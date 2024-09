ANALÝZA: Silný hejtman? Ne, Netolický teď už bude zcela dominantní

Novou krajskou vládu bude podporovat 37 ze 45 zastupitelů. Široká koalice ANO, 3PK, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a TOP 09 zdánlivě bude znamenat více diskusí a složitější hledání konsenzu. To je ale omyl.

Ve skutečnosti to povede k posílení moci hejtmana Martina Netolického (3PK/SOCDEM). A možná je to i jedno z možných vysvětlení, proč v koalici hejtman vyměnil ANO za STAN.

Hejtman Pardubického kraje po 12 letech ve funkci vyčnívá. Je nejvíc vidět, v debatách soupeře převyšoval o třídu, sehnal nejvíce peněz na propracovanou kampaň a zároveň se obratně zbavil vyčpělé značky SOCDEM, i když je místopředsedou strany. Jeho vliv na rozhodování kraje v posledních letech je enormní.

„Nechci jen koukat, jak se to tady postupně hejtmanizuje,“ glosoval tuto tendenci před volbami lídr Pirátů Daniel Lebduška, který ale po volebním výbuchu v zastupitelstvu už nebude.

Až dosud měl Netolický jasnou pozici lídra i v radě Pardubického kraje, nicméně dosavadní náměstek pro dopravu Michal Kortyš z ODS se uměl ozvat, když se mu něco nelíbilo. Netolický se musel mnohdy potýkat s náměstkyní pro zdravotnictví Michaelou Matouškovou ze STAN.

„To je možná jeden důvodů, že jsem nebyla přizvána do koalice. Protože jsem nedržela pusu,“ řekla Matoušková.

To se nyní změní. Silní oponenti v radě nebudou. Lídr lidovecké Koalice pro Pardubický kraj Pavel Šotola je bezkonfliktní politik, který se netají tím, že ho baví řídit sociální věci a u toho chce zůstat a politické bitvy ho zjevně nelákají.

Koalice ODS a TOP 09 v radě přišla o jedno křeslo, lídr Ladislav Valtr v televizních debatách před volbami ukázal, že se do nějakých slovních přestřelek s Netolickým asi nemůže pouštět.

A nakonec nejsilnější seskupení ANO bude v radě zastupovat bývalý hokejový brankář Dušan Salfický, který je sice už deset let zastupitelem Pardubic, ale slyšet byl, jen když se jednalo o hokeji. Během kampaně navíc dával najevo, že si s Netolickým rozumí, do krajské politiky moc nevidí, ale spoléhá na dobrý tým v ANO.

Silná pozice hejtmana se projevuje různě už nyní. Když města i obce žádají kraj o dotace, o opravu krajských silnic, vylepšení nemocnice nebo střední školy, teoreticky by mělo být jedno, kdo sedí v křesle starosty a jaký vztah má s hejtmanem. V praxi to tak není. Příkladem je Chrudim. Tamní starosta František Pilný z ANO má s hejtmanem napjaté vztahy. To, co se jinde v tichosti vyřeší, to v Chrudimi provázejí spory, ať už šlo o investice do tamní nemocnice nebo třeba do Regionálního muzea.

Nebo jiný příklad. Před volbami Netolický MF DNES naznačil, že manažeři Nemocnice Pardubického kraje, kterým letos končí smlouva, mohou být vyměněni, protože mají problém s vnitřní komunikací uvnitř firmy. „Ta drhne poměrně dlouhodobě,“ uvedl.

Krajskou společnost se sedmimiliardovými tržbami ale už roky vede bývalý odborář Tomáš Gottvald a sociální demokrat Vladimír Ninger, kteří měli vždy silnou podporu od Netolického. Nikdo si nyní nemůže být jist, co hejtmanovy výroky znamenají. Osud manažerů je teoreticky v rukách rady kraje, která má roli valné hromady Nemocnice Pardubického kraje. Politická převaha Netolického je nyní po volbách však taková, že jak se v té věci rozhodne, tak to nakonec nejspíš i bude.

Matoušková, která měla na starosti zdravotnictví, připouští, že vliv hejtmana na dění v nemocnicích byl silný. „Pan hejtman tam bude mít vždy hlavní slovo,“ řekla končící radní.