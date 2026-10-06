Ivan Ulehla je majitelem stavební firmy a opozičním zastupitelem Kamenné Horky. Čtvrt století bydlel ve Svitavách, ale z Kamenné Horky pochází a dokončuje tam rodinný dům. Trvalý pobyt má nahlášený v obecním bytě, kde žije jeho otec.
V roce 2023 Ivana Ulehlu oslovili přátelé, zda by jim při opakovaných volbách v obci nepomohl a nekandidoval za opoziční uskupení Veřejné zájmy občanů.
Starostka se ve svém rozhodnutí opírá o vyjádření, které Ulehla pronesl na zastupitelstvu v prosinci 2025 v souvislosti s částkou za čištění ucpaného odpadu a nové kanalizační přípojky u bytu, kde má nahlášen trvalý pobyt.