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Těsná většina, v hlavní roli STAN. Nová koalice v Pardubicích už se rýsuje

Kryštof Ženatý
  13:09
Ve štábu ANO oznamuje Rychtecký, Nadrchal a Vondra dohodu o případné koalici....

Ve štábu ANO oznamuje Rychtecký, Nadrchal a Vondra dohodu o případné koalici. (10. října 2026) | foto: Kryštof Ženatý, MF DNES

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), Jan Nadrchal (ANO) a Daniel Vondra (STAN)...
Ve štábu ANO oznamuje Rychtecký, Nadrchal a Vondra dohodu o případné koalici....
Volební štáb ODS (10. října 2026)
Lídr ODS Ondřej Tichý. (10. října 2026)
15 fotografií
Ve volebních štábech pardubických politických stran bylo v sobotu večer pořádně rušno. Na konečné výsledky se čekalo skoro do půlnoci. A teprve v samém závěru se zřejmě definitivně rozhodlo. Hnutí STAN totiž získalo páté křeslo. Spolu s ANO, které získalo 10 křesel, a Žijeme Pardubice, které mají pět mandátů, má tato trojice těsnou většinu 20 křesel ze 39. A domluvila se na společné koalici.

Výsledky voleb 2026

Právě hnutí STAN hrálo klíčovou roli. Před čtyřmi lety se přitom se ziskem 1,8% ani nedostalo do zastupitelstva. Letošní zisk 11,65% z něj udělal čtvrtou nejsilnější stranu. „Jsme spokojení, dělá nám to velkou radost a děkujeme voličům. Cítíme odpovědnost a velký závazek,“ uvedl lídr starostů Daniel Vondra.

Už během sčítání hlasů se ve volebním štábu STAN v restauraci U bílého koníčka střídali zástupci ostatních partají na průběžných jednáních o možné podobě budoucího vedení města. „Vystřídaly se tady skoro všechny strany,“ potvrdil Vondra.

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), Jan Nadrchal (ANO) a Daniel Vondra (STAN) oznamují, že společně budou jednat o širší koalici. (10. září 2026)
Ve štábu ANO oznamuje Rychtecký, Nadrchal a Vondra dohodu o případné koalici. (10. října 2026)
Volební štáb ODS (10. října 2026)
Lídr ODS Ondřej Tichý. (10. října 2026)
15 fotografií

Starostové podle něj měli prioritu ve spolupráci na bázi někdejší vládní koalice. Tedy se stranami tehdejšího SPOLU a Piráty. „Situace ale byla taková, že na většinu na půdorysu bývalé vládní koalice to nedopadne, takže se rozjela jednání s dalšími stranami,“ vysvětlil Vondra.

Výsledek? Možná trochu překvapivý. „Došlo k dohodě nás, ANO a Žijeme Pardubice s tím, že přibereme ODS nebo Progresivní Pardubice do širší koalice,“ uvedl Daniel Vondra krátce poté, co štáb starostů opustili zástupci dosavadní vládnoucí koalice, tedy ANO a Žijeme Pardubice.

O chvíli později to potvrdil i dosavadní primátor Jan Nadrchal (ANO). „Sešli jsme se se všemi subjekty, se kterými bychom mohli spolupracovat. Nijak jsme se netajili tím, že bychom rádi pokračovali ve spolupráci s Žijeme Pardubice. Sešli jsme se s hnutím STAN, prošli jsme si programovou shodu, a zjistili, že ji máme asi nejvyšší. Takže jsme se domluvili na spolupráci. Chceme ale jednat i s dalšími subjekty na rozšíření spolupráce,“ uvedl Nadrchal.

Všechny tři strany prý našly velkou shodu ve svých programových bodech. „Absolutní priorita je bydlení, které bude organizovat město, a to nás spojuje s ANO i se starosty. To je klíčová věc, takže jsme rádi, že jsme na tom našli programovou shodu,“ uvedl dosavadní náměstek primátora a lídr sdružení Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký.

„Jsou tam samozřejmě další podstatná témata jako klíčové investice, dotažení výstavby základní školy v Masarykových kasárnách, cyklostezky při severovýchodním obchvatu, ale například i investice k dokončení mostu kapitána Bartoše. Shodli jsme se v nějakých základních parametrech i na rozpočtu města, tak aby byl proinvestiční, s tím že nepřipouštíme nějaké zbytečné zadlužování města,“ dodal Rychtecký.

Výsledky voleb v Pardubicích: Počtvrté za sebou vyhrálo ANO, rodí se široká koalice

„Pro nás byly zásadní naše priority, tedy dostupné bydlení, slušná a otevřená radnice, náplavka, kvalitní veřejný prostor a životní prostředí,“ doplnil jej Vondra.

Jaké bude složení rady města a komu připadne jaká gesce, to bude záležet především na dalších jednáních o případné širší koalici s ODS, Progresivními Pardubicemi, nebo dokonce s oběma subjekty. „Jednáme samozřejmě se všemi, včetně ANO a Žijeme Pardubice. Ale s čím do jednání půjdeme, to asi zatím nebudu prozrazovat,“ uvedl lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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Konkrétní nechtěl být ani Ondřej Tichý, lídr ODS, tedy druhé nejsilnější strany v zastupitelstvu. „Jednáme, v tuto chvíli je řada možností. Samozřejmě víme o trojbloku ANO, Žijeme Pardubice a STAN, ale bavíme se i s Lidovci, Progresivními Pardubicemi a dalšími. Je to všechno otázka dalších jednání,“ uvedl.

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