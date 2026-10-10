ANO ovládlo komunální volby v krajském městě poprvé v roce 2014. Tehdy se primátorem stal Martin Charvát, v roce 2018 svůj post obhájil. Před čtyřmi lety se rozhodl pro kandidaturu do Senátu a po dalším vítězství ANO na primátorské křeslo usedl Jan Nadrchal. Ten bude v úřadu nejspíš pokračovat, dosavadní zisk by mu dal dobrou vyjednávací pozici o možné podobě příštího vedení města.
Druhá je v polovině sčítání ODS, která tentokrát na rozdíl od minulých voleb kandidovala samostatně. Její zástupci vsadili v kampani na osvědčená témata a omladili kandidátku.
Žijeme Pardubice okolo primátorova náměstka Jakuba Rychteckého před letošními volbami vzalo pod svá křídla dvě další koaliční uskupení. Není žádným tajemstvím, že pokud by to rozložení sil v novém zastupitelstvu umožnilo, vytvořilo by právě Žijeme Pardubice koalici s ANO, tak jako v minulém volebním období. Podle průběžných výsledků by ale obě partaje musely zřejmě hledat dalšího koaličního partnera.
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Piráti a TOP 09 letos vsadili na společnou koalici a spolu se Zelenými šli do voleb jako Progresivní Pardubice. Jejich zisk se v průběhu sčítání pohyboval nad 10 procenty.
Oproti minulým volbám si výrazně polepší STAN. Starostové se před čtyřmi lety ani nedostali do zastupitelstva. Letos naopak můžou hrát důležitou roli v dalším povolebním vyjednávání, i oni se pohybovali nad deseti procenty.
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Do „velkého“ zastupitelstva mají znovu nakročeno také Naše Pardubice. Nad pětiprocentní hranicí se v polovině sčítání drží i SPD a Noví Lidovci.