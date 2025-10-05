Instagram porazil billboardy. Do sněmovny jde za STAN čtyřiadvacetiletá studentka

David Půlpán
  11:06
Starostové z Pardubického kraje budou mít v Poslanecké sněmovně nečekané zastoupení. Jedno z křesel získala čtyřiadvacetiletá studentka Filozofické fakulty v Brně Anežka Nedomová, která šla do voleb až z pátého místa.
Anežka Nedomová má bakalářský titul z pardubické univerzity a momentálně pokračuje ve studiu v Brně. | foto: archiv Anežky Nedomové

Mandát za STAN neobhájili poslanci Tomáš Dubský a Jiří Hájek ani náměstkyně ministra zdravotnictví Michaela Matoušková, kteří sázeli na billboardy a plakáty.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
„Je to šok, ale těším se,“ řekla Nedomová poté, co jí začali v pardubické restauraci U Bílého koníčka gratulovat lidé ze štábu Starostů.

Výsledky - Pardubický kraj

ANO 2011

34,61 %
strana získala 98 797 hlasů
4
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,62 %
strana získala 67 422 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,05 %
strana získala 31 535 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,76 %
strana získala 22 155 hlasů
1
+1

Česká pirátská strana

7,71 %
strana získala 22 015 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,68 %
strana získala 21 938 hlasů
1
0

Stačilo!

4,51 %
strana získala 12 885 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,16 %
strana získala 3 338 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 265 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 751 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 691 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 552 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,16 %
strana získala 458 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 378 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 240 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 228 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 173 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 128 hlasů
0
0
Svůj úspěch přičítá mimo jiné kampani „Kroužkuj 3 pod 30“, která vyzývala k podpoře mladých kandidátů. A také tomu, že je aktivní na sociálních sítích. „U svého politického profilu na Instagramu jsem jen v pátek měla 60 tisíc zhlédnutí,“ řekla Nedomová.

Zvolení poslanci za Pardubický kraj

Martin Kolovratník (ANO)
Jana Hanzlíková (ANO)
David Kasal (ANO)
Jiřina Klčová (ANO)
Marek Výborný (SPOLU)
Karel Haas (SPOLU)
Marie Kršková (SPOLU)
Anežka Nedomová (STAN)
Vojtěch Krňanský (Motoristé)
Lenka Martínková Španihelová Jan Hrnčíř (SPD)

Ve sněmovně chce usilovat o zpřísnění trestů za sexuální zneužívání, o lepší startovací podmínky pro mladé či o vytvoření legislativního rámce pro bezpečné využívání kryptoměn.

O dalším studiu se rozhodne až v příštích dnech. „Přednost bude mít Poslanecká sněmovna,“ uvedla.

Výsledek hlasování byl překvapením i pro kandidáty na předních příčkách. „Byla za tím kampaň mladých,“ řekl končící poslanec Jiří Hájek.

„Já jsem ráda. Mládí vpřed. Nejdůležitější je, že jsme udrželi alespoň jeden mandát,“ uvedla Matoušková.

Mandáty a zvolení poslanci

Nedomová uvedla, že teprve letos v březnu vstoupila do organizace Mladí Starostové. Pak využila akci Starostů Podpisovka, v níž museli zájemci o kandidaturu za STAN sesbírat určitý počet podpisů.

„Na krajském sněmu Starostů v Pardubicích mne členové hnutí poprvé viděli, ptali se, kdo je ta Nedomová. Podařilo se mi svým vystoupením získat jejich hlasy a tím i páté místo na kandidátce,“ uvedla studentka, která zatím ani není členkou STAN. Do hnutí se nyní chystá vstoupit. „Rozhodně,“ dodala s úsměvem.

Anežka Nedomová po bakalářském studium na pardubické univerzitě navázala studiem němčiny a literatury na Masarykově univerzitě v Brně. Z Německa má za sebou také roční zkušenosti v rámci programu Erasmus.

