V Pardubickém kraji podepsali koaliční smlouvu, hejtmanem zůstává Netolický

Nová koalice bude mít 37 z celkových 45 krajských zastupitelů. Hejtmanem bude počtvrté Martin Netolický (3PK/SOCDEM). Jeho uskupení obsadí navzdory horšímu výsledku v devítičlenné radě víc míst než vítězné ANO. Ustavující zasedání zastupitelstva, kde se bude hlasovat o funkcích, se zřejmě uskuteční v pátek 11. října.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 15 zastupitelů. Druhé uskupení 3PK jich bude mít 11, Koalice pro Pardubický kraj šest a ODS s TOP09 pět. STAN bude mít tři mandáty, STAČILO! tři a koalice SPD, Trikolora a PRO dva. Uskupení 3PK obsadí v radě tři křesla včetně hejtmana, hnutí ANO získá dva náměstky hejtmana.

Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníky a ODS s TOP09 budou mít po jednom náměstkovi a jednom radním. Hejtman Martin Netolický by měl mít v radě na starosti finance a hospodaření kraje. Za uskupení 3PK by měl být radním pro školství Josef Kozel, stejně jako doposud. Gesci zemědělství, venkov a životní prostředí by měl získat Miroslav Krčil, i on byl v této funkci v končícím volebním období. Prvním náměstkem hejtmana by se měl stát lídr ANO Dušan Salfický, který se bude věnovat investicím, sportu a volnočasovým aktivitám. Další radní za ANO, místostarosta Poličky Pavel Štefka, povede zdravotnictví.

Za Koalici pro Pardubický kraj se má stát náměstkem hejtmana Pavel Šotola, jako doposud si ponechá sociální věci a neziskový sektor. Radním pro kulturu, regionální rozvoj a evropské fondy by měl být Roman Línek. ODS s TOP09 budou mít náměstka hejtmana Ladislava Valtra, kterému svěří dopravu a dopravní obslužnost. Petra Šimáčková by se měla stát radní pro majetek, cestovní ruch a informatiku.

V příštím funkčním období by měli být nově tři uvolnění předsedové výborů zastupitelstva. Placenou funkci získá předseda výboru pro zdravotnictví a starosta Chrudimi František Pilný (ANO), finančního výboru Oldřich Jedlička (ANO) a výbor pro energetiku, informatiku, e-government a digitalizaci František Brendl (3PK).

V končícím volebním období nebyly funkce v čele finančního a kontrolního výboru placené, v období 2016 až 2020 předsedové dostávali měsíční odměnu 90 tisíc korun.