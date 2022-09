Svitavy se ve volbách přou o bazén, který už měl být dávno opravený

Na podzim roku 2018 se zdálo, že obyvatelé Svitav ve volbách rozhodli o rekonstrukci vyžilého krytého bazénu. Koaliční strany měly opravu ve svých programech, a aby snad nebyly žádné pochyby, k velké investici se zavázaly i v koaliční smlouvě.

Jenže za čtyři roky se nezměnilo nic. Snad jen to, že doba levných úvěrů je pryč. A že průvan prohánějící se nezateplenou halou neobtěžuje jen návštěvníky, ale v zimě pořádně provětrá i městský rozpočet.

Poprvé soutěž na modernizaci zastupitelé stopli, protože se jim cena 187 milionů korun zdála moc vysoká. Podruhé to vzdali, když město nezískalo dotaci, s níž počítalo. Po volbách má přijít pokus číslo tři. Levnější, střídmější modernizace bez slibovaného saunového světa s wellness.

Kdo jde do voleb ve Svitavách KDU–ČSL: Jiří Žilka KSČM: Libor Zelinka ODS a nezávislí: Pavel Čížek Sdružení pro město Svitavy: David Šimek ANO: Jaroslav Kytýr SPD: Beata Bradnová 3PK – Pro prosperující Svitavy: Martin Leopold

S tím není smířen lídr hnutí ANO Jaroslav Kytýr, který by se vrátil k původní velkorysé rekonstrukci. „Roky s kolegy z rady připravujeme rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, a pak se lekneme vysoutěžené ceny. Dokonce dvakrát,“ uvedl Kytýr.

Starosta a zároveň poslanec David Šimek ze Sdružení pro město Svitavy tvrdí, že odsunout rekonstrukci bylo správné.

„Byl by to obrovský zásah pro město. Ačkoliv mě to mrzí, protože jsme na tom odpracovali strašných hodin práce, věnovali tomu spoustu energie, tak se tato rozhodnutí vždycky vyplatila. Nyní jsme projekt zredukovali na základní potřeby a já věřím, že tentokrát to dopadne,“ uvedl. Šimek se bude o post starosty ucházet již počtvrté.

Ve třetím největším městě Pardubického kraje Sdružení pro město Svitavy velkým náskokem vítězí už od roku 1994. Naposledy získalo 42 procent všech hlasů, druzí Piráti, kteří poctivě plnili úlohu opozice, letos do voleb nejdou.

Pokud tradiční hegemon svitavských voleb svoji pozici obhájí, bazén se nejspíše dočká skromnější opravy. Pokud ne, bude záležet například na tom, co podle programu 3PK znamená „plnohodnotná rekonstrukce bazénu“.

Do svitavských voleb letos asi poprvé zasáhne dění v nemocnici, která musela kvůli nedostatku lékařů omezit provoz interny. Podobně jako v Chrudimi ale řešení nemůže nalézt město, nýbrž kraj, kterému nemocnice patří. „To, co se děje v nemocnici, je děs. Chceme tlačit na Pardubický kraj jako zřizovatele, aby situaci napravil,“ řekl lídr komunistů Libor Zelinka (KSČM).

Jinak programy nabízejí tradiční menu politických stran na maloměstě. Hledání úspor spotřeby energií v městských objektech, více parkovacích míst, podpora výstavby bytů a rodinných domů, investice do oprav chodníků a ulic.

Lidovci kladou důraz na vzhled města. „Nejsme úplně spokojeni s architektonickou kvalitou nově vznikajících staveb ve Svitavách,“ řekl lídr KDU–ČSL Jiří Žilka.

Místostarosta a lídr ODS Pavel Čížek oprášil evergreen tamní politiky, totiž vzhled tamního náměstí, kde zůstává několik neopravených a vybydlených domů. „Měli bychom více komunikovat s vlastníky nemovitostí na náměstí, aby se starali nejen o to, koho mají v nájmu, ale aby jim záleželo, jak dům s nejbližším okolím na historickém náměstí vypadá,“ uvedl.

„Chceme se zasadit o nějakou formu veřejné dopravy ve městě, zejména pro seniory a handicapované,“ řekl lídr 3PK Martin Leopold.