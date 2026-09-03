Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

  9:03
Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný...

Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný primátor Jan Nadrchal. (2. září 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Lídrem ODS v Pardubicích je Ondřej Tichý. (2. září 2026)
Hnutí ANO v Pardubicích chce obhájit vítězství v komunálních volbách. (2. září...
Tisková konference ODS před komunálními volbami v Pardubicích. (2. září 2026)
Lídr hnutí ANO v Pardubicích Jan Nadrchal. (2. září 2026)
8 fotografií
Stejný čas, jen pár stovek metrů od sebe. Dvě nejúspěšnější strany minulých komunálních voleb v Pardubicích zahájily letošní kampaň. Hnutí ANO by rádo vládlo ve stávající koalici, ODS pozvalo na kandidátku nestraníky.

Dvanáct let. Tedy tři volební období. Tak dlouho už hnutí ANO drží primátorský post v Pardubicích. A není žádným tajemstvím, že by po říjnových komunálních volbách rádo přidalo další čtyři roky.

„Úspěch pro nás bude, když procentuálně zopakujeme to, co jsme získali v minulých volbách. Určitě budu rád, když udržíme stejný počet zastupitelů. Pokud ho navýšíme, tak to bude skvělé,“ řekl na středečním zahájení volební kampaně na pardubické třídě Míru současný primátor a lídr hnutí ANO Jan Nadrchal.

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

Ten spolu se svými kolegy preferuje pokračování stávající radniční koalice, tedy především spojení s projektem Žijeme Pardubice současného náměstka Jakuba Rychteckého. „Tahle spolupráce mi velmi vyhovuje. I když občas k nějakému tření přirozeně dojde, za ty čtyři roky jsme vnitřně neměli nějaký větší problém. Uvidíme, jak voliči rozdají karty,“ podotkl Nadrchal.

Přesto nevyloučil ani spolupráci s jinými subjekty „Já se vyloženě nebráním spolupráci s nikým. Myslím, že je fér se s každým normálním alespoň potkat a vyslechnout si jeho názor. A říct si, jestli to má, nebo nemá smysl. Uvidíme, tohle bych nechal až po volbách,“ řekl Nadrchal.

Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný primátor Jan Nadrchal. (2. září 2026)
Lídrem ODS v Pardubicích je Ondřej Tichý. (2. září 2026)
Hnutí ANO v Pardubicích chce obhájit vítězství v komunálních volbách. (2. září 2026)
Tisková konference ODS před komunálními volbami v Pardubicích. (2. září 2026)
8 fotografií

Kampaň hnutí ANO v Pardubicích prý nemá být konfrontační. „Snažíme se být pozitivní. V naší kampani nenajdete negativní slovo,“ uvedl současný náměstek primátora Jan Hrabal, který je na kandidátce na druhém místě. „Je to dané i tím, že jsme koaliční strana, takže nemáme potřebu se proti nikomu vymezovat a říkat, že bychom něco udělali líp,“ doplnil jej Nadrchal.

ODS omladila

Ve stejný čas, jen pár stovek metrů od třídy Míru, zahájila kampaň před komunálními volbami ODS. Ta před čtyřmi roky skončila druhá, tehdy ovšem ještě v koalici SPOLU. Letos sestavila kandidátku samostatně.

Volby 2026

Přehled uskupení a lídrů
v Pardubicích

ANO 2011 Jan Nadrchal

ODS - Ondřej Tichý

Žijeme Pardubice - Jakub Rychtecký

Progresivní Pardubice - Martin Slezák

SPD - Leoš Janda

Naše Pardubice - Filip Sedlák

STAN a Nezávislí - Daniel Vondra

Noví lidovci a Nestraníci - Petr Netolický

Srdcem pro Pardubice - Josef Rak

Navíc s mnoha novými tvářemi. „Poprvé v historii máme na kandidátce nestraníky. Pozvali jsme zajímavé osobnosti a máme radost, že za nás chtějí kandidovat a že jim dává smysl kandidovat za ODS. Jsou pro nás přínosem nejen na kandidátce, ale také při tvorbě programu,“ řekl na středeční tiskové konferenci v kavárně na kraji Tyršových sadů lídr pardubické kandidátky Ondřej Tichý.

