před sečtením volebních výsledků se přitom zdálo, že stávající vedení svou pozici udrží. Lídři ANO a Žijeme Pardubice se totiž dohodli s hnutím STAN na společné koalici s tím, že přizvou ještě jednu stranu. Hned druhý den ale bylo všechno jinak. Proti spolupráci s ANO a Žijeme Pardubice se veřejně postavila poslankyně STAN Anežka Nedomová, podle níž by taková koalice poškodila důvěru voličů.

V odmítavém postoji přitom nebyla sama, podporu získala i od dalších členů STAN včetně krajského předsedy a krajského výboru. STAN nakonec od původní dohody ustoupil a začal jednat s druhou ODS, seskupením Progresivní Pardubice, které sdružuje Piráty, Zelené a TOP 09, s Novými Lidovci a také s Našimi Pardubicemi, které vede dlouholetý kritik poměrů na radnici Filip Sedlák.

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V jedenáctičlenné radě města získají po třech místech ODS a STAN, po dvou zástupcích budou mít Progresivní Pardubice a Naše Pardubice. Jedno křeslo připadne Novým Lidovcům. Za ODS v radě usednou primátor Ondřej Tichý, náměstek primátora Jan Mazuch a Dušan Stránský. STAN bude zastupovat jeho lídr Daniel Vondra, který se rovněž stane náměstkem primátora, bývalý starosta Dukly a někdejší poslanec Jiří Hájek a novinářka Šárka Kuchtová.

Progresivní Pardubice obsadí post náměstka pro dopravu, který připadne Martinu Slezákovi. Lídr Našich Pardubic Filip Sedlák bude působit jako řadový radní, zároveň se však stane uvolněným starostou prvního městského obvodu, Kateřina Kosová zastane pozici náměstkyně primátora. Nové Lidovce zastoupí jejich lídr Petr Netolický, který jako náměstek primátora dostane na starost správu majetku, sociální oblast a kulturu.

Primátorské křeslo obsadilo ANO třikrát po sobě. V roce 2014 do něj usedl Martin Charvát a ve volbách v roce 2018 svou pozici uhájil. Před čtyřmi lety se rozhodl kandidovat do Senátu a primátorem se stal Jan Nadrchal.

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