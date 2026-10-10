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Výsledky voleb v Pardubicích: K vítězství míří ANO, už počtvrté za sebou

Kryštof Ženatý
  19:58
Hnutí ANO v Pardubicích chce obhájit vítězství v komunálních volbách. (2. září...

Hnutí ANO v Pardubicích chce obhájit vítězství v komunálních volbách. (2. září 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Volební štáb ODS (10. října 2026)
Lídr ODS Ondřej Tichý. (10. října 2026)
Volební štáb ODS. (10. října 2026)
Lídr ODS Ondřej Tichý. (10. října 2026)
8 fotografií
Komunální volby v Pardubicích zřejmě už počtvrté za sebou vyhraje hnutí ANO. Po sečtení více než poloviny okrsků vede s poměrně velkým náskokem, má 24 procent hlasů. Druhý nejvyšší počet hlasů získala zatím ODS s téměř 18 procenty, třetí je seskupení Žijeme Pardubice s předběžnými 11 procenty.

Výsledky voleb 2026

ANO ovládlo komunální volby v krajském městě poprvé v roce 2014. Tehdy se primátorem stal Martin Charvát, v roce 2018 svůj post obhájil. Před čtyřmi lety se rozhodl pro kandidaturu do Senátu a po dalším vítězství ANO na primátorské křeslo usedl Jan Nadrchal. Ten bude v úřadu nejspíš pokračovat, dosavadní zisk by mu dal dobrou vyjednávací pozici o možné podobě příštího vedení města.

Druhá je v polovině sčítání ODS, která tentokrát na rozdíl od minulých voleb kandidovala samostatně. Její zástupci vsadili v kampani na osvědčená témata a omladili kandidátku.

Volební štáb ODS (10. října 2026)

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Žijeme Pardubice okolo primátorova náměstka Jakuba Rychteckého před letošními volbami vzalo pod svá křídla dvě další koaliční uskupení. Není žádným tajemstvím, že pokud by to rozložení sil v novém zastupitelstvu umožnilo, vytvořilo by právě Žijeme Pardubice koalici s ANO, tak jako v minulém volebním období. Podle průběžných výsledků by ale obě partaje musely zřejmě hledat dalšího koaličního partnera.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
379 fotografií

Piráti a TOP 09 letos vsadili na společnou koalici a spolu se Zelenými šli do voleb jako Progresivní Pardubice. Jejich zisk se v průběhu sčítání pohyboval nad 10 procenty.

Oproti minulým volbám si výrazně polepší STAN. Starostové se před čtyřmi lety ani nedostali do zastupitelstva. Letos naopak můžou hrát důležitou roli v dalším povolebním vyjednávání, i oni se pohybovali nad deseti procenty.

Volby 2026 ONLINE: Lidé vybrali zástupce obcí a senátory, účast nejčastěji kolem 40 procent

Do „velkého“ zastupitelstva mají znovu nakročeno také Naše Pardubice. Nad pětiprocentní hranicí se v polovině sčítání drží i SPD a Noví Lidovci.

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