„Máme historicky největší zastoupení žen na kandidátce, je jich 14 z 39. Nejedeme přitom na žádné kvóty. Vnímáme to tak, že zastoupení by mělo být nějakým způsobem vyvážené,“ dodal Tichý, podle kterého se ODS při tvorbě kandidátky snažila skloubit nové a mladší tváře se zkušenými komunálními politiky.

Do voleb jde ODS s programem nazvaným „Fungující Pardubice“. Jedním z jeho hlavních témat je doprava. Strana se chce zaměřit také na situaci na náměstí Republiky. „Stoprocentně bojujeme za to, aby tam byly zachovány čtyři pruhy pro automobilovou dopravu,“ řekl Tichý.

Volby 2026: kdy se letos konají komunální volby a kde se volí do Senátu

V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, což je stejný počet jako před čtyřmi lety. Kromě ANO a ODS kandiduje také sdružení Žijeme Pardubice, které letos pod svá křídla spojilo i některá další místní sdružení, STAN, Noví lidovci, koalice Progresivní Pardubice, kterou společně tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení, dále také sdružení Naše Pardubice, SPD a Srdcem pro Pardubice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Boj o lavice. Studenti se tlačili před školou ještě za tmy, chtěli ulovit nejlepší místa

Kvůli místům čekali pardubičtí studenti 1. září před školami už od brzkého...

Někteří studenti v Pardubicích 1. září vstávali ještě za tmy, jiní raději skoro ani nespali, aby nepromarnili příležitost vybrat si nejlepší místo k sezení pro nový školní rok. V šest hodin ráno pak...

Opilí a bez helmy. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů, čtyři utrpěli zranění

Srážku opilých cyklistů řeší policie, tři skončili se zraněním v nemocnici....

Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...

Pardubice - Artis 1:2, nováček slaví první výhru v sezoně, obrat dokonal Labík

Sestřih zápasu
Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu Alberta Labíka.

Oba týmy čekaly na první ligovou výhru. Nakonec se ale v Pardubicích dočkali fotbalisté hostujícího Artisu Brno. Nováček Chance Ligy si v 6. kole poradil s Východočechy poměrem 2:1 poté, co ještě...

Náměstím teče potůček a zní hudba Martinů. Polička obnovila historické centrum

Dominantou obnoveného náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun je...

Polička po dvaceti letech završila obnovu historického jádra města výraznou proměnou náměstí Bohuslava Martinů za téměř 50 milionů korun. Veřejné prostranství pod věží kostela sv. Jakuba s kašnou,...

Odlety z Pardubic jsou stále oblíbenější. Letiště míří k rekordnímu počtu cestujících

Na začátku sezony musely cestující k letadlům vozit autobusy, opravovala...

Pardubické letiště míří k rekordu. Po letech, kdy jeho provoz tvrdě zasáhlo uzemnění boeingů i pandemie covidu, se počet cestujících znovu rychle zvyšuje. Vše nasvědčuje tomu, že loňský rekord bude...

Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný...

Stejný čas, jen pár stovek metrů od sebe. Dvě nejúspěšnější strany minulých komunálních voleb v Pardubicích zahájily letošní kampaň. Hnutí ANO by rádo vládlo ve stávající koalici, ODS pozvalo na...

3. září 2026  9:03

Může se napravit, věří soud. Mladistvý vrah z Chrudimi dostal 3,5 roku

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Za vraždu muže, jehož v Chrudimi napadl 10. února jako mladistvý, má jít útočník na tři a půl roku do vězení. Nepodmíněný trest mu ve středu uložil senát pobočky krajského soudu v Pardubicích....

