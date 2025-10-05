Mandát za STAN neobhájili poslanci Tomáš Dubský a Jiří Hájek ani náměstkyně ministra zdravotnictví Michaela Matoušková, kteří sázeli na billboardy a plakáty.
„Je to šok, ale těším se,“ řekla Nedomová poté, co jí začali v pardubické restauraci U Bílého koníčka gratulovat lidé ze štábu Starostů.
Výsledky - Pardubický kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Levice
Svůj úspěch přičítá mimo jiné kampani „Kroužkuj 3 pod 30“, která vyzývala k podpoře mladých kandidátů. A také tomu, že je aktivní na sociálních sítích. „U svého politického profilu na Instagramu jsem jen v pátek měla 60 tisíc zhlédnutí,“ řekla Nedomová.
Zvolení poslanci za Pardubický kraj
Martin Kolovratník (ANO)
Ve sněmovně chce usilovat o zpřísnění trestů za sexuální zneužívání, o lepší startovací podmínky pro mladé či o vytvoření legislativního rámce pro bezpečné využívání kryptoměn.
O dalším studiu se rozhodne až v příštích dnech. „Přednost bude mít Poslanecká sněmovna,“ uvedla.
Výsledek hlasování byl překvapením i pro kandidáty na předních příčkách. „Byla za tím kampaň mladých,“ řekl končící poslanec Jiří Hájek.
„Já jsem ráda. Mládí vpřed. Nejdůležitější je, že jsme udrželi alespoň jeden mandát,“ uvedla Matoušková.
Mandáty a zvolení poslanci
Nedomová uvedla, že teprve letos v březnu vstoupila do organizace Mladí Starostové. Pak využila akci Starostů Podpisovka, v níž museli zájemci o kandidaturu za STAN sesbírat určitý počet podpisů.
„Na krajském sněmu Starostů v Pardubicích mne členové hnutí poprvé viděli, ptali se, kdo je ta Nedomová. Podařilo se mi svým vystoupením získat jejich hlasy a tím i páté místo na kandidátce,“ uvedla studentka, která zatím ani není členkou STAN. Do hnutí se nyní chystá vstoupit. „Rozhodně,“ dodala s úsměvem.
Anežka Nedomová po bakalářském studium na pardubické univerzitě navázala studiem němčiny a literatury na Masarykově univerzitě v Brně. Z Německa má za sebou také roční zkušenosti v rámci programu Erasmus.