Ve druhém kole senátních voleb bude Horská hájit těsný náskok před Charvátem

Hejtman překvapivě podpořil ve volbách Charváta Primátor Pardubic Martin Charvát se může před druhým kolem senátních voleb, ve kterých se utká s Miluší Horskou, pochlubit podporou z nejvyšších míst regionální politiky. To, že mu ji dal neúspěšný kandidát ČSSD Vladimír Ninger, nikoho moc nepřekvapilo ani nevzrušilo, ovšem že se pro kandidáta ANO vyslovil i hejtman Martin Netolický, to už je hodně velké překvapení. „Martin Charvát je člověk, se kterým nemám problém jít na pivo, bavit se o sportu, o čemkoliv, někdy se i pohádat. Vím ale, že to nikdy nebere osobně a příště si zase podáme ruku, zasmějeme, okomentujeme předchozí setkání, řekneme si, že jsme... a jde se dál,“ napsal na svůj Facebooku hejtman, který je členem vedení ČSSD, ale pro krajské volby vytvořil značku 3PK. S ní ovšem skončil až na druhém místě právě za vítězným ANO. A hned po volbách, tedy před necelými dvěma roky, politiky z Babišovy stáje vůbec nešetřil. „Nevzniká to samo sebou, ale je to přístupem, hulvátstvím a degradací politiky, je to přirozená reakce těch, kteří se s tím nechtějí smířit,“ řekl Netolický dodal, že zástupci ANO projevují Andreji Babišovi bezbřehou loajalitu. A kvůli tomu s jich prý natolik neváží, že je nebude brát vážně ani jako opozici. „Musíme rozlišovat mezi opozicí. Česká pirátská strana funguje na demokratických principech s vnitrostranickými prvky přímé demokracie, hnutí ANO pro mne takovým partnerem není a nikdy nebude,“ řekl Netolický, který v roce 2016 i 2020 nekompromisně obešel v povolebních jednáních vítěze z ANO a ještě je přitom ponižoval nesmyslnými nabídkami. I kvůli tomu podpora Charvátovi leckoho překvapila a lidé to nechali hejtmanovi u jeho vyjádření pocítit. Kladné reakce jsou v těžkém obklíčení těch negativních. Nutno však dodat, že hejtmanův příspěvek získal několik desítek „lajků“. „Pane hejtmane, to je velké zklamání. Na pivo můžete s kým chcete, ale takto poskytnout podporu někomu, kdo je spojen s ANO? Moje zkušenost s jeho jednáním ve funkci primátora se mnou jako starostkou malé obce: Pojďte pod Pardubice a budete mít všechno. Jinak budete platit i za spláchnutí WC na magistrátu,“ napsala třeba starostka Duban Iva Kučerová, která naopak podporuje Horskou. I sám hejtman si je vědom, že podporou Charváta vyrazil na tenký politický led. „O tom, že mám problém s často populistickou politikou bývalého premiéra, to je známo snad všem. Proto dnes moje vyjádření nemá nic společného s našimi politickými tričky, ale jde o podporu a vyjádření skutečně osobní - Martin Martinovi,“ napsal proto v obsáhlém vyjádření.