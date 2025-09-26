Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Předpokládám, že na vás teď prší stížnosti, ne?
Pravdou je, že jsme v jiné situaci. Neseme odpovědnost za čtyři roky vládnutí, na druhou stranu čekal jsem to podstatně horší. Setkávám se většinou s pozitivními reakcemi. A co mě naplňuje optimismem a nadějí, je skutečnost, že potkávám řadu lidí, kteří nevědí, koho budou volit, nejsou zatím v rozhodnutí. A tam mi dává smysl s nimi hovořit o našem programu, o tom, co by také hrozilo, když tady bude vládnout nějaký balíček populistů s bolševiky a s radikály a pohůnky Kremlu.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Redakce iDNES.cz představuje před volbami lídry stran a hnutí v Pardubickém kraji.
Takže strašíte?
Nestraším. To není strašení. Toho jsem se vždycky opravdu varoval. Já se ptám lidí na první věc, která je napadne, která u nás nefunguje tak, jak by měla. Co by měla příští vláda udělat jako první úkol. Šedesát procent napříč republikou zmíní dostupnost bydlení. A to jsou témata, která patří k prioritám koalice SPOLU.
Řekněte dvě věci, které se vládě povedly za čtyři roky?
Zvýšili jsme investice. To je motor ekonomiky. Dnes máme českou ekonomiku jako nejrychleji rostoucí v celém regionu. Německá ekonomika roste 0,2 procenta HDP, u nás je to 2,4 procenta. Predikce na příští rok je úplně stejná. I přes složitou rozpočtovou situaci jsme se nezpronevěřili slibu, že budeme odpovědně spořit. A druhá věc, kterou považuju za klíčovou, je nejen důchodová reforma, ale řada dalších témat z resortu práce a sociálních věcí, které se týkají podpory rodin. Penzijní reforma nejsou jen parametrické úpravy. Penzijní reforma znamená jistotu důstojných důchodů pro generaci současných třicátníků a čtyřicátníků.
Srovnával jste nás s Německem, to není úplně košer. Německu se teď nedaří, je to pacient, to není vzor!
Tak se podívejte na Slovensko, na Maďarsko, státy, kam se rád obrací za svými přáteli třeba předseda nejsilnější opoziční strany. Ty státy jdou ekonomicky úplně dolů, naše ekonomika roste. Investuje se a to mohou vidět i obyvatelé Pardubického kraje. Že se daří rekordně rychlým způsobem dostavovat dálnici D35, včetně všech přivaděčů, obchvatů, tak to je něco, co v příštích čtyřech letech pocítíme opravdu velmi intenzivně. Je to více jak 38 miliard korun, které za naší vlády byly investovány do dopravních staveb v Pardubickém kraji. Úplně stranou jsem ponechal železnici. Vezměte si jenom zkapacitnění železnice Pardubice – Hradec Králové. Železniční uzel tady v Pardubicích a teď práce v České Třebové. A mohl bych pokračovat dál.
Tvrdíte, že jste dali do pořádku finance. Jak se s tím srovnává fakt, že v návrhu rozpočtu na příští rok zejí díry, ministerstvu dopravy tam chybí 60 miliard korun? To vypadá, že jste tam pro budoucí vládu nechali minu.
To bychom si pro sebe nenechali. (usmívá se) Rozpočet je v pracovní politické verzi pro debatu, kterou intenzivně vedeme. Jsem si jist, že ty věci, které by mohly být problematické, jako jsou například výdaje na dopravu, budou ve finální podobě pokryty. Samozřejmě, že žádné dopravní stavby ani přípravu dopravních staveb nezabrzdíme nebo nezastavíme. To můžu garantovat. Stejně tak je důležité, že tam máme bezmála 19 miliard na přípravu a rozjetí výstavby jaderných bloků v Dukovanech, což je otázka energetické bezpečnosti. Stejně tak je důležité naplnění příslibů spojeneckých závazků směrem k bezpečnosti a obraně.
Pravicové voliče jste možná zklamali hned na začátku volebního období, kdy jste začali rozdávat peníze. Jednorázově dát pět tisíc na jedno dítě? Bylo to správné?
To bylo v době energetické krize. Souhlasím. Bylo to principiálně úplně špatně. Poctivě říkám, že jsou věci, které jsme udělali špatně, nebo věci, které jsme neudělali. To, že jsme nedotáhli digitální stavební řízení, a můžeme se stokrát vymlouvat na Piráty, tak fakticky znamená největší špunt v tématu dostupné bydlení.
Byl jste ředitelem pardubického gymnázia, tak mne zajímá váš pohled na školství. V posledních letech do něj šlo hodně peněz, ale zlepšuje se jeho kvalita? Mám pocit, že příliš ne.
Domnívám se, že ve školství a vzdělávání se jde dobrým směrem, ale řadu věcí, které bylo potřeba udělat, se nepodařilo provést vinou toho, že se na resortu vystřídali tři ministři během čtyř let. Bohužel nikdy neplatilo, neplatí a nebude platit přímá úměra – čím více peněz, tím vyšší kvalita. Klíčem ke kvalitě ve školství a vzdělávání jsou nikoli lepší vzdělávací programy, ale kvalitní učitel a kvalitní ředitel. A tady je potřeba nasměrovat aktivity budoucí vlády. My jsme jako kolegové ze SPOLU v tomto duchu představili velmi ambiciózní program. Chceme co nejrychleji připravit kariérní řád učitelů, ne vymýšlet další stohy nějakých povinných papírů. Chceme, aby učitel byl motivován pracovat na sobě, vzdělávat se, být skutečně tím učitelem, který do té školy vnáší tu kvalitu, pracuje nad rámec svých standardních povinností, než že jen odučí a odejde.
Ve Sněmovně jste prosadil lesní zákon. V čem pomůže?
Novelizovali jsme lesní zákon, je to největší změna od roku 1995. Reagujeme na klimatickou změnu, například tím, že snižujeme věk, kdy je možné obnovovat ten les. Klademe větší důraz na přirozenou obnovu. Teď se mohla přirozená obnova realizovat v prvních dvou letech, teď jsme to postavili až na pět let. Šetříme tak prostředky majitelům lesů i lesním správcům, protože oni nemusí jít cestou umělé výsadby, ale cestou přirozené obnovy. A pak je tam celá řada dalších opatření, která mají zajistit, a to je důležité, to je ten cíl pro příští generace, pestré, druhově pestré lesy, které budou udržitelné.
Jste tradiční strana s křesťanskými kořeny, ale teď figurujete v rámci SPOLU. Jak chcete přesvědčit mladé voliče, že právě KDU-ČSL je dobrá značka?
Lidovci na kandidátkách SPOLU dokázali přivést a představit nové tváře mladé generace. Marie Kršková, která za nás kandiduje, je mladá zkušená starostka Orlického Podhůří a dcera Josefa Luxe. Nebo Jan Hladký, místostarosta Kameniček. To jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost z komunální politiky či z podnikání. Tak to je myslím pozitivní zpráva i pro mladé voliče, že jsme schopni nabídnout nové tváře. A taky je třeba se podívat na program. My jsme se vždycky jako lidovci snažili chovat odpovědně. Nebudeme předkládat sliby, které budou platit do 4. října anebo v případě naplnění budou stát jedna až dva biliony korun, které nikde nejsou pokryté. Protože mladý člověk moc dobře ví, že slíbená pětistovka znamená, že on ji v příštích letech, možná desetiletích, násobně zaplatí zpátky.
