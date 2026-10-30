Vyjednávání skončila. Svou koalici už mají i radnice ve Vysokém Mýtě a Chrudimi

Vysoké Mýto Radnici povede ředitel muzea
Dohoda o povolební spolupráci se nejdéle vlekla ve Vysokém Mýtě, kde se čtyři uskupení dohodla na složení radnice teprve ve čtvrtek. „Podepsali jsme koaliční smlouvu, která na další čtyři roky určuje, v jakém rámci budeme ve velké koalici čtyř stran – Volba pro město, Patrioti pro VM, Nestraníci a Mladé Mýto spolupracovat. Doufáme, že celé čtyři roky vydrží v konstruktivním duchu,“ řekl Jiří Junek, zástupce vítězného Mladého Mýta.
Úspěch nového uskupení, jehož kandidáti měli průměrný věk necelých 42 let, byl překvapením voleb. Ačkoli kandidátku vedl Roman Rozlivka, voliči vynesli na první místo dosavadního ředitele Krajského technického muzea Jiřího Junka. Ten je nominován na post starosty. „Po muzeu se mi bude hodně stýskat. Obě funkce však nejde vykonávat současně. Starostování je práce na plný úvazek. Na druhou stranu nemohu ze dne na den položit klíče. Rád bych ještě několik měsíců technické muzeum vedl, abych dotáhl některé smluvní a ekonomické záležitosti. Poté bych funkci předal kolegovi,“ dodal Junek.
Ve funkci vystřídá dosavadního starostu Františka Jiraského zvoleného za Nezávislé. Ten se stane uvolněným místostarostou. Na rozdíl od minulého volebního období už Vysoké Mýto nebude mít druhého místostarostu, zároveň však vznikne post uvolněného radního, který obsadí Jan Lipavský (Patrioti pro VM). Ustavující zastupitelstvo se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu.
Chrudim Politické zemětřesení
Jedním z posledních měst v Pardubickém kraji, kde dlouho po komunálních volbách neměli jasno o novém vedení radnice, byla také Chrudim. V druhém největším městě kraje se volební subjekty dohodly na státní svátek.
„Podepsali jsme Memorandum o povolební spolupráci se stranami SNK Evropští demokraté, Lidi z Chrudimi - Piráti a nezávislí a CHRUDIM SPOLEČNĚ,“ uvedli na sociálních sítích občanští demokraté, které vede Jan Čechlovský. Ten již stál v čele radnice v letech 2006 až 2010.
Strany, které se zavázaly jednat o sestavení budoucí koalice výhradně mezi sebou, tak definitivně vyšachovaly ze hry vítězné hnutí ANO. Dosavadní starosta František Pilný v čele radnice po dvanácti letech končí.
Finální koaliční smlouvu včetně personálního obsazení a programového prohlášení chtějí schválit nejpozději do 8. listopadu. Ustavující zastupitelstvo se bude konat o den později.
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Svitavy Vedení města beze změny
Ve Svitavách bude mít dál vůdčí roli vítězné Sdružení pro město Svitavy (SPMS), které utvoří radniční koalici na stávajícím půdorysu. Zástupci stran podepsali koaliční smlouvu pár dní po volbách.
„Na základě výsledků komunálních voleb jsme podepsali koaliční smlouvu mezi Sdružením pro město Svitavy, ODS a nezávislými, 3PK – Pro prosperující Svitavy a KDU-ČSL. Společně zastupujeme 64,92 procenta hlasů voličů, což je pro nás nejen silný mandát, ale především velký závazek,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.
Volby 2026 OBRAZEM
Koalice bude mít v šestadvacetičlenném zastupitelstvu stejně jako dosud pohodlnou většinu 17 mandátů. Druhé ANO, které získalo ve volbách devět mandátů stejně jako vítězné sdružení SPMS, zůstane v opozici. Současní radní včetně místostarostů, kterými jsou uvolněný Pavel Čížek z ODS a neuvolněná Ditta Kukaňová za SPMS, mají ve funkcích pokračovat.
Novou tváří v radě bude ředitelka gymnázia Monika Pelíšková za 3PK. Vystřídá tak Pavla Havíře, který se do zastupitelstva nedostal. Zastupitelé se poprvé v tomto volebním období sejdou v pondělí 2. listopadu.
Česká Třebová Starosta pokračuje
Ve finále je od voleb dohoda v České Třebové. Podobně jako ve Svitavách se na radnici udrží dosavadní koalice, byť v pozměněné podobě. Strany již podepsaly memorandum o spolupráci, na které naváže koaliční smlouva.
Kromě vítězného 3PK – Pro prosperující Českou Třebovou zasedne v koalici také uskupení Třebováci – Zdraví, sport, vzdělávání a ODS. Přestože 3PK oproti minulým volbám získalo v třiadvacetičlenném zastupitelstvu o dva mandáty méně, nová koalice bude mít většinu 13 hlasů. 3PK a ODS tak navážou na spolupráci z minulého volebního období, k nimž se nově připojí také Třebováci.
Ti vstoupili do koalice už před čtyřmi lety společně s Nestraníky. Kvůli sporům tehdejší místostarostky Zuzany Nejedlé s hejtmanem a radním Martinem Netolickým se však původní koalice před dvěma lety rozpadla. Jako starosta bude pokračovat Zdeněk Řehák. Ustavující zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 2. listopadu.
