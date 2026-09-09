Jeden člověk na třech kandidátkách? Soud zamítl návrh hnutí ANO na jejich zrušení

Sedlák je zapsán na kandidátních listinách v městských obvodech I, IV a V. Podle ANO nemůže mít trvalé bydliště na více místech, z čehož vyplývá i nemožnost vícenásobné kandidatury, přestože Sedlák v prohlášeních připojených ke kandidátkám uvedl, že případná překážka volitelnosti ke dni voleb pomine.
Podle soudu zákon takový postup nezakazuje, i když připustil, že kandidát může mít problém splnit podmínku trvalého pobytu ve všech obvodech. Zákon ale umožňuje, aby překážka volitelnosti, například chybějící trvalý pobyt v daném obvodu, do voleb pominula. Proto soud nepovažoval trojnásobnou kandidaturu za důvod ke zrušení registrace a registrační úřady podle něj postupovaly správně.
Podle soudu existuje několik možností, jak vzniklou situaci vyřešit. Jednou je vzdání se či odvolání kandidatury do 48 hodin před zahájením voleb. Další eventuální možností, jak naložit s výsledky voleb zasaženými násobnou kandidaturou, je po volbách nepřihlédnout k hlasům pro dotyčného kandidáta. „Rozhodnu se, jaká forma bude nejlepší, a uvidíme,“ uvedl ve středu Sedlák. Vyjádření ANO ČTK shání.
„Provokativní způsob propagace“
Sedlák už dříve připustil, že chce provokativním způsobem upozornit na zbytečnost existence městských obvodů a zviditelnit své uskupení. „Jako strana, která nemá příspěvky ze státního rozpočtu, nemáme moc možností propagace, a toto je jedna z nich, která se nabízí,“ řekl.
Soud v rozhodnutí uvedl, že pro podstatu souzené věci nebylo třeba zabývat se volební strategií volební strany či kandidáta. „Vyhodnocení, nechť je v této fázi ponecháno na voličích,“ stojí v rozhodnutí, které ČTK zjistila z úřední desky pardubické pobočky krajského soudu.
|
Zrušení městských obvodů? Politici velké změny při správě Pardubic tvrdě odmítli
Strana Naše Pardubice kandiduje i do zastupitelstva Pardubic, tedy na takzvaný velký magistrát. Jejím lídrem je opoziční zastupitel Sedlák. Uskupení Naše Pardubice kandiduje i v obvodu III, kde Sedlák na kandidátce není.