2. září 2026  16:03

Česká Třebová otevřela knihovnu ve skandinávském stylu, láká na zavěšenou síť

V České Třebové se otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. (31....

V České Třebové v úterý otevřeli novou knihovnu inspirovanou skandinávským konceptem. Z bývalé svářečské školy za téměř 140 milionů korun vzniklo místo, které nemá sloužit jen čtenářům.

2. září 2026  9:49

Boj o lavice. Studenti se tlačili před školou ještě za tmy, chtěli ulovit nejlepší místa

Kvůli místům čekali pardubičtí studenti 1. září před školami už od brzkého...

Někteří studenti v Pardubicích 1. září vstávali ještě za tmy, jiní raději skoro ani nespali, aby nepromarnili příležitost vybrat si nejlepší místo k sezení pro nový školní rok. V šest hodin ráno pak...

1. září 2026  16:28

Flyery, sekery i vrhání nožů. Výsadkáři z Chrudimi ukázali techniku i tvrdý výcvik

Výsadkáři z Chrudimi ukázali techniku i tvrdý výcvik. Na letiště dorazily...

Seskoky padákem, taktické ukázky, moderní vojenské techniky a třeba taky boj zblízka. To všechno mohli lidé vidět v sobotu v Chrudimi, kde své brány otevřel 43. výsadkový pluk. Akce, která připomněla...

1. září 2026  10:56

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v...

1. září 2026  7:21

Matka má nálepku, otec je hrdina. Na samoživitele se nehledí stejně, říká odbornice

Premium
ilustrační snímek

Levnější nájem výměnou za intimnosti, obavy ze ztráty zaměstnání a počítání každé koruny. Pasti na rodiče samoživitele číhají podle Dany Pavlouskové z Klubu svobodných matek prakticky na každém rohu....

31. srpna 2026  17:30

Mladík ve spodním prádle bloumal nočním městem, prohraná sázka ho pak mrzela

Odložené šaty mladík s pomocí strážníků našel na zastávce, mezitím mu z nich ale někdo ukradl osobní věci.

Na mladíka procházejícího ulicemi Pardubic jen ve spodním prádle upozornila v neděli po půlnoci místní strážníky řidička osobního auta. Hlídce zmateně vysvětloval, že prohrál sázku. Než s pomocí...

31. srpna 2026  13:03

Pardubice si zahrají proti Laviho týmu. Na natáčení Vyšehradu Třy míří tisíce diváků

Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy

Ve středu se na Stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích uskuteční netradiční utkání mezi domácím týmem a filmovým Slavojem Vyšehrad. Stane se tak v rámci natáčení závěrečného dílu trilogie Vyšehrad a...

31. srpna 2026  11:23

Konec ústavů v Pardubickém kraji. Děti i lidé s postižením mají vlastní domácnosti

Novostavba dvojdomku pro děti z dětského domova v Pardubicích (28. srpna 2026)

Éra klasických dětských domovů v regionu končí. Pardubický kraj v červnu slavnostně otevřel nový dvojdomek pro děti v pardubické ulici Ke Tvrzi. Završil tak desetileté úsilí o proměnu pobytové péče....

30. srpna 2026  10:34

Pardubice - Artis 1:2, nováček slaví první výhru v sezoně, obrat dokonal Labík

Sestřih zápasu
Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu Alberta Labíka.

Oba týmy čekaly na první ligovou výhru. Nakonec se ale v Pardubicích dočkali fotbalisté hostujícího Artisu Brno. Nováček Chance Ligy si v 6. kole poradil s Východočechy poměrem 2:1 poté, co ještě...

29. srpna 2026  16:23,  aktualizováno  19:36

Rüklové z Bradla po sobě zanechali tradici i kapli s hrobkou. Vede k ní nová stezka

Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti...

V Horním Bradle vznikla nová naučná trasa, která návštěvníky provede historií zdejšího sklářství. Okruh připomíná sklářský rod Rüklů. Součástí stezky je také jejich soukromá kaple s rodovou hrobkou,...

29. srpna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.