Ústí nad Orlicí Koalice jede dál
Povolební vyjednávání skončila brzy také v Ústí nad Orlicí. Jak už krátce po volbách naznačoval stávající starosta Petr Hájek, vedení města se na další čtyři roky ujme dosavadní koalice ve složení OUŠŤÁCI, ÚSTÍ 2.0 a Ústecké fórum. V komunálních volbách získala podporu 63 procent voličů a v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu obsadí 17 křesel. Zástupci tří nejsilnějších subjektů již podepsali dohodu o koaliční spolupráci.
„Ve svých funkcích by měli pokračovat dosavadní starosta Petr Hájek (OUŠŤÁCI) a uvolněný místostarosta Jiří Preclík (ÚSTÍ 2.0). Funkce neuvolněných místostarostů by měli zastávat Petr Kulhavý (OUŠŤÁCI) a Tomáš Nechvíl (Ústecké fórum),“ stojí na webu města. V opozici skončí hnutí ANO, ODS, lidovci a SPD. Slavnostní složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva proběhne v pondělí 9. listopadu.
Litomyšl Generace 89 výrazně posílila
Výrazným vítězstvím sdružení Generace 89, v jehož čele byl starosta Daniel Brýdl, skončily volby v Litomyšli. Kandidátka získala 39,41 procenta hlasů a deset z 23 mandátů. Oproti minulým volbám si polepšila o dva zastupitele. „Zůstáváme ve smyslu kontinuity v Litomyšli ve středopravicové koalici. Koaliční dohodu podepsali zástupci Generace 89, KDU-ČSL, ODS a Nestraníci. Čeká nás práce práce práce. Obsahově jsme se všichni na podobě programu shodli,“ řekl Daniel Brýdl.
Místostarostou bude Josef Štefl z KDU-ČSL. V navržené sedmičlenné městské radě zasednou také Petra Benešová a Olga Radimecká (obě Generace 89), Petr Fila a Pavel Wetter (oba Litomyšláci – ODS a nezávislí) a Leoš Krejčí (Nestraníci).
Čtyři koaliční uskupení budou mít v třiadvacetičlenném zastupitelstvu dohromady 21 hlasů. V opozici zůstanou Srdcaři pro Litomyšl se dvěma mandáty. Ustavující zastupitelstvo se uskuteční v úterý 3. listopadu ve Smetanově domě.
Lanškroun V čele města zasedne žena
Volby v Lanškrouně přinesly politické zemětřesení. Dosavadní koalice ve složení Lanškrounské fórum, ANO a Patrioti vedená posledních dvanáct let starostou Radimem Vetchým končí. Zástupci dosud opozičního Demokratického fóra podepsali s uskupením Lanškroun – náš domov, ODS a Společně pro Lanškroun koaliční dohodu.
V jednadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít většinu dvanácti mandátů. Starostou nebude lídr Demokratického fóra Jindřich Marek, nýbrž vedoucí finančního odboru v Ústí nad Orlicí Petra Brejšová, která kandidovala ze třetího místa a voliči jí vhodili druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.
„Cílem této spolupráce je odpovědné, transparentní a hospodárné vedení města, jeho dlouhodobý rozvoj a zvyšování kvality života všech obyvatel Lanškrouna,“ uvedli zástupci Demokratického fóra na sociálních sítích. Místostarosty se mají stát Jindřich Marek a Tomáš Resler, oba jako neuvolnění.
Zastupitelé si nové vedení města zvolí nejpozději 9. listopadu.
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Moravská Třebová Místostarosta bude starostou
K obměně na postu starosty dojde v Moravské Třebové. Stane se jím dosavadní místostarosta Václav Dokoupil za Naše sousedy. Půjde v zásadě o pokračování dosavadní koalice, kterou posílí vítězné 3PK. To vyhrálo i před čtyřmi lety, zůstalo však v opozici. Nově získá post místostarosty a jedno místo v radě města.
„Spojuje nás chuť spolu mluvit slušně, s respektem a hledat rozumné kompromisy. Shodli jsme se na prioritách pro celé volební období – hlavně na prosperitě města, stabilních financích a dobrých strategických rozhodnutích,“ uvedli zástupci koalice. V opozici zůstanou Patrioti za Moravskou Třebovou a Hlas Třebové.
Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 2. listopadu. Zástupci šesti subjektů - Uskupení 3PK – Pro prosperující Moravskou Třebovou, Naši sousedé, ANO 2011, Třebováci 2026+, Srdcem Třebováci a Změna pro Třebovou budou mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu dohromady 17 křesel.
Hlinsko Starosta může vládnout sám
V Hlinsku obhájil svoji funkci dosavadní starosta Miroslav Krčil. Uskupení Prosperující Hlinsko s podporou 3PK získalo 58,10 procenta hlasů a obsadilo 13 z 21 zastupitelských křesel. Oproti minulým volbám si výrazně polepšilo a může ovládnout město bez koaličních partnerů. Ustavující zastupitelstvo, na kterém se bude volit nové vedení města, je naplánováno na 5. listopadu.
Přelouč Podpora pro dosavadního starostu
V Přelouči obhájila vítězství Koalice občanů Přelouče vedená dosavadním starostou Martinem Šmídem. Získala 38,33 procenta hlasů a devět z 21 zastupitelských křesel. Oproti minulým volbám si polepšila o tři mandáty. Druhé místo obsadili Nezávislí pro Přelouč se čtyřmi zastupiteli, Přelouč pro lidi získala tři mandáty. Po dvou zastupitelích budou mít Patrioti pro Přelouč a SPD s podporou nezávislých. Jeden mandát připadl KDU-ČSL a nezávislým kandidátům. Ustavující zasedání zastupitelstva se koná 5. listopadu.