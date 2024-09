Řešme psychické zdraví dětí, říká lídr Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola

Od založení kraje vedl kandidátku Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníci) vždy někdejší hejtman Roman Línek. Letos poprvé jej nahradil krajský radní Pavel Šotola. Ten kampaň chápe jako šanci mluvit o tématech, o nichž se podle něj hovoří málo.

„Dnes je obrovským problémem na školách psychická nestabilita dětí. Je to velké téma, školy se s tím učí pracovat a jde to velmi ztěžka. Na tuto situaci nebyly připravené. Je potřeba vytvořit síť včasné podpory a reagovat okamžitě v momentu, kdy se to rozjede, je tam psychická nepohoda, sebepoškozování, problémy s příjmem potravy, agresivita,“ říká Šotola. Podle svých slov ani jako lídr neuvažuje o tom, že by si v budoucnu řekl o resort, který by měl větší politický vliv. Myslí si totiž, že na svém místě může ovlivnit důležité věci, které mají smysl. „Mám pocit, že spíše dělám práci než politiku,“ řekl.

Ale politik jste. A v kampani chcete mluvit o oblasti, která je politicky v podstatě neprodejná. Proč?

Při všech debatách během kampaně se řeší zdravotnictví, doprava, díry v silnicích, ať je to Liberecký, Pardubický kraj, pořád jedeme po povrchu. Dobře, díry jsou vidět, tak budeme pořád říkat, že když budeme mít víc peněz, tak je opravíme. Když je opravíme víc, zase lidé budou nadávat, že je spousta objížděk. Je to stále dokola. A v podstatě to nemá řešení, když máte tři tisíce kilometrů silnic, tak to nikdy nebude opravené všechno stoprocentně.

Možná to řeknu příliš zjednodušeně, ale schováváme za tím opravdové problémy společnosti. K čemu nám budou opravené silnice, a to vůbec neříkám, že by se neměly opravovat, když se nám společnost bude rozpadat pod rukama? Když mladá generace nebude stabilní, psychicky odolná? Svět samozřejmě přináší spoustu nepohody a situací, když na to nebudeme umět reagovat, nebudeme umět mladou generaci připravit, tak se nám to celé rozpadne.

Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj) Lídr kandidátky Koalice pro Pardubický kraj ( KDU-ČSL, SNK ED a NK) vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Členem KDU-ČSL je od roku 1990. Pracoval na Okresním úřadě v Chrudimi, deset let zastával post místostarosty Hlinska. Od roku 2012 je radním Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Slibujete vybudovat nové centrum duševního zdraví pro děti. Co považujete na změnách, které prosazujete, za hlavní?

Všechno spočívá ve změně přístupu. Například už měníme práci a přístup OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) v rámci kraje, vedeme jeho pracovníky i formou vzdělávání k tomu, aby se na tu problematiku dívali jinou optikou. Máte případ matky, která se neumí pořádně postarat o dítě. Přijde jakoby „Zubatá“ ze sociálky a bude říkat: „Tak, matko, musíte dělat to a to, tady v tom jste úplně marná, musíte to změnit.“ Co se stane? Nezmění se nic.

Matka se bude cítit, že je úplně k ničemu, protože jí to úřednice tvrdí, nějaká sociálka chodí do bytu a říká, že tam má bordel. Tak toho člověka neposunete, toho posunete až v momentě, kdy mu řeknete – vám tady něco nefunguje, neděláte s dětmi úkoly, ale my vám pomůžeme, pošleme vám lidi, kteří vás to naučí, ale vy jste dobrá máma, že se snažíte, že dobře vaříte... Nebo něco podobného. Musíte najít pozitivum, aby ten člověk cítil, že má hodnotu.

Myslíte, že se vám to daří?

Ano. Intenzivně jsme pracovali s OSPOD v České Třebové, Lanškrouně a Žamberku. Teď máme zapojených v dalším projektu třináct OSPOD. A podobné je to i ve školách. Buď jen řeknete, že ten žák, který má potíže, je prostě marný, anebo budete pátrat po příčině, proč má problémy. Je to třeba proto, že se rodiče rozvádí, že ho doma bijí, že otec bije matku? Dítě se nenarodí jako zlobivé. Když začneme řešit příčinu, jeho stav se zlepší a zlepší se stav v rodině.

Od vzniku krajů vaše koalice používala jednoduchý model – značku KDU-ČSL trochu upozadit a dopředu dát starosty. Neokopírovala to od vás konkurenční koalice 3PK hejtmana Martina Netolického ze SOCDEM?

Asi ano, ale asi nejsou v rámci republiky první ani poslední. Ten model je stejný a já myslím, že to vychází z pragmatického přístupu s ohledem na to, jak si vede SOCDEM.

Když hovoříme o upozadění značky KDU-ČSL... Co se s ní děje? Proč její popularita padá?

Pokud jde o preference, v průzkumech jsme vždy vycházeli hůře, než jaká byla realita. Tato vláda musí napravovat spoustu věcí po té předchozí. Státní kasa nebyla úplně v kondici, tato vláda stihla konec covidové, uprchlické, energetické krize. Zároveň se ale podle mě udělal velký kus práce. Mohu mluvit o ministerstvu práce a sociálních věcí, jsem u toho dvanáct let a nikdo z ministrů tam neudělal tolik jako ministr Marian Jurečka za poslední dva tři roky. Je to něco, o čem se moc nepíše. Skvělou práci dělají i další naši ministři Marek Výborný a Petr Hladík. Celé vládě i našim ministrům je vyčítáno, že se nekomunikují věci, které jsou pozitivní. V tom potřebujeme zabrat.

Mělo by se na podzim změnit vedení strany?

Nemyslím si, že je problém ve vedení strany. Je dobře, že je předsedou Marian Jurečka a zároveň že je ministrem práce. To obojí dává smysl. Protože je předsedou strany a současně ministrem, dává mu to dobrou pozici, aby se ministerstvo mohlo posunout dál. Pokud bude chtít kandidovat, tak by měl podle mne zůstat předsedou. Hlavní slovo ale bude mít samozřejmě sjezd.

Pořád slyším z řad stávající krajské koalice 3PK, ODS a TOP 09, KPK a STAN, že jste výborná parta a chcete pokračovat. Je to skutečně tak?

Mohu to potvrdit. Dává mi smysl, aby půdorys současné koalice pokračoval dál. Samozřejmě bude záležet na tom, jakého dosáhneme výsledku.