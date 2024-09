Na Svitavsku o Senát zabojují těžké váhy, poslanec Šimek a senátor Kortyš

Starosta Svitav David Šimek před šesti lety před volbami do Senátu podpořil kandidaturu bývalého starosty Litomyšle Michala Kortyše. Dnes a zítra s ním svede boj o jeho křeslo ve druhém kole senátních voleb v obvodu Svitavy. | foto: Radek Latislav

Poslanec a starosta Svitav David Šimek (Nestraníci) nominovaný KDU-ČSL je vyšší, jeho soupeř ve druhém kole senátních voleb na Svitavsku senátor a náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) zase starší. Šimek je ze Svitav, Kortyš z Litomyšle. Jeden se stal starostou před 14 lety, druhý před 18. Tím s nadsázkou řečeno rozdíly končí.

Oba mají letité zkušenosti s řízením měst. A oba mají stejné názory na klíčová politická témata. V duelu České televize ve středu odpověděli na osm otázek prakticky totožně, a když Kortyš souhlasil s tím, že součástí školních osnov sexuální výchovy by měla být tolerance k LGBT+, David Šimek jejich „názorový střet“ zakončil stylově: „I já sdílím stejný pohled na svět,“ řekl.

Možná tak bude rozhodující, jak velkou část obyvatel „svých“ měst dokážou oba kandidáti mobilizovat. Hlasování se může změnit tak trochu ve společenskou hru, která připomene atmosféru televizních soutěží měst, jakými byly v devadesátých letech Hry bez hranic anebo Dva z jednoho města z let osmdesátých.

Rozdíl 781 hlasů

První kolo senátních voleb na Svitavsku přineslo těsné vítězství Davidu Šimkovi, získal 26,29 procenta hlasů, druhý Kortyš měl 23,53 procenta, prohrál o 781 hlasů. Ale přímo ve Svitavách David Šimek v prvním kole získal 37 procent hlasů a Kortyš jen 12.

Naopak v Litomyšli si Kortyš připsal na konto 53,5 procenta a Šimek jen 19,3. Co bude ve druhém kole, je těžké predikovat. Ve Svitavách žije více lidí, a to by mohlo rozhodnout. Jenže v Litomyšli jsou zase disciplinovanější voliči, v prvním kole měli o osm procentních bodů vyšší volební účast než u sousedů.

Protože oba kandidáti stojí ve středopravé části politického spektra, podporu před druhým kolem hledali u stejných lidí. Za Kortyše se tak postavil někdejší starosta Litomyšle Miroslav Brýdl, který byl u porevolučního rozmachu města, jeho syn a současný starosta Litomyšle Daniel Brýdl se přiklonil naopak na stranu Davida Šimka.

Šimek si na svůj účet mohl připsat podporu od poražených soupeřů z prvního kola Pavla Havíře (SOCDEM) a nezávislého Pavla Severy. Kortyše zase podpořila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková ze STAN či hrst starostů na Svitavsku.

Kortyš se těsně před druhým kolem opatrně distancoval od vlády, zjevně cílí na voliče nespokojené s vládní politikou. „Náš program nemůže být jen ‚antibabiš‘, lidi si zaslouží víc,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Kortyš, který je na odchodu z postu náměstka hejtmana, v případě porážky ve druhém kole v politice prozatím končí. Ne tak Šimek. Ten by i po prohře zůstal poslancem, starostou i krajským zastupitelem. Sázkové kanceláře ve druhém kole mnohem více věří Šimkovi, například Tipsport na něj nabízí kurz 1,17, zatímco na vítězství jeho oponenta 4,3.

Brod vyhraje. Buď bývalý starosta, či dnešní místostarosta

Ve volebním obvodu Chrudim, kam patří i zhruba polovina Havlíčkobrodska, je druhé kolo soubojem dvou Broďáků z vedení města.

Jan Tecl (ODS) býval starostou, posledních šest let je senátorem a post obhajuje. Vladimír Slávka (ANO) je současným místostarostou. Sázkové kanceláře očekávají výhru stávajícího senátora.

„Pan Tecl je velkým favoritem druhého kola. Pokud bych náhodou zvítězil já, bylo by to pro mě velkým překvapením,“ prohlásil před druhým kolem Slávka. Kolo první však skončilo velice těsně, Tecl v něm zvítězil jen o jedno a půl procenta, což bylo zhruba pět set hlasů.

„Očekávám opět velmi těsný výsledek, rozhodovat bude každý hlas,“ prohlásil Jan Tecl. V uplynulém týdnu si na svou stranu získal podporu od neúspěšného protikandidáta z kola prvního, bývalého místostarosty Chrudimi Romana Málka. „Velmi si toho vážím,“ řekl Tecl.

V tomto ohledu Slávka není o nic pozadu. Jeho kandidaturu podpořil starosta Hlinska Miroslav Krčil. Ten v kole prvním zůstal za postoupivší dvojicí na třetím místě. Kromě toho Slávku podpořil například místostarosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Oba kandidáti do poslední chvíle oslovovali voliče, zejména na Chrudimsku. Slávka byl v tomto ohledu trochu v nevýhodě, čas musel dělit mezi kampaň a práci na brodské radnici. Už se nechal slyšet, že v případě vítězství by si k senátorskému postu pozici místostarosty i nadále ponechal. „V mé práci pro město by nedošlo k žádným změnám,“ zopakoval.