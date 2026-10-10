Jasný signál, jak by se vedení obce mělo vypořádat se záměrem soukromého investora, vyslala obec Mikuleč. V plebiscitu téměř 72 procent voličů větrníky odmítlo. Z celkem 201 oprávněných voličů přišly k referendu čtyři pětiny lidí.
V historicky prvním referendu v obci byla účast pro zastupitele tou nejsledovanější veličinou, neboť jeho platnost se odvíjí od zákonné hranice 35 procent. Zároveň je výsledek pro zastupitele závazný, neboť hlasovala nadpoloviční většina voličů.
„Jsem rád, že jich přišlo tolik a že si o větrných elektrárnách rozhodli sami. Sedmičlenné zastupitelstvo si nemůže vzít na svá bedra rozhodnutí o něčem, co ovlivní životy lidí na dalších 30 až 40 let. Čím více lidí se zapojí, tím reprezentativnější je vzorek a tím větší vypovídací hodnotu má výsledek. Referendum je pro obec závazné,“ řekl starosta Mikulče Josef Dvořák, který ač kandidoval ze čtvrtého místa, díky preferenčním hlasům se posunul na první pozici vítězné kandidátky.
Volby 2026 OBRAZEM
O stavbu větrných elektráren v Mikulči usilovala polská skupina EnercoNet. V blízkosti dálnice D35 chtěla postavit tři větrníky, za které investor obci garantoval roční platbu ve výši 3,75 milionu korun do obecního rozpočtu. V červnu letošního roku probíhal v obci průzkum, v němž 48 procent domácností bylo proti, pro bylo 35 procent a 16 procent zúčastněných nemělo jasný názor.
Závazná referenda budou určující i pro nová zastupitelstva v Dětřichově, Kamenné Horce i Skleném. Obce jsou součástí mikroregionu, který si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybral na jaře společnost ČEZ.
Svitavy sice od začátku prosazovaly společný postup všech obcí, finanční nabídky investorů však byly natolik lákavé, že řada obcí, například Dětřichov, smlouvu se společností ČEZ podepsala.
Tamní starousedlíci se na rozdíl od Mikulče vyjádřili k výstavbě souhlasně. Výsledek je však těsný – 104 hlasujících bylo pro a 96 proti.
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Referenda mohou rozhodnout o osudu větrných elektráren, přicházejí další investoři
Z celkového počtu 277 oprávněných voličů zapsaných v seznamech se hlasování v místním referendu zúčastnilo 206 lidí, což je téměř pětasedmdesát procent vysoká účast. To v praxi znamená, že referendum je nejen platné, ale pro zastupitele obce i závazné.
S ČEZem smlouvu podepsali, lide jsou proti
Podobně dopadlo i referendum ve Skleném. V referendu lidé odpovídali dokonce na dvě otázky. U obou souhlasili s tím, aby obec nepodporovala umístění a výstavbu větrníků nebo fotovoltaických elektráren. Sklené však už v minulosti schválilo smlouvu o spolupráci se společností ČEZ. Jedna z otázek referenda se proto týkala také toho, zda má obec u již uzavřených smluv využít všechny dostupné zákonné možnosti k ukončení nebo omezení dalších jednání.
Velký zájem voličů o hlasování v referendu projevili lidé také v Kamenné Horce, kde za poslední čtyři roky kvůli rozhádanosti zastupitelů šli lidé k urnám po řádných volbách ještě třikrát. Proti se vyslovilo takřka 90 procent hlasujících.
Svůj hlas v referendu odevzdalo téměř 76 procent oprávněných voličů. Nadpoloviční většinou hlasů lidé vyslovili nesouhlas s tím, aby zastupitelstvo dalo zelenou výstavbě větrníku na katastrálních územích obce. Kromě ČEZu má o území zájem také jevíčská společnost S&M, která chce postavit na soukromých pozemcích u Kamenné Hory čtyři elektrárny o celkovém výkonu 22 MW. S výškou 200 metrů by šlo o jedny z největších větrníků v Česku, které by ročně mohly vyrobit 56 gigawatthodin (GWh) elektřiny. Záměr se před několika týdny objevil v informačním systému EIA, ve Svitavách na toto téma již proběhlo krajským úřadem nařízené veřejné projednání.
Proti záměru se postavily Svitavy, které by mohly záměr zkomplikovat. V okolí rozvodny patří městu pozemky, do které by muselo být z větrníků svedeno kabelové vedení. Pokud na katastru Svitav větrné elektrárny v budoucnu vzniknou, město se chce řídit dřívějším usnesením zastupitelstva, podle nějž bude jednat pouze se společností ČEZ.
Výsledky referend v obcích na Svitavsku
Mikuleč – 201 oprávněných voličů
Otázka: Souhlasíte s tím, aby orgány obce Mikuleč v samostatné působnosti podporovaly záměr výstavby maximálně 3 kusů větrných elektráren (VTE) na katastrálním území obce Mikuleč?
ANO 38 (24,2 %) NE 113 (71,97 %)
Kamenná Horka – 294 oprávněných voličů
Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy?
ANO 23 (10,31 %) NE 200 (89,69 %)
Dětřichov – 277 oprávněných voličů
Otázka: Souhlasíte, aby Obec Dětřichov pokračovala dle platné Smlouvy o spolupráci v krocích vedoucích k získání povolení záměru větrných elektráren na území Obce za předpokladu, že projekt bude splňovat podmínky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a Obci bude náležet finanční podíl z provozu elektráren?
ANO 104 (50,49 %) NE 96 (46,60 %)
Sklené – 188 oprávněných voličů
Otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby obec Sklené v samostatné působnosti nepodporovala umístění, výstavbu ani provozování větrných elektráren nebo větrných parků na celém území obce Sklené, tj. v katastrálním území Sklené u Svitav, neuzavírala s investory nové smlouvy ani dohody směřující k podpoře těchto záměrů, u již uzavřených smluv v mezích zákona využila dostupné možnosti k ukončení nebo omezení této podpory a v mezích zákona využívala dostupné právní prostředky k ochraně území obce před jejich realizací?
ANO 81 (80,20 %) NE 6 (5,94 %)
Otázka č. 2: Souhlasíte s tím, aby obec Sklené v samostatné působnosti nepodporovala umístění, výstavbu ani provozování pozemních fotovoltaických elektráren nebo obdobných výroben elektřiny z fotovoltaických panelů, umísťovaných jako samostatný energetický záměr na nezastavěných, zemědělských nebo krajině otevřených plochách mimo střechy a fasády staveb na celém území obce Sklené, tj. v katastrálním území Sklené u Svitav, neuzavírala s investory smlouvy ani dohody směřující k podpoře těchto záměrů a v mezích zákona využívala dostupné právní prostředky k ochraně území obce před jejich realizací?
ANO 76 (75,25 %) NE 6 (5,94 %)