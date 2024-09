Jako sehnat za komunistů banány, hodnotil nervydrásající postup senátor Kortyš

„Nic podobného jsem ve své kariéře nezažil. Po čtvrté hodině jsem byl na polovinu smířen s neúspěchem. Byl jsem dlouho na třetím místě. Už jsem si začal ladit svůj soukromý život s tím, že to nedopadne. Nakonec mně celkový výsledek udělal takovou radost, jako když jsem za komunistů sehnal banány nebo buráky,“ řekl MF DNES až dojatý Kortyš, který pět hodin odpoledne vedl nad Havířem o jeden jediný hlas.

Do dvojice, která příští týden svede boj o křeslo senátora na Svitavsku, ho nakonec vynesly hlasy „jeho“ Litomyšlanů. Na velký okrsek Litomyšle se dlouho čekalo a hlasy přišly na poslední chvíli. Rozhodly ale o tom, že stávající senátor za ODS Kortyš se bude moci pokusit obhájit tento post.

„Všem chci za všechny hlasy poděkovat, hlavně Litomyšlanům, díky nímž můžu zabojovat v druhém kole. Musím teď napnout všechny síly k tomu, aby mě šli podpořit v druhém kole i nerozhodnutí voliči,“ řekl Kortyš, který stál v čele Litomyšle v letech 2006 až 2014. Od roku 2016 je zastupitelem a náměstkem hejtmana Pardubického kraje, který má na starosti dopravu. Už teď je ale jasné, že post krajského radního neobhájí. Na hlasovací listině ODS uzavíral pořadí všech padesáti kandidátů a ačkoli dostal slušný počet preferenčních hlasů, postup mezi krajské zastupitele mu unikl.

Do kampaně zasáhlo obvinění

Kortyš krátce před volbami čelil obvinění, které vůči němu vznesl bývalý politik Pavel Severa, který za Svitavsko rovněž usiloval o přízeň voličů. Podle něj Kortyš před třemi lety v jedné litomyšlské hospodě oslovil známého soudce Vrchního soudu v Praze, aby pomohl své kamarádce s otevřenou kauzou údajného podvodu se směnkami na zhruba deset milionů korun.

Krajský soud v Pardubicích Severu nakonec zprostil obžaloby. O případu měl následně rozhodnout pražský Vrchní soud, jehož soudce měl senátor Kortyš podle Severy oslovit.

„Nikdy jsem se nepokusil jakýmkoliv způsobem ovlivnit naši justici a její zástupce. Celý život zákony dodržuji a respektuji. Velice mě mrzí, že tato událost a má vyjádření vytržená z kontextu mohou budit jakýkoliv náznak podezření,“ uvedl Kortyš v reakci na článek, který zveřejnily Seznam Zprávy.

Jak Kortyše v předvolební kampani obvinění poškodilo, nedokáže dnes posoudit. „Nebylo to před volbami vůči mně etické. Mohl si to se mnou ten dotyčný mediálně vyřídit před dvěma roky, a ne teď. Do druhého kola je sice krátká doba, ale zařazuji vyšší rychlostní stupeň,“ řekl v reakci na pokračující kampaň Kortyš.

Exposlanec za KDU-ČSL Pavel Severa v senátních volbách voliče moc nepřesvědčil. S 10,65 procenty skončil až za hudebníkem Petrem Štěpánkem za SPD, který obdržel 13,29 procenta hlasů.