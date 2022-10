Svitavský zastupitel drsně uráží vládní strany, ty ho přesto chtějí do koalice

Lékař a zvolený svitavský zastupitel za 3PK Pro prosperující Svitavy Vítězslav Podivínský má svérázného koníčka. Píše blog, na kterém zveřejňuje cizí texty i své komentáře. Jedno mají společné. Jsou velmi vyhraněné.

„Vlády jsou loutkami vedenými majiteli nejbohatších firem světa a zde je třeba se podívat do Hitlerova Mein Kampf – židobolševismus jak vyšitý!“ napsal například.

Členy ODS tituluje jako odesácká prasata, pro premiéra má nejslušnější označení fialový hnus, kritizuje pomoc Ukrajině, vadí mu Brusel, „elektrodebilita“, „cyklozm*di“, „koronafašismus“. Voličům stran vládnoucí koalice přeje to nehorší.

„Vy dobytčí voliči těchto stran – zdechněte, ne – to by bylo příliš snadné – jen OCHURŤNEJTE poLYTYku těch vašich zmnrdistran a zdechněte na jejich politice, nemějte co žrát, ať vám sociálka na rozdíl od cikánů a ukrajinců nasere, nechť si nížíte teplotu doma o 4°C a budete šukat kvůli ne plození, ale zahřátí!“ napsal doslova.

Podivínský MF DNES řekl, že na blogu používá formu vyjadřování, která není vhodná.

„Uznávám, že jsem se za poslední čtyři roky urval ze řetězu,“ řekl Podivínský.

Za názory, které zveřejňuje, si ale stojí. A tak, když uveřejnil dopis Ukrajincům v Česku od jiného pisatele, který se jim vysmívá a přirovnává je ke krysám utíkajícím z potápějícího se Titaniku, nevidí na tom nic špatného.

„Je lidové rčení, utíkají jako krysy z lodi, to se používá jako přirovnání, které není vulgární. Hovoří o tom, že jako první opouštějí potápějící loď, místo aby přiložili ruku k dílu, k pumpám na lodi nebo aby si vzali zbraně nebo šli pracovat,“ řekl.

Hejtman Martin Netolický (ČSSD/3PK), který se profiluje jako politik stojící jasně na straně Ukrajinců, nevidí v působení Podivínského v 3PK problém.

„Znám pana doktora, je to vynikající praktický lékař, je velice svérázný a svérázný je i v těch vyjádřeních. Nebudu ten, kdo bude někoho lustrovat,“ řekl hejtman. Zodpovědnost za sestavení kandidátky měli podle něj zástupci 3PK ze Svitav. „Předpokládám, že všechny záležitosti zvážili,“ uvedl.

Podivínský, který se do zastupitelstva dostal díky preferenčním hlasům, je členem nové radniční koalice, jejímž hlavním lídrem je poslanec SPOLU a starosta David Šimek. Ten jako jednička vítězného Sdružení pro město Svitavy uzavřel spolupráci vedle lidovců a ODS i s 3PK.

A to s vědomím, že její součástí bude zastupitel Podivínský. Ten Podivínský, který ho před časem zařadil společně s místostarostkou kvůli dopravním změnám na náměstí Míru mezi „protofašisty“.

„Beru to tak, že pan doktor kandidoval za 3PK, straně 3PK tato záležitost špatná nepřišla, stejně nepřišla špatná voličům vzhledem k tomu, že kandidáta vykroužkovali. Necítím, že by to byl můj problém,“ řekl Šimek.

„Nevím, co si kde píše. Nezajímá mě to. Já jen vím, že je skvělý lékař,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek z ODS, jehož stranickou kolegyni ministryni obrany Janu Černochovou nazval mimo jiné válečnou zrůdou.

Podivínský byl v minulosti zastupitelem ČSSD na kraji i ve Svitavách. „V zastupitelstvu svoji práci odváděl dobře, i když se v soukromí věnoval těmto aktivitám, na chod zastupitelstva to nemělo vliv,“ řekl Šimek.

Jeden z mála příspěvků bez vulgarit zveřejnil lékař po volbách, když děkoval za hlasy, díky kterým bude v zastupitelstvu. Z obav, že by kvůli jeho blogu mohla mít nová koalice potíže, nabídl podle svých slov zástupcům z 3PK svoji rezignaci.

„Navrhoval jsem odchod, oni řekli ne. Slíbil jsem, že se mohou spolehnout, že můj slovník už bude jiný. Umím mluvit slušně, s pacienty to ani jinak nejde,“ řekl Podivínský.