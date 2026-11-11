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Kandidát při volbách uspěl ve více obvodech, soud zasáhl

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  16:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Filip Sedlák z uskupení Naše Pardubice nemůže být zastupitelem obvodu Pardubice V, rozhodla pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Důvodem je, že Sedlák neměl v obvodě trvalé bydliště, což je jedna z podmínek pro kandidaturu. Soud se letos zabýval i dalšími stížnostmi na komunální volby, všechny ale zamítl.

Sedlákovo místo v zastupitelstvu připadne Jiřímu Jedličkovi, který kandidoval jako lídr za stejné uskupení. Sedlák v říjnových komunálních volbách kandidoval v několika městských obvodech. Chtěl upozornit na to, že jsou podle něj zbytečné, a zároveň mínil dostat své uskupení více do povědomí voličů.

Soud upozornil, že podobné postupy mohou narušovat důvěru ve volební proces. Opakování hlasování ale nenařídil, protože podle něj nebylo prokázáno, že Sedlákova kandidatura ovlivnila rozhodování voličů natolik, aby změnila rozdělení mandátů nebo celkový výsledek voleb.

Jeden člověk na třech kandidátkách? Soud zamítl návrh hnutí ANO na jejich zrušení

Sedlák kandidoval v obvodě Pardubice V z posledního místa. Díky preferenčním hlasům se jako jediný za uskupení Naše Pardubice dostal do zastupitelstva obvodu. Sedlák uspěl také v městském obvodě Pardubice I, kde soud jeho zvolení potvrdil. Po volebních jednáních se stal starostou tohoto obvodu. Zároveň je zastupitelem na magistrátu a jeho uskupení je součástí koalice.

Krajský soud letos projednával více stížností na komunální volby, všechny zatím zamítl. Věnoval se také návrhu hnutí ANO na zneplatnění volby Kláry Hlubocké (Žijeme Pardubice) do zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV. Hnutí upozorňovalo na okolnosti při sčítání hlasů ve dvou volebních okrscích a tvrdilo, že případná chyba mohla rozhodnout o tom, kdo získá mandát.

Hlubocká totiž uspěla díky 314 přednostním hlasům, což bylo přesně tolik, kolik zákon vyžaduje. Soud ale nenašel dost konkrétní důkazy, že při sčítání skutečně nastala chyba, a proto nenařídil kontrolní přepočítání hlasovacích lístků. Hlubocká se rozhodla podpořit ODS a jejího lídra Leoše Příhodu při sestavování vedení obvodu. Tím se její hlas stal důležitým pro vznik nové koalice a odchod ANO do opozice.

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