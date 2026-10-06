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Starostka před volbami zrušila trvalý pobyt opozičníkovi. Absurdní, namítl krajský úřad

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  8:00
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Ivan Ulehla přišel v létě o trvalý pobyt v Kamenné Horce. Krajský úřad rozhodnutí obce zrušil jako nezákonné. | foto: Radek Latislav, iDNES.cz

K neobvyklému kroku se odhodlala starostka Kamenné Horky na Svitavsku Lucie Podborská (Sdružení nezávislých kandidátů), když čtvrt roku před komunálními volbami zrušila trvalý pobyt opozičnímu zastupiteli. Krajský úřad jako odvolací orgán teď její rozhodnutí smetl ze stolu. Rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.
Volby 2 urna

Ivan Ulehla je majitelem stavební firmy a opozičním zastupitelem Kamenné Horky. Čtvrt století bydlel ve Svitavách, ale z Kamenné Horky pochází a dokončuje tam rodinný dům. Trvalý pobyt má nahlášený v obecním bytě, kde žije jeho otec.

V roce 2023 Ivana Ulehlu oslovili přátelé, zda by jim při opakovaných volbách v obci nepomohl a nekandidoval za opoziční uskupení Veřejné zájmy občanů.

Starostka se ve svém rozhodnutí opírá o vyjádření, které Ulehla pronesl na zastupitelstvu v prosinci 2025 v souvislosti s částkou za čištění ucpaného odpadu a nové kanalizační přípojky u bytu, kde má nahlášen trvalý pobyt.

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