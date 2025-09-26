Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

David Půlpán
  8:58
Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy byl řadový, byť vlivný poslanec, nyní je ministrem zemědělství, šéfem KDU-ČSL i lídrem kandidátky v kraji. A kampaň se také odehrává v docela jiné atmosféře.

Lídr SPOLU v Pardubickém kraji Marek Výborný | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Předpokládám, že na vás teď prší stížnosti, ne?
Pravdou je, že jsme v jiné situaci. Neseme odpovědnost za čtyři roky vládnutí, na druhou stranu čekal jsem to podstatně horší. Setkávám se většinou s pozitivními reakcemi. A co mě naplňuje optimismem a nadějí, je skutečnost, že potkávám řadu lidí, kteří nevědí, koho budou volit, nejsou zatím v rozhodnutí. A tam mi dává smysl s nimi hovořit o našem programu, o tom, co by také hrozilo, když tady bude vládnout nějaký balíček populistů s bolševiky a s radikály a pohůnky Kremlu.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Redakce iDNES.cz představuje před volbami lídry stran a hnutí v Pardubickém kraji. V říjnových volbách budou lidé v regionu vybírat z kandidátek 19 politických subjektů. Postupně představujeme lídry těchto kandidátek:

Vyšlo
Vojtěch Krňanský (Motoristé sobě)
Roman Roun (Stačilo!)
Mikuláš Ferjenčík (Piráti)
Tomáš Dubský (STAN)
Martin Kolovratník (ANO)

Takže strašíte?
Nestraším. To není strašení. Toho jsem se vždycky opravdu varoval. Já se ptám lidí na první věc, která je napadne, která u nás nefunguje tak, jak by měla. Co by měla příští vláda udělat jako první úkol. Šedesát procent napříč republikou zmíní dostupnost bydlení. A to jsou témata, která patří k prioritám koalice SPOLU.

Řekněte dvě věci, které se vládě povedly za čtyři roky?
Zvýšili jsme investice. To je motor ekonomiky. Dnes máme českou ekonomiku jako nejrychleji rostoucí v celém regionu. Německá ekonomika roste 0,2 procenta HDP, u nás je to 2,4 procenta. Predikce na příští rok je úplně stejná. I přes složitou rozpočtovou situaci jsme se nezpronevěřili slibu, že budeme odpovědně spořit. A druhá věc, kterou považuju za klíčovou, je nejen důchodová reforma, ale řada dalších témat z resortu práce a sociálních věcí, které se týkají podpory rodin. Penzijní reforma nejsou jen parametrické úpravy. Penzijní reforma znamená jistotu důstojných důchodů pro generaci současných třicátníků a čtyřicátníků.

Volební rádce iDNES.cz

Srovnával jste nás s Německem, to není úplně košer. Německu se teď nedaří, je to pacient, to není vzor!
Tak se podívejte na Slovensko, na Maďarsko, státy, kam se rád obrací za svými přáteli třeba předseda nejsilnější opoziční strany. Ty státy jdou ekonomicky úplně dolů, naše ekonomika roste. Investuje se a to mohou vidět i obyvatelé Pardubického kraje. Že se daří rekordně rychlým způsobem dostavovat dálnici D35, včetně všech přivaděčů, obchvatů, tak to je něco, co v příštích čtyřech letech pocítíme opravdu velmi intenzivně. Je to více jak 38 miliard korun, které za naší vlády byly investovány do dopravních staveb v Pardubickém kraji. Úplně stranou jsem ponechal železnici. Vezměte si jenom zkapacitnění železnice Pardubice – Hradec Králové. Železniční uzel tady v Pardubicích a teď práce v České Třebové. A mohl bych pokračovat dál.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Tvrdíte, že jste dali do pořádku finance. Jak se s tím srovnává fakt, že v návrhu rozpočtu na příští rok zejí díry, ministerstvu dopravy tam chybí 60 miliard korun? To vypadá, že jste tam pro budoucí vládu nechali minu.
To bychom si pro sebe nenechali. (usmívá se) Rozpočet je v pracovní politické verzi pro debatu, kterou intenzivně vedeme. Jsem si jist, že ty věci, které by mohly být problematické, jako jsou například výdaje na dopravu, budou ve finální podobě pokryty. Samozřejmě, že žádné dopravní stavby ani přípravu dopravních staveb nezabrzdíme nebo nezastavíme. To můžu garantovat. Stejně tak je důležité, že tam máme bezmála 19 miliard na přípravu a rozjetí výstavby jaderných bloků v Dukovanech, což je otázka energetické bezpečnosti. Stejně tak je důležité naplnění příslibů spojeneckých závazků směrem k bezpečnosti a obraně.

Pravicové voliče jste možná zklamali hned na začátku volebního období, kdy jste začali rozdávat peníze. Jednorázově dát pět tisíc na jedno dítě? Bylo to správné?
To bylo v době energetické krize. Souhlasím. Bylo to principiálně úplně špatně. Poctivě říkám, že jsou věci, které jsme udělali špatně, nebo věci, které jsme neudělali. To, že jsme nedotáhli digitální stavební řízení, a můžeme se stokrát vymlouvat na Piráty, tak fakticky znamená největší špunt v tématu dostupné bydlení.

