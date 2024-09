Vysokorychlostní tratě chceme. Budeme brát ohled na obce, tvrdí krajští lídři

„Pro rychlý přesun lidí i zboží je to velmi dobrá alternativa k osobní a nákladní autodopravě. Nicméně za podmínek, že se výrazně nezhorší životní situace obyvatel kolem nové VRT,“ řekl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Pardubická větev VRT má podle ministra dopravy Martina Kupky uvolnit kapacity na přetíženém koridoru mezi Pardubicemi a Prahou. Předpokládané datum zahájení výstavby je někdy po roce 2030.

Krajské zastupitelstvo bude mít při rozhodování o budoucí trati důležité slovo. Bude totiž schvalovat změny krajského územního plánu s novou trasou.

„Jestliže kraj obdrží žádost o změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, pak bychom byli pro, aby se spustil celý proces projednávání, který bude trvat přibližně dva roky, a byla zde příležitost reagovat na případné připomínky,“ uvedl lídr Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola.

Protesty lidí z vesnic mezi koridorem a dálnicí politici považují za komplikaci, kterou navrhují podobně jako Správa železnic (SŽ) vyřešit výběrem trasy, která místním co nejméně zkomplikuje život. „Vedení kraje by mělo převzít roli moderátora mezi Správou železnic a jednotlivými obcemi a najít rozumný kompromis, abychom mohli změnit zásady územního rozvoje tak, aby odbočka na Pardubice mohla být realizována,“ navrhl lídr ANO Dušan Salfický.

„Je třeba najít řešení, které bude maximálně ohleduplné k sídlům na trase. Proto považuji debatu s místními samosprávami a veřejností za klíčovou a naprosto nezbytnou. Koridor jednoznačně nesmí znamenat zastavení rozvoje obcí na trase, i proto je třeba hledat kompromisní trasování koridoru,“ uvedl hejtman a lídr koalice 3PK Martin Netolický.

Pro obyvatele Rohovládovy Bělé, Přelovic či Živanic je to povědomá písnička. Obdobné věty slyší od zástupců Správy železnic i ministerstva dopravy: Smiřte se, že za humny budete mít trať, a spolupracujte na tom, aby vedla trasou, kde bude vadit nejméně. Přesně to ale zástupci obcí až dosud odmítali. Podle nich vést územím novou oplocenou trať citlivě nelze. Petici proti záměru podepsalo třináct set lidí.

Plánovaná vysokorychlostní trať vedoucí přes Hradec Králové do Polska bude mít část od Běchovic do Poříčan společnou s rychlodráhou do Brna a dále bude kopírovat trasu dálnice D11. Jižně od Chlumce nad Cidlinou se počítá s odbočkou do Pardubic. Správou železnic favorizovaná varianta by se odpojila od dálnice u Chýště, prošla by kolem západního okraje Rohovládovy Bělé a Přelovic a pak se stočila ke koridoru.

Starostové navrhli Správě železnic alternativní trasu, která má pro ně zásadní výhodu. Úplně by se jejich obcím vyhnula. Vedla by podél dálnice D11 až před Hradec Králové a tam by se prudce stočila do Pardubic. Tuto variantu preferuje například lídryně STAN Michaela Matoušková. Moc šancí na úspěch ale nemá. „My to samozřejmě prověříme, ale cestovní doba je tady zřejmě o deset až patnáct minut delší,“ řekl k tomu v srpnu Marek Pinkava ze Správy železnic.

„Odbočná větev do Pardubic zásadně pomůže přeplněnému hlavnímu koridoru. Toto téma ani názor obcí každopádně nelze podcenit. Řešení a shoda se nalézt musí a najde,“ uvedl lídr koalice ODS a TOP 09 Ladislav Valtr.