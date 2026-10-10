Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Větrné elektrárny rozdělily obce na Svitavsku, referenda provázela vysoká účast

Autor:
  17:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav

Obyvatelé čtyř obcí na Svitavsku kromě volby nových zastupitelů rozhodovali v místních referendech také o budoucnosti plánovaných větrných elektráren. V Kamenné Horce, Mikulči a Skleném byli lidé proti, v Dětřichově větrníky těsně prošly. Výsledky referend mohou ovlivnit další postup investorů, kteří mají o Svitavsko zájem.

Výsledky voleb 2026

Jasný signál, jak by se vedení obce mělo vypořádat se záměrem soukromého investora, vyslala obec Mikuleč. V plebiscitu téměř 72 procent voličů větrníky odmítlo. Z celkem 201 oprávněných voličů přišly k referendu čtyři pětiny lidí.

V historicky prvním referendu v obci byla účast pro zastupitele tou nejsledovanější veličinou, neboť jeho platnost se odvíjí od zákonné hranice 35 procent. Zároveň je výsledek pro zastupitele závazný, neboť hlasovala nadpoloviční většina voličů.

„Jsem rád, že jich přišlo tolik a že si o větrných elektrárnách rozhodli sami. Sedmičlenné zastupitelstvo si nemůže vzít na svá bedra rozhodnutí o něčem, co ovlivní životy lidí na dalších 30 až 40 let. Čím více lidí se zapojí, tím reprezentativnější je vzorek a tím větší vypovídací hodnotu má výsledek. Referendum je pro obec závazné,“ řekl starosta Mikulče Josef Dvořák, který ač kandidoval ze čtvrtého místa, díky preferenčním hlasům se posunul na první pozici vítězné kandidátky.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku Ivan Bartoš. (10. října 2026)
295 fotografií

O stavbu větrných elektráren v Mikulči usilovala polská skupina EnercoNet. V blízkosti dálnice D35 chtěla postavit tři větrníky, za které investor obci garantoval roční platbu ve výši 3,75 milionu korun do obecního rozpočtu. V červnu letošního roku probíhal v obci průzkum, v němž 48 procent domácností bylo proti, pro bylo 35 procent a 16 procent zúčastněných nemělo jasný názor.

Závazná referenda budou určující i pro nová zastupitelstva v Dětřichově, Kamenné Horce i Skleném. Obce jsou součástí mikroregionu, který si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybral na jaře společnost ČEZ.

Svitavy sice od začátku prosazovaly společný postup všech obcí, finanční nabídky investorů však byly natolik lákavé, že řada obcí, například Dětřichov, smlouvu se společností ČEZ podepsala.

Tamní starousedlíci se na rozdíl od Mikulče vyjádřili k výstavbě souhlasně. Výsledek je však těsný – 104 hlasujících bylo pro a 96 proti.

Referenda mohou rozhodnout o osudu větrných elektráren, přicházejí další investoři

Z celkového počtu 277 oprávněných voličů zapsaných v seznamech se hlasování v místním referendu zúčastnilo 206 lidí, což je téměř pětasedmdesát procent vysoká účast. To v praxi znamená, že referendum je nejen platné, ale pro zastupitele obce i závazné.

S ČEZem smlouvu podepsali, lide jsou proti

Podobně dopadlo i referendum ve Skleném. V referendu lidé odpovídali dokonce na dvě otázky. U obou souhlasili s tím, aby obec nepodporovala umístění a výstavbu větrníků nebo fotovoltaických elektráren. Sklené však už v minulosti schválilo smlouvu o spolupráci se společností ČEZ. Jedna z otázek referenda se proto týkala také toho, zda má obec u již uzavřených smluv využít všechny dostupné zákonné možnosti k ukončení nebo omezení dalších jednání.

Velký zájem voličů o hlasování v referendu projevili lidé také v Kamenné Horce, kde za poslední čtyři roky kvůli rozhádanosti zastupitelů šli lidé k urnám po řádných volbách ještě třikrát. Proti se vyslovilo takřka 90 procent hlasujících.

