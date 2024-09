Nemocnice se musí změnit, říká krajský lídr ODS a TOP09 Ladislav Valtr

„Teď chceme pomoci obcím a postiženým. Budeme oslovovat starosty a nabízet jim naši pomoc při vyčíslování škod. V dalším kroku jim budeme pomáhat s žádostmi na ministerstvo pro místní rozvoj, kde bude možné získat peníze na obnovu obecního majetku po živelních pohromách. Budeme se ale snažit pomoci obcím i z krajských prostředků,“ řekl Valtr.

Před čtyřmi lety jste se v zastupitelstvu kromě Pirátů všichni, tedy 3PK, ODS s TOP 09, KPK a STAN, spojili proti vítěznému hnutí ANO. Vypadá to, že byste to letos rádi zopakovali. Je to tak?

Rád bych zachoval půdorys stávající koalice. Situace je velmi podobná jako před čtyři či osmi lety, nicméně mírnou změnou je vysoká pravděpodobnost, že se do zastupitelstva dostanou jiná uskupení, která tam nyní nejsou. Mluvím o SPD a Stačilo, což jsou pro nás zapovězení partneři. Podle mého předpokladu se proto procenta naředí a může se stát, že stávající model matematicky nebude vycházet. Vidíme i u kolegů z jiných stran, že je tendence k mírnému rozkročení k širší koalici.

Ladislav Valtr (ODS) Vystudoval obor podniková ekonomika na Univerzitě Pardubice.

Od roku 2006 působil jako místostarosta, poté starosta Chocně, kde je doposud zastupitelem. Od roku 2012 je zastupitelem Pardubického kraje, od roku 2016 působil jako krajský radní pro zdravotnictví, nyní zastává post krajského radního pro oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovací.

Ve volbách do krajského zastupitelstva 2024 je lídrem koalice ODS a TOP 09.

Tam se zdá, že zbývá jen hnutí ANO anebo Piráti. Je pro vás spolupráce s ANO přijatelná? STAN už řekl, že ne.

Pro nás přichází v úvahu jen v krajním případě. Tato spolupráce není zapovězena. Záleží na podmínkách a okolnostech, o kterých jsem hovořil. Není to ale naše priorita. Dovedu si představit i to, že skončíme v opozici. Není to tak, že se za každou cenu držíme svých křesel, a proto půjdeme do koalice s každým.

Fungování Pardubického kraje stále víc vypadá jako vláda jednoho muže. Hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) je vidět všude a zdánlivě řeší vše. Je to v pořádku?

Já vidím problém trochu opačně. Jde o to, abychom my ostatní víc komunikačně zabrali a pomohli panu hejtmanovi, ať už bude jakýkoliv. Každý máme nějakou gesci, máme informace. Není to věc jednoho muže, ale navenek to tak působí. Musíme to sami změnit.

Klíčovou agendou kraje jsou nemocnice. Dali jste hodně peněz do do nových budov, ale to, co se děje uvnitř, nálada mezi zaměstnanci, se nezdá v pořádku.

Hejtman mluví o možné obměně představenstva kvůli selhání vnitřní komunikace. Jak to vidíte vy? Zdravotnictví je obrovská loď, lusknutím prstu ji nelze otočit do jiného rejdu. Nejdříve jsme začali financemi a opravdu se podařilo zajistit, že do nemocnic krajský rozpočet nesype peníze, a přitom výrazně rostou náklady včetně osobních. V dalším období se extrémně rekordně investovalo do hardwaru, nových domů, pavilonů. A teď přichází na řadu stabilizace personálu. Byly nastartovány manažerské procesy, které jsou popsány ve strategii plánu rozvoje nemocnic, ale nebyly dotaženy.

Co tím myslíte?

Například každá z krajských nemocnic by měla znát svoji roli. Některá může mít více jednodenní chirurgie, některá více následné péče, některá lepší ortopedii. Pacientům i personálu by mohla znalost silných stránek nemocnic pomoci v tom, že budou vědět, třeba kde jsou v našem systému nejlepší očaři. Toto dotažení chybí. Kdyby to bylo, ve výsledku bychom uspořili personál. Nemocnice se díky tomu budou vzájemně potřebovat, to nyní není, málo spolupracují. Chyba představenstva je, že nedotáhlo fúzi, aby nemocnice souzněly a vzájemně se potřebovaly a spolupracovaly. Kdyby to tak bylo a někde vypadl lékař na dětském, tak by měly automaticky sepnout procesy a nemocnice by si vzájemně pomohly. Pacient to nesmí pocítit. To se zatím nepovedlo. Z velké části je to kompetence představenstva nemocnic.

Chcete změny v představenstvu Nemocnice Pardubického kraje?

Podle mne by měli dostat poslední šanci. Je pět minut po dvanácté. Rád bych viděl konkrétní kroky. Teď se mi zdá, že jen přešlapují.

Vláda v čele s ODS chystá rozpočet na příští rok se schodkem přes 200 miliard. Není to pro vás zklamání?

Zklamání to je do jisté míry. Je to moloch a deficit moc rychleji snižovat nejde. Z pozice kraje bych rád viděl jeho snižování. Na druhou stranu chceme po vládě, aby změnila rozpočtové určení daně, jímž chceme posílit zejména Pardubický kraj, který až dosud měl nespravedlivě nízké příjmy. Do systému se musí nalít další peníze, zhruba 11 miliard. Tím chci říct, že když kopu za kraj, nemohu vládě nyní říct Škrtněte 11 miliard, které chcete rozdělit mezi kraje.

