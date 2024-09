ANALÝZA: Karty v krajských volbách drží hejtman. Bez něj se ostatní neobejdou

Podle měření agentury Kantar je největším favoritem voleb v kraji hnutí ANO. To má největší tzv. tvrdé jádro, tedy počet lidí, kteří stranu budou určitě volit. Podle výzkumníků to je 15 procent. Zároveň má Babišova strana největší potenciál – může získat 37 procent hlasů. Pokud by se volby do zastupitelstva Pardubického kraje konaly v době sběru dat, byla by o volbě spontánně jmenované strany, hnutí či koalice zcela rozhodnuta asi polovina voličů. Naopak 11 procent lidí vůbec netuší, koho bude volit.

Pramen: Agentura Kantar pro ČT