Svůj hlas v referendu odevzdalo téměř 76 procent oprávněných voličů. Nadpoloviční většinou hlasů lidé vyslovili nesouhlas s tím, aby zastupitelstvo dalo zelenou výstavbě větrníku na katastrálních územích obce. Kromě ČEZu má o území zájem také jevíčská společnost S&M, která chce postavit na soukromých pozemcích u Kamenné Hory čtyři elektrárny o celkovém výkonu 22 MW. S výškou 200 metrů by šlo o jedny z největších větrníků v Česku, které by ročně mohly vyrobit 56 gigawatthodin (GWh) elektřiny. Záměr se před několika týdny objevil v informačním systému EIA, ve Svitavách na toto téma již proběhlo krajským úřadem nařízené veřejné projednání.

Proti záměru se postavily Svitavy, které by mohly záměr zkomplikovat. V okolí rozvodny patří městu pozemky, do které by muselo být z větrníků svedeno kabelové vedení. Pokud na katastru Svitav větrné elektrárny v budoucnu vzniknou, město se chce řídit dřívějším usnesením zastupitelstva, podle nějž bude jednat pouze se společností ČEZ.

Výsledky referend v obcích na Svitavsku

Mikuleč – 201 oprávněných voličů

Otázka: Souhlasíte s tím, aby orgány obce Mikuleč v samostatné působnosti podporovaly záměr výstavby maximálně 3 kusů větrných elektráren (VTE) na katastrálním území obce Mikuleč?

ANO 38 (24,2 %) NE 113 (71,97 %)
účast 78,5 %
platnost ANO
minimální počet hlasů pro závaznost (70)

Kamenná Horka – 294 oprávněných voličů

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy?

ANO 23 (10,31 %) NE 200 (89,69 %)
účast 75,85 %
platnost ANO
minimální počet hlasů pro závaznost (103)

Dětřichov – 277 oprávněných voličů

Otázka: Souhlasíte, aby Obec Dětřichov pokračovala dle platné Smlouvy o spolupráci v krocích vedoucích k získání povolení záměru větrných elektráren na území Obce za předpokladu, že projekt bude splňovat podmínky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a Obci bude náležet finanční podíl z provozu elektráren?

ANO 104 (50,49 %) NE 96 (46,60 %)
účast 74,37 %
platnost ANO
minimální počet hlasů pro závaznost (97)

Sklené – 188 oprávněných voličů

Otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby obec Sklené v samostatné působnosti nepodporovala umístění, výstavbu ani provozování větrných elektráren nebo větrných parků na celém území obce Sklené, tj. v katastrálním území Sklené u Svitav, neuzavírala s investory nové smlouvy ani dohody směřující k podpoře těchto záměrů, u již uzavřených smluv v mezích zákona využila dostupné možnosti k ukončení nebo omezení této podpory a v mezích zákona využívala dostupné právní prostředky k ochraně území obce před jejich realizací?

ANO 81 (80,20 %) NE 6 (5,94 %)
účast 53,72 %
platnost ANO
minimální počet hlasů pro závaznost (66)

Otázka č. 2: Souhlasíte s tím, aby obec Sklené v samostatné působnosti nepodporovala umístění, výstavbu ani provozování pozemních fotovoltaických elektráren nebo obdobných výroben elektřiny z fotovoltaických panelů, umísťovaných jako samostatný energetický záměr na nezastavěných, zemědělských nebo krajině otevřených plochách mimo střechy a fasády staveb na celém území obce Sklené, tj. v katastrálním území Sklené u Svitav, neuzavírala s investory smlouvy ani dohody směřující k podpoře těchto záměrů a v mezích zákona využívala dostupné právní prostředky k ochraně území obce před jejich realizací?

