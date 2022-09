Střídání času neřeším, spíš peníze na silnice, říká nástupce senátora Šilara

Třiapadesátiletý starosta Letohradu působí v regionální politice od roku 2006, kdy se poprvé stal ve městě zastupitelem a hned byl zastupiteli zvolen do čela.

Od roku 2013 předsedá také nejstaršímu svazku obcí v republice - Sdružení obcí Orlicko. S výjimkou let 2012 až 2016 je od roku 2008 krajským zastupitelem.

I letos kandidoval v komunálních volbách jako lídr Sdružení pro Letohradsko s podporou 3PK. Petr Fiala v 80. letech spoluzakládal hokejbalový klub v Letohradě, v letech 2000 až 2010 byl předsedou Českomoravského hokejbalového svazu.

Rozhovor s Petrem Fialou vznikl ještě před sečtením výsledků, kdy už bylo zřejmé, že uspěje hned v prvním kole volby.

Jak hodnotíte výsledky, kde s velkým náskokem vítězíte nad konkurentem z hnutí ANO?

Jsem do vyhlášení konečných výsledku nadále pokorný. Je to na dobré cestě.

Čekal jste tak velký náskok?

Upřímně jsem si věřil. Byl bych hodně zklamán, kdybych prohrával. V regionu působím dlouhé roky, a to nejen v Letohradě. Snažím se být platný jeho rozvoji.

Před volbami jste říkal, že Petr Fiala z Letohradu zůstane svůj? Platí to dál?

Stoprocentně. Chci zůstat normálním chlapem tak, jak mě lidé znají. Ve spojitosti s mým jmenovcem (premiérem z ODS, pozn. red.) mi jméno nepomohlo, ani neublížilo. (smích)

Jaké budou vaše první kroky ve funkci senátora?

To je předčasná otázka. Musím se seznámit se vším, co mě v Senátu čeká. Sám jsem na to zvědavý. S tím, co jsem si předsevzal, do Senátu jdu.

Jaké jsou vaše priority?

Chci začít jednat o dostupnějším bydlení a aby kraje měly zaručené peníze na opravy a modernizaci krajských silnic. Dále také pomáhat samosprávám ze strany státních orgánů s přípravou projektů, aby byly připravené dobře a měly šanci uspět. Rád bych byl členem výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dopravě se věnuji od mládí, i v rámci krajského zastupitelstva. Chtěl bych, abychom se v této nejednoduché době stali jako země v mnoha odvětvích co nejvíce soběstační. To platí například o zemědělství, jíst budou potřebovat lidi vždy.

Chcete navázat na kroky Petra Šilara?

Je na co navazovat, ale asi nebudu řešit střídání času jako on. (smích) Rozhodně nebudu pouhý zvedač rukou.

Starostou jste už od roku 2006. Nebude obyvatelům Letohradu líto, že odcházíte do Prahy?

Slíbil jsem lidem, že budu dělat neuvolněného starostu a byl dále uvolněným místostarostou tak, aby se řízení města zvládalo. Nechci lidem utéct do Prahy. Srdíčko mám v Letohradě.