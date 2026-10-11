Právě hnutí STAN hrálo klíčovou roli. Před čtyřmi lety se přitom se ziskem 1,8% ani nedostalo do zastupitelstva. Letošní zisk 11,65% z něj udělal čtvrtou nejsilnější stranu. „Jsme spokojení, dělá nám to velkou radost a děkujeme voličům. Cítíme odpovědnost a velký závazek,“ uvedl lídr starostů Daniel Vondra.
Už během sčítání hlasů se ve volebním štábu STAN v restauraci U bílého koníčka střídali zástupci ostatních partají na průběžných jednáních o možné podobě budoucího vedení města. „Vystřídaly se tady skoro všechny strany,“ potvrdil Vondra.
Starostové podle něj měli prioritu ve spolupráci na bázi někdejší vládní koalice. Tedy se stranami tehdejšího SPOLU a Piráty. „Situace ale byla taková, že na většinu na půdorysu bývalé vládní koalice to nedopadne, takže se rozjela jednání s dalšími stranami,“ vysvětlil Vondra.
Výsledek? Možná trochu překvapivý. „Došlo k dohodě nás, ANO a Žijeme Pardubice s tím, že přibereme ODS nebo Progresivní Pardubice do širší koalice,“ uvedl Daniel Vondra krátce poté, co štáb starostů opustili zástupci dosavadní vládnoucí koalice, tedy ANO a Žijeme Pardubice.
O chvíli později to potvrdil i dosavadní primátor Jan Nadrchal (ANO). „Sešli jsme se se všemi subjekty, se kterými bychom mohli spolupracovat. Nijak jsme se netajili tím, že bychom rádi pokračovali ve spolupráci s Žijeme Pardubice. Sešli jsme se s hnutím STAN, prošli jsme si programovou shodu, a zjistili, že ji máme asi nejvyšší. Takže jsme se domluvili na spolupráci. Chceme ale jednat i s dalšími subjekty na rozšíření spolupráce,“ uvedl Nadrchal.
Všechny tři strany prý našly velkou shodu ve svých programových bodech. „Absolutní priorita je bydlení, které bude organizovat město, a to nás spojuje s ANO i se starosty. To je klíčová věc, takže jsme rádi, že jsme na tom našli programovou shodu,“ uvedl dosavadní náměstek primátora a lídr sdružení Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký.
„Jsou tam samozřejmě další podstatná témata jako klíčové investice, dotažení výstavby základní školy v Masarykových kasárnách, cyklostezky při severovýchodním obchvatu, ale například i investice k dokončení mostu kapitána Bartoše. Shodli jsme se v nějakých základních parametrech i na rozpočtu města, tak aby byl proinvestiční, s tím že nepřipouštíme nějaké zbytečné zadlužování města,“ dodal Rychtecký.
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„Pro nás byly zásadní naše priority, tedy dostupné bydlení, slušná a otevřená radnice, náplavka, kvalitní veřejný prostor a životní prostředí,“ doplnil jej Vondra.
Jaké bude složení rady města a komu připadne jaká gesce, to bude záležet především na dalších jednáních o případné širší koalici s ODS, Progresivními Pardubicemi, nebo dokonce s oběma subjekty. „Jednáme samozