Její jméno většině lidí na první pohled nic neřekne. Při bližším pohledu se však ukáže její spojení s jednou z nejvýraznějších osobností české politiky po roce 1989 Josefem Luxem.
Její mladší sestra Marie Kršková se po téměř dvou volebních obdobích ve funkci starostky Orlického Podhůří dostala do celostátního povědomí, když v loňských sněmovních volbách díky preferenčním hlasům překvapivě uspěla za lidovce na kandidátce SPOLU.
Nyní se pozornost obrací také k Anežce Pavlišové, která se má stát starostkou Chocně. Symbolicky se tak děje měsíc před 27. výročím úmrtí jejího otce.