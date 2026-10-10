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Výsledky voleb: Matadoři obhájili pozice, Chrudim čeká dlouhé vyjednávání

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  23:19
Starostové Svitav a Ústí nad Orlicí David Šimek a Petr Hájek stojí v čele svých...

Starostové Svitav a Ústí nad Orlicí David Šimek a Petr Hájek stojí v čele svých měst již od roku 2010. Starosta Chrudimi František Pilný naproti tomu dovedl hnutí ANO k vítězství ve volbách potřetí. | foto: archiv lídrů

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Ve štábu ANO oznamuje Rychtecký, Nadrchal a Vondra dohodu o případné koalici....
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15 fotografií
Svitavský starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) i jeho orlickoústecký protějšek Petr Hájek (nestr. za sdružení Oušťáci) obhájili v komunálních volbách vítězství a potvrzují mimořádně dlouhé působení v čele radnic. Šimek se na konci funkčního období stane dokonce nejdéle sloužícím starostou Svitav od vzniku Československa. Chrudim i přes neotřesitelný volební výsledek čeká zdlouhavé vyjednávání.

Výsledky voleb 2026

Sdružení pro město Svitavy svým postavením připomíná bavorskou CSU, která po desetiletí dominovala politice v největší německé spolkové zemi. Letošním vítězstvím na svitavské radnici mimořádnou pozici potvrzuje.

Pro uskupení, které ovládá město od roku 1994 a přímo navazuje na polistopadovou koalici, jde již o deváté vítězství v řadě. David Šimek obhájil svůj mandát popáté. Pokud dokončí čtyřleté funkční období, překoná o tři roky dosavadního nejdéle sloužícího starostu Svitav Carla Licka, který stál v čele města v letech 1918 až 1935.

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„Je to pro nás jako celé sdružení ocenění dlouhodobé práce, kterou celý tým ve sdružení odvádí. Jsme rádi, že jsme dostali důvěru k tomu, abychom město mohli dál posouvat. Nápadů v našem týmu je spoustu. Je to pro nás impuls pokračovat dál,“ řekl devětačtyřicetiletý Šimek, který je od předloňského roku také senátorem.

Oproti minulým volbám si sdružení se ziskem hlasů 34,19 procenta hlasů o jeden mandát pohoršilo. V šestadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít devět křesel stejně jaké druhé ANO (31,94 %). To si naopak v porovnání s volbami v roce 2022 jeden mandát připsalo k dobru.

Dá se očekávat, že městu bude vládnout koalice na současném půdorysu se dvěma místostarosty. Změny však Šimek nevylučuje.

„Nechci to zavírat. Na začátku týdne absolvujeme kolečko se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Budeme se bavit o představách spolupráce a poté se demokraticky rozhodneme, jakou cestou se vydáme. Nicméně jsme rozhodli jít do široké koalice, tak jako jsme to dělali všichni,“ dodal Šimek, kterého v preferenčních hlasech předběhl o 206 hlasů dosavadní radní Ondřej Komůrka.

„Šel jsem do voleb jako kandidát na starostu, takže bych tímto směrem rád pokračoval,“ sdělil s tím, že za prioritu považuje mimo jiné stavbu nového Muzea mechanických betlémů.

Po 35 letech od „sametu“ se do svitavského zastupitelstva nedostali komunisté.

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Oušťáci v Ústí nad Orlicí, vedení dosavadním starostou Petrem Hájkem, obhájili ve volbách vítězství, přestože oproti minulému hlasování přišli o jeden mandát. Hájek stejně jako David Šimek patří k nejdéle sloužícím starostům v někdejších okresních městech.

„Když jsme v roce 2010 začínali a naše sdružení se zúčastnilo prvních komunálních voleb, představa, že budu na radnici i 20 let potom, není něco, s čím bych před 16 lety počítal nebo o tom uvažoval, ale o to víc to beru jako určité zadostiučinění a ocenění toho, že se považuju za určitého jako workoholika a ten svůj vztah k městu dávám na sto procent,“ řekl z volebního štábu na Malé scéně Petr Hájek, kterému voliči dali 1 649 křížků.

Získali 26,71 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo sdružení nezávislých kandidátů ÚSTÍ 2.0 (18,88 %), které do voleb vedl současný místostarosta Jiří Preclík. O podobě nové koalice se bude teprve jednat, pokračování dosavadního vedení města se však jeví jako nejpravděpodobnější varianta.

„Stávající koalice dostala mandát pokračovat. Je to pro nás závazek zahájit koaliční vyjednávání právě se stávajícími partnery a ověřit si, jestli má tato koalice potenciál pokračovat, či nikoli,“ dodal Hájek.

Mezi priority města patří oživení bývalého areálu textilky Perla, která se postupnou dostavbou stává novou městskou čtvrtí. Starosta Petr Hájek za prioritu považuje dokončení nového pavilonu domova důchodců, který bude oproti původní verzi menší. Nový pavilon by měl mít po úpravě původního projektu kapacitu 34 až 38 lůžek. Původně se počítalo s místy pro 50 seniorů, projekt z roku 2024 se však nepodařilo dotáhnout do konce, neboť vysoutěžená firma po několika měsících přerušila práce.

Piráti do koalice s ANO nechtějí

Zastupitelstvo v Chrudimi zůstane značně fragmentované. Do sedmadvacetičlenného sboru se dostalo sedm uskupení.

Prakticky stejný výsledek jako v minulých volbách tu získalo hnutí ANO, zvítězilo se ziskem 32,20 procenta hlasů a udrží si deset mandátů. S velkým odstupem skončili druzí SNK Evropští demokraté se ziskem 13,58 procenta a čtyřmi mandáty. Stejný počet křesel získala také ODS, která překročila hranici 13 procent. Sdružení CHRUDIM SPOLEČNĚ obdrželo deset procent hlasů a tři mandáty. Piráti a nezávislí získali 9,56 procenta a rovněž tři křesla.

CHRUDIMÁCI si pohoršili o jeden mandát. Se ziskem 7,70 procenta hlasů obsadí dvě křesla. Nová Koalice pro Chrudim získala přibližně šest procent hlasů, což jí vyneslo jeden mandát.

Jak bude vypadat nová koalice, zatím není jasné. Piráti, kteří dosud vládli s hnutím ANO a Chrudimáky, už před volbami avizovali, že do další koalice s ANO vstoupit nechtějí.

Starosta František Pilný (ANO) se chce přesto s Piráty setkat. „Myslím si, že by bylo fér, abych jim zavolal, jestli stav trvá, nebo ne. Oni se distancovali od nás, my od nich ne. Třeba došli ke změně názoru. Pro nás je volební výsledek obrovským úspěchem,“ řekl Pilný, který získal 2 876 preferenčních hlasů.

Mezi jeho priority pro následující čtyři roky patří pokračování rekonstrukce sportovní haly, opravy chodníků a silnic a také zahájení družstevní bytové výstavby.

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