Nemám žádné ambice, o mě nejde, vzkázal lidovecký skokan Marek Výborný

Politický talent zdědil po svém otci někdejším ministrovi obrany a ústavním soudci Miloslavu Výborném.



Hned během svého prvního působení ve Sněmovně za KDU-ČSL se stal předsedou strany, z funkce odstoupil před dvěma roky, aby se po smrti své manželky mohl věnovat dětem.

Mandát poslance nyní Marek Výborný obhájil ve velkém stylu. „Měl jsem výhodnější startovací pozici. Jsem poslanec, snažil jsem se čtyři roky odpovědně pracovat pro Pardubický kraj. Jezdit, být v kontaktu s lidmi v kraji, ať už to byly školy, firmy či zemědělská družstva. Pro mne ty volby vlastně jsou jakýmsi vysvědčením po čtyřech let práce. Proto mne ten výsledek tak těší. Netušil jsem, že mám takovou podporu, jsem tomu rád. Chtěl bych hlavně poděkovat voličům, kteří přišli a podpořili koalici SPOLU i změnu v České republice. Díky nim je po osmi letech konec vlády ANO v Pardubickém kraji,“ řekl Výborný.



Preferenční hlasy zvolených poslanců Marek Výborný (SPOLU) 13 351 Karel Haas (SPOLU) 7323 Tomáš Dubský (PIR+STAN) 6825 Jiří Hájek (PIR+STAN) 6554 David Šimek (SPOLU) 6346 Pavel Svoboda (SPOLU) 5393 Martin Kolovratník (ANO) 4306 David Kasal (ANO) 3783 Jana Hanzlíková (ANO) 2424 Jaroslav Bašta (SPD) 717

Vytvoření tak široké koalice často straníky bolí. Jak jste se na její vznik díval vy, byl to projekt vašeho srdce?

Jednoznačně, už v roce, kdy jsem byl předsedou KDU-ČSL, začínaly rozhovory s Petrem Fialou a Markétou Pekarovou. Tehdy se tento projekt rodil a nové vedení KDU-ČSL jej převzalo. Já jsem to od začátku podporoval a je to jeden z důvodů, proč jsem mohl získat tolik preferenčních hlasů. Dokázali jsme už před volbami, že se umíme dohodnout a že jsme si blízko se ukázalo i při psaní programu. SPOLU je projekt mého srdce, je to projekt pro budoucnost České republiky, kterým chceme ukončit vládu populismu, rozpočtové nezodpovědnosti, vládu, která se neřídí strategií, ale tím, co se píše na sociálních sítích nebo jak vycházejí průzkumy veřejného mínění. Tomu je konec a já mám kvůli tomu velkou radost.



Politici ANO nyní hovoří o tom, že se do Sněmovny nedostaly dvě koalice, ale spíše pět stran, které se mohou rozhádat a mohou dopadnout jako čtyřkoalice. Co si o tom myslíte?

Jednoznačně to vylučuji. Ten projekt je na čtyři roky, my jsme jasně řekli, že spolu půjdeme do vlády, nebo spolu půjdeme do opozice.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Co bude znamenat vítězství koalice SPOLU pro dění v Pardubickém kraji, ovlivní to podle vás komunální volby?

Mám obrovskou radost z kampaně v Pardubickém kraji. Skutečně jsme pracovali týmově všichni tři lídři Radim Jirout, Pavel Svoboda a já. Byli jsme spolu v ulicích, spolu na náměstích, na všech billboardech. Nebyly tu žádné tři sólo kampaně. Tato týmová práce může být samozřejmě i inspirací pro některá místa pro komunální volby. Neříkám, že to půjde všude, komunální volby jsou velmi individuální.

Byl jste předsedou strany, pak řadový poslanec, teď jste získal nejvíce preferenčních hlasů v kraji. Nechcete v politice zase hrát nějakou větší roli?

Máme pár hodin po uzavření volebních místností, (rozhovor vznikal v sobotu večer, pozn. red.), tyto věci nejsou vůbec na pořadu dne. Jsem samozřejmě připraven pracovat v rámci celého uskupení SPOLU ve Sněmovně i v rámci poslaneckého klubu KDU-ČSL. Ale nemám skutečně žádné ambice, šel jsem do voleb s velkou pokorou a zároveň se snahou pomoci SPOLU uspět v rámci kraje i v rámci České republiky. O mě vůbec nejde.