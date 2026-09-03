Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

Dvanáct let. Tedy tři volební období. Tak dlouho už hnutí ANO drží primátorský post v Pardubicích. A není žádným tajemstvím, že by po říjnových komunálních volbách rádo přidalo další čtyři roky.
„Úspěch pro nás bude, když procentuálně zopakujeme to, co jsme získali v minulých volbách. Určitě budu rád, když udržíme stejný počet zastupitelů. Pokud ho navýšíme, tak to bude skvělé,“ řekl na středečním zahájení volební kampaně na pardubické třídě Míru současný primátor a lídr hnutí ANO Jan Nadrchal.
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Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy
Ten spolu se svými kolegy preferuje pokračování stávající radniční koalice, tedy především spojení s projektem Žijeme Pardubice současného náměstka Jakuba Rychteckého. „Tahle spolupráce mi velmi vyhovuje. I když občas k nějakému tření přirozeně dojde, za ty čtyři roky jsme vnitřně neměli nějaký větší problém. Uvidíme, jak voliči rozdají karty,“ podotkl Nadrchal.
Přesto nevyloučil ani spolupráci s jinými subjekty „Já se vyloženě nebráním spolupráci s nikým. Myslím, že je fér se s každým normálním alespoň potkat a vyslechnout si jeho názor. A říct si, jestli to má, nebo nemá smysl. Uvidíme, tohle bych nechal až po volbách,“ řekl Nadrchal.
Kampaň hnutí ANO v Pardubicích prý nemá být konfrontační. „Snažíme se být pozitivní. V naší kampani nenajdete negativní slovo,“ uvedl současný náměstek primátora Jan Hrabal, který je na kandidátce na druhém místě. „Je to dané i tím, že jsme koaliční strana, takže nemáme potřebu se proti nikomu vymezovat a říkat, že bychom něco udělali líp,“ doplnil jej Nadrchal.
ODS omladila
Ve stejný čas, jen pár stovek metrů od třídy Míru, zahájila kampaň před komunálními volbami ODS. Ta před čtyřmi roky skončila druhá, tehdy ovšem ještě v koalici SPOLU. Letos sestavila kandidátku samostatně.
Volby 2026
Přehled uskupení a lídrů
ANO 2011 – Jan Nadrchal
ODS - Ondřej Tichý
Žijeme Pardubice - Jakub Rychtecký
Progresivní Pardubice - Martin Slezák
SPD - Leoš Janda
Naše Pardubice - Filip Sedlák
STAN a Nezávislí - Daniel Vondra
Noví lidovci a Nestraníci - Petr Netolický
Srdcem pro Pardubice - Josef Rak
Navíc s mnoha novými tvářemi. „Poprvé v historii máme na kandidátce nestraníky. Pozvali jsme zajímavé osobnosti a máme radost, že za nás chtějí kandidovat a že jim dává smysl kandidovat za ODS. Jsou pro nás přínosem nejen na kandidátce, ale také při tvorbě programu,“ řekl na středeční tiskové konferenci v kavárně na kraji Tyršových sadů lídr pardubické kandidátky Ondřej Tichý.
„Máme historicky největší zastoupení žen na kandidátce, je jich 14 z 39. Nejedeme přitom na žádné kvóty. Vnímáme to tak, že zastoupení by mělo být nějakým způsobem vyvážené,“ dodal Tichý, podle kterého se ODS při tvorbě kandidátky snažila skloubit nové a mladší tváře se zkušenými komunálními politiky.
Do voleb jde ODS s programem nazvaným „Fungující Pardubice“. Jedním z jeho hlavních témat je doprava. Strana se chce zaměřit také na situaci na náměstí Republiky. „Stoprocentně bojujeme za to, aby tam byly zachovány čtyři pruhy pro automobilovou dopravu,“ řekl Tichý.
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Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu
V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, což je stejný počet jako před čtyřmi lety. Kromě ANO a ODS kandiduje také sdružení Žijeme Pardubice, které letos pod svá křídla spojilo i některá další místní sdružení, STAN, Noví lidovci, koalice Progresivní Pardubice, kterou společně tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, dále také sdružení Naše Pardubice, SPD a Srdcem pro Pardubice.