Měření preferencí voličů netřeba přeceňovat. Jejich výsledky mnohdy víc vypovídají o metodice nebo objednateli než o skutečných prioritách voličů. Nicméně zároveň čísla mohou naznačovat trendy a nálady lidí. I proto regionální politici se zájmem studovali grafy, které jim nedávno poskytla agentura STEM.

Volební průzkum od agentury STEM Koho by lidé volili v Pardubickém kraji. Průzkum se konal na jaře. ANO 35 %

SPOLU 18 %

SPD 13 %

STAN 9 %

Piráti 5 %

Stačilo! 5 %

Motoristé 4 %

někoho jiného 9 %

Ta totiž jako jediná zveřejnila průzkum před říjnovými volbami pro jednotlivé kraje. „Nebudu lhát, ta čísla jsem viděl a mám z nich velkou radost,“ uvedl krajský lídr hnutí ANO Martin Kolovratník.

Jeho dobré náladě se nelze divit. Během jarních měsíců tazatelé zjistili, že by jeho stranu volilo v Pardubickém kraji 35 procent lidí. Druhé SPOLU bylo za ní s mohutným odstupem 17 procent.

„Pokud by to takto skutečně dopadlo, tak by to byl průšvih, to si musíme říct na rovinu. Ty údaje mne trochu zaskočily. Myslel jsem, že nám průzkum ukáže lehce přes 20 procent,“ komentoval naměřených 18 procentních bodů Karel Haas z ODS, který je dvojkou kandidátky SPOLU.

Oba dva politici ovšem svorně doplňují, že čísla jsou sice zajímavá, ale sama o sobě ještě nic neznamenají. „Pamatuji si podobný průzkum před krajskými volbami v roce 2020, kdy jsem byl také lídrem. Ještě v létě to vypadalo na drtivou výhru, a nakonec ten výsledek zdaleka tak dobrý nebyl. Ještě se toho může hodně stát. Všem kolegům stále opakuji, že musíme v kampani makat dál naplno,“ uvedl Martin Kolovratník.

To Karel Haas si naopak přeje, aby čísla měla k realitě co nejdále. Právě jeho ODS, ze které je i premiér Petr Fiala, jde do voleb s velkým očekáváním. Špatný výsledek by s celou partají jistě silně otřásl. „Snažíme se v kampani dělat vše pro to, aby to dopadlo lépe, než nyní STEM ukazuje. Nic jiného nám ani nezbývá,“ dodal Haas.

Třetí na pásce by podle agentury měla být SPD se 13 procenty. I to by bylo překvapení, protože strana Tomia Okamury není v kraji historicky nijak zvlášť silná. Čtvrté místo pak patří hnutí STAN a další strany se už pohybují kolem kritické hranice pěti procent, která zajišťuje poslanecké mandáty.

Je tak zřejmé, že zástupci velké většiny kandidujících subjektů budou během prvního říjnového víkendu smutní. Ze dvaceti kandidátek a stovek kandidátů se nakonec bude radovat jen deset zvolených poslanců. Právě tolik mandátů je v Pardubickém kraji k mání. „Registrační rozhodnutí úřad vydá 15. srpna, předtím mají politické subjekty čas na doplnění kandidátek, jejich změny a odstranění nedostatků,“ řekla ČTK Klára Norková z organizačního a právního odboru krajského úřadu.

Většina politických subjektů již zveřejnila jména svých lídrů v regionu. Koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, povede předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný. Lídrem STAN se v Pardubickém kraji stal poslanec Tomáš Dubský, v čele pirátské kandidátky v Pardubickém kraji je někdejší poslanec Mikuláš Ferjenčík. Lídrem ANO bude poslanec Martin Kolovratník, jedničkou strany Motoristé starosta Chrasti na Chrudimsku Vojtěch Krňanský. Rozšířenou kandidátku SPD povede poslanec Jan Hrnčíř. Hnutí Stačilo! do sněmovních voleb v Pardubickém kraji vysílá mediálního zástupce KSČM Romana Rouna.

V roce 2021 v Pardubickém kraji vyhrála koalice SPOLU, která získala 28,52 procenta hlasů a čtyři poslance. Na druhém místě bylo tehdy hnutí ANO s 26,84 procenta a třemi poslanci. Zisk třetí koalice PirSTAN činil 14,09 procenta, což znamenalo dva poslance, oba byli členové STAN. Čtvrtá SPD získala 9,36 procenta hlasů a jednoho poslance.