Volební kalkulačka 2025

Byl jste ředitelem pardubického gymnázia, tak mne zajímá váš pohled na školství. V posledních letech do něj šlo hodně peněz, ale zlepšuje se jeho kvalita? Mám pocit, že příliš ne.
Domnívám se, že ve školství a vzdělávání se jde dobrým směrem, ale řadu věcí, které bylo potřeba udělat, se nepodařilo provést vinou toho, že se na resortu vystřídali tři ministři během čtyř let. Bohužel nikdy neplatilo, neplatí a nebude platit přímá úměra – čím více peněz, tím vyšší kvalita. Klíčem ke kvalitě ve školství a vzdělávání jsou nikoli lepší vzdělávací programy, ale kvalitní učitel a kvalitní ředitel. A tady je potřeba nasměrovat aktivity budoucí vlády. My jsme jako kolegové ze SPOLU v tomto duchu představili velmi ambiciózní program. Chceme co nejrychleji připravit kariérní řád učitelů, ne vymýšlet další stohy nějakých povinných papírů. Chceme, aby učitel byl motivován pracovat na sobě, vzdělávat se, být skutečně tím učitelem, který do té školy vnáší tu kvalitu, pracuje nad rámec svých standardních povinností, než že jen odučí a odejde.

Ve Sněmovně jste prosadil lesní zákon. V čem pomůže?
Novelizovali jsme lesní zákon, je to největší změna od roku 1995. Reagujeme na klimatickou změnu, například tím, že snižujeme věk, kdy je možné obnovovat ten les. Klademe větší důraz na přirozenou obnovu. Teď se mohla přirozená obnova realizovat v prvních dvou letech, teď jsme to postavili až na pět let. Šetříme tak prostředky majitelům lesů i lesním správcům, protože oni nemusí jít cestou umělé výsadby, ale cestou přirozené obnovy. A pak je tam celá řada dalších opatření, která mají zajistit, a to je důležité, to je ten cíl pro příští generace, pestré, druhově pestré lesy, které budou udržitelné.

Jste tradiční strana s křesťanskými kořeny, ale teď figurujete v rámci SPOLU. Jak chcete přesvědčit mladé voliče, že právě KDU-ČSL je dobrá značka?
Lidovci na kandidátkách SPOLU dokázali přivést a představit nové tváře mladé generace. Marie Kršková, která za nás kandiduje, je mladá zkušená starostka Orlického Podhůří a dcera Josefa Luxe. Nebo Jan Hladký, místostarosta Kameniček. To jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost z komunální politiky či z podnikání. Tak to je myslím pozitivní zpráva i pro mladé voliče, že jsme schopni nabídnout nové tváře. A taky je třeba se podívat na program. My jsme se vždycky jako lidovci snažili chovat odpovědně. Nebudeme předkládat sliby, které budou platit do 4. října anebo v případě naplnění budou stát jedna až dva biliony korun, které nikde nejsou pokryté. Protože mladý člověk moc dobře ví, že slíbená pětistovka znamená, že on ji v příštích letech, možná desetiletích, násobně zaplatí zpátky.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

Vážná havárie autobusu a auta na Svitavsku. Oba řidiči jsou těžce zraněni

Devět lidí, z toho dva těžce, se zranilo při vážné nehodě osobního vozidla a linkového autobusu na Svitavsku. Srážka zcela uzavřena silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice nad...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář

Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4...

26. září 2025  7:30

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Česko bude v roce 2029 po 13 letech hostit mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Závodit se bude v Novém Městě na Moravě a na Dolní Moravě. Na čtvrtečním kongresu během silničního mistrovství...

25. září 2025  20:19

Za „Z“ na mikině půjde expolitik k soudu. Na lavici obžalovaných si ale nesednu, říká

Premium

Bývalý pardubický politik Pavel Křivka musí za měsíc k soudu kvůli tomu, že se po městě loni procházel v mikině s ruským symbolem „Z“. Podle něj jde o bezpráví a pošlapání ústavy, která zaručuje...

25. září 2025

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:29

Neumím si představit, že Rusové dojdou až k nám, říká Kolovratník

Martin Kolovratník patří mezi stálice hnutí Andreje Babiše. Byl s ním na plakátech v bílé košili už před 12 roky. A kandiduje i letos. Takových politiků přitom v ANO moc není. Kádry se proměnily na...

25. září 2025  10:57

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12. října). Startovní...

25. září 2025  10:08

Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně...

24. září 2025  21:55

Advantage Consulting, s.r.o.
PROCESNÍ INŽENÝR S ANGLIČTINOU – ABSOLVENT

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 50 000 - 55 000 Kč

Dalších 32 909 volných pozic

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025

Kraj chce osekat přírodní rezervaci. Ruce pryč od Maštale! vzkazují odborníci

Premium

Ochránci přírody a nezávislí odborníci zaslali tento týden hejtmanovi a zastupitelům Pardubického kraje výzvu, aby okamžitě stáhli návrh na radikální omezení přírodní rezervace Maštale. Kraj odpověď...

24. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.