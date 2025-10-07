Rival byl blízko, pardubické ANO dostalo před komunálkami varování

V záplavě dobrých zpráv pro ANO, které pršely během parlamentních voleb ze všech koutů republiky, přišlo pro kolegy Andreje Babiše i pár horších.
Volební výsledky ANO a SPOLU v Pardubicích
Parlamentní volby 2021
Komunální volby 2022
Krajské volby 2024
Parlamentní volby 2025
Pozn.: V krajských volbách lidovci kandidovali v rámci Koalice pro Pardubický kraj, získala 8,5 procenta hlasů.
A jedna z nich z Pardubic. Ačkoli v celém kraji hnutí zválcovalo druhé SPOLU o rovných 11 procent hlasů, přímo v Pardubicích byl rozdíl podstatně menší. Necelá tři procenta. A to je pouhý rok před komunálními volbami docela silný vzkaz od voličů. ANO má totiž ve městě primátora nepřetržitě od roku 2014.
„Když se podíváme čistě na výsledek v Pardubicích, tak můžeme být hodně spokojení. Při volbách, ve kterých SPOLU utrpí velkou porážku, jsme tady blízko. A nebýt Polabin, tak jsme byli ještě blíž,“ uvedl dlouholetý zastupitel Pardubic Petr Klimpl z ODS.
Odkazuje tím na výsledek z druhého městského obvodu, který z valné většiny tvoří panelové sídliště Polabiny. V něm je už roky starostou Radek Hejný zvolený za ANO a je mezi lidmi velmi oblíbený. Jeho strana tam hlavně díky němu pravidelně boduje. „V Polabinách máme jako ANO parádní výsledek 34 procent,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal z ANO.
A právě jeho osoba může nepřímo stát za nejmenším rozdílem mezi ANO a SPOLU v Pardubicích za poslední roky. Jako radní odpovědný za dopravu se pustil do nepopulárního rozšiřování zpoplatněných parkovacích zón a poslední zasedání zastupitelstva jasně ukázalo, že tím naštval hodně lidí.
Lidé přišli na jednání zastupitelstva vyčinit radním, kvůli parkovacím zónám
„Koukal jsem, jak volili lidé z okolí Sakařovy ulice, které se změny týkají, a žádné odchylky od dalších výsledků jsem si nevšiml. S tamními lidmi se setkám a budeme hledat řešení,“ uvedl Hrabal.
Ovšem pohled na výsledky parlamentních voleb čistě v prvním městském obvodě, kde se systém parkování měnil, ukazuje něco jiného. Koalice SPOLU v něm dokázala vyhrát, když získala více než třicet a půl procenta, druhé ANO bralo něco přes 28 procent. „Parkování a doprava obecně je v Pardubicích ohromný problém. To vidíme na ulicích každý den. Jasné je, že to lidi štve,“ uvedl Klimpl.
A hodně může ovlivnit i popularita jednotlivých politiků. Například starosta Dukly Jiří Rejda z ANO byl v poslední době kritizován za netransparentně vypsanou soutěž na hřiště s průlezkou ve tvaru stegosaura. Navíc podle opozice byl projekt neúměrně drahý.
A možná i kvůli tomu ANO nemělo na sídlišti, které vždy platilo za levicovou baštu Pardubic, zdaleka takový výsledek, na který tam lidé z hnutí bývali zvyklí. ANO totiž se SPOLU remizovalo, když první partaji tam dalo hlas 2 344 lidí a druhé 2 341.
„Náš výsledek samozřejmě mohlo v Pardubicích ovlivnit více věcí. Ať už doprava, tak kauza stegosaurus nebo zatčení bývalého primátora Martina Charváta. Ale obecně si myslím, že parlamentní volby jsou od těch komunálních hodně odlišné, a tak číslům nepřikládám nějakou přehnanou váhu. Abychom za rok uspěli, musíme dál makat stejně jako v posledních letech. O nic jiného nejde,“ uvedl starosta Dukly a radní města za ANO Jiří Rejda.
Naopak tváří SPOLU a ODS je v Pardubicích poslanec a zastupitel Karel Haas. Ten bydlí v Pardubičkách, tedy ve čtvrtém městském obvodě. A není tak vlastně překvapení, že tam SPOLU dokázalo ANO porazit.
„V Pardubičkách máme tradičně dobré výsledky,“ doplnil Petr Klimpl, podle kterého strana už za pár týdnů začne sestavovat kandidátku pro komunální volby, které se budou konat za rok. A z volebního štábu SPOLU v sobotu večer jasně znělo, že tentokrát už to bude zase pod hlavičkou ODS.
„Já jsem na výkonné radě ODS v roce 2020 hlasoval pro samostatný postup ODS a loni jsem pro samostatný postup hlasoval také,“ uvedl Haas, který však zřejmě na klíčovou pozici na radnici cílit nebude. Modrá strana počítá s jiným lídrem, role Haase tak bude opět hlavně v Praze.