V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

  14:00
Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně značná a dosáhla 68,53 %.

Radnice Pardubice | foto: Radek Kalhous

Na Pardubicku se výsledky na hlavních třech příčkách výrazně neliší od celostátních. Vítězství si zde odneslo hnutí ANO Andreje Babiše. V krajském městě Pardubice však měla zjevně vyšší podporu koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). I v Pardubicích zvítězilo ANO s 30,93 procent hlasů, SPOLU pak dosáhlo na 28,17 procent hlasů. Následují Starostové a nezávislí, Pirátská strana a SPD (Svoboda a přímá demokracie). Šest procent si odnesli také Motoristé sobě.

Výsledky voleb v Pardubicích
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO30,9313 900
SPOLU28,1712 662
STAN11,185 025
Piráti9,234 151
SPD7,053 170
Motoristé6,893 097

Jak se volilo na Pardubicku?

O první tři pozice se i v okrese Pardubice opět rozdělilo ANO, SPOLU a STAN, na čtvrtém a pátém místě jsou pak Piráti a SPD. Vyšší počet hlasů než v samotných Pardubicích si pak odnášejí Motoristé, kteří se na Pardubicku vyšplhali na 7,4 procent.

Volební účast byla ve městě mírně nižší než v okolních obcích. V Pardubicích přišlo k urnám 68,53 % voličů, v okolí dokonce 70,88 procent.

V Pardubicích byly výsledky celkem těsné. Zvítězilo ANO, hned za ním SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny v Pardubicích vyhrálo ANO, které získalo 13 900 hlasů, tedy 30,93 % z celkového počtu. Hned za ním následovalo SPOLU s 28,17 %. Volební účast byla v Pardubicích poměrně...