ANO 76 (75,25 %) NE 6 (5,94 %)
účast 53,72 %
platnost ANO
minimální počet hlasů pro závaznost (66)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé mají předsudky, říká devatenáctiletá Playmate, která kandiduje za ODS

Premium
Kristýna Anna Škodová při focení pro magazín Playboy

Je jí teprve devatenáct let, studuje gymnázium a letos zvítězila v soutěži Hledáme Playmate 2026. Kristýna Anna Škodová, která fotila titulní stranu Playboye ve francouzském Cannes, nyní kandiduje za...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Větrné elektrárny rozdělily obce na Svitavsku, referenda provázela vysoká účast

ilustrační snímek

Obyvatelé čtyř obcí na Svitavsku kromě volby nových zastupitelů rozhodovali v místních referendech také o budoucnosti plánovaných větrných elektráren. V Kamenné Horce, Mikulči a Skleném byli lidé...

10. října 2026  17:58

Výsledky voleb do Senátu: Grulich obhájí křeslo na Rychnovsku, měl jediného protivníka

Jan Grulich sleduje v Deštném v Orlických horách sčítání hlasů v senátních...

Senátor za Rychnovsko Jan Grulich míří k obhajobě mandátu a měl by tak dalších šest let zastupovat region v horní komoře Parlamentu. Zvolení senátora již v prvním kole bylo na Rychnovsku a v části...

10. října 2026  16:47

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

10. října 2026  16:26

Nejlepší výkon sezony v souboji neporažených: slávisté rozdrtili Pardubice

Zleva Thomas Stanko, David Böhm a Vojtěch Hruban před utkáním Slavie Praha ERA...

Slávističtí basketbalisté uhájili i v šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce zvládli duel s dosud rovněž bezchybnými Pardubicemi, po vyrovnané úvodní čtvrtině zvítězili...

10. října 2026  15:30,  aktualizováno  15:36

Pětistovka za hlas? Policisté prověřují možné kupčení s hlasy v Českém Těšíně

ilustrační snímek

Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla v sobotu...

10. října 2026  11:47,  aktualizováno 

Plameny v Lubníku pohltily rodinný dům i se stodolou. Majitel skončil v nemocnici

V Lubníku na Orlickoústecku zasahovali hasiči u požáru rodinného domu se...

Před páteční půlnocí vypukl v Lubníku na Orlickoústecku požár rodinného domu se stodolou. Na místo vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči, práci jim ztěžovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik,...

10. října 2026  10:49

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

10. října 2026  9:39

Dostihy Pardubice dnes (10. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

V Pardubicích začíná největší dostihový víkend roku. V sobotu 10. října 2026 uvidíme 7 závodů. hlavní je Křišťálový pohár s dotací 500 000 Kč. Sledujte všechny závody živě.

10. října 2026  9:33

Závodil pod injekcemi. V křečovitém posedu se plochá jezdit nedá, říká Milík

Plochodrážník Václav Milík.

Měl vesměs nadějné starty, často se v jednotlivých jízdách nedávné Zlaté přilby po první zatáčce ocital na medailových pozicích. Jenže následně se polem propadal a nejlepšími výsledky pardubického...

10. října 2026  9:09

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

9. října 2026  16:50,  aktualizováno  21:23

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bouda se vrací do roku 1938. Dělostřelecká tvrz má k nové expozici další pancéřový zvon

Tvrz Bouda má nový pancéřový zvon. Nachází se na objektu K-Ba-S 22. (9. října...

Tvrz Bouda na Králicku, jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí v linii československého pohraničního opevnění, se dočkala návratu jednoho ze svých pancéřových zvonů. Dobrovolníci...

9. října 2026  17:43

Nové zubní centrum v Jevíčku začíná bez pojišťoven. Brzdí ho nedostatek lékařů

Zubní lékař Kamil Beneš otevřel v Jevíčku nové zubní centrum. (25. září 2026)

Zubní lékař a zakladatel brněnské kliniky Modec Kamil Beneš otevřel ve spolupráci s jevíčskou radnicí nové zubní centrum. Přestože zájem v prvních dnech projevilo přes 2 500 lidí, nepodařilo se mu...

9. října 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.