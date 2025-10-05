Na Pardubicku se výsledky na hlavních třech příčkách výrazně neliší od celostátních. Vítězství si zde odneslo hnutí ANO Andreje Babiše. V krajském městě Pardubice však měla zjevně vyšší podporu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). I v Pardubicích zvítězilo ANO s 30,93 procent hlasů, SPOLU pak dosáhlo na 28,17 procent hlasů. Následují Starostové a nezávislí, Pirátská strana a SPD (Svoboda a přímá demokracie). Šest procent si odnesli také Motoristé sobě.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|30,93
|13 900
|SPOLU
|28,17
|12 662
|STAN
|11,18
|5 025
|Piráti
|9,23
|4 151
|SPD
|7,05
|3 170
|Motoristé
|6,89
|3 097
Jak se volilo na Pardubicku?
O první tři pozice se i v okrese Pardubice opět rozdělilo ANO, SPOLU a STAN, na čtvrtém a pátém místě jsou pak Piráti a SPD. Vyšší počet hlasů než v samotných Pardubicích si pak odnášejí Motoristé, kteří se na Pardubicku vyšplhali na 7,4 procent.
Volební účast byla ve městě mírně nižší než v okolních obcích. V Pardubicích přišlo k urnám 68,53 % voličů, v okolí dokonce 70,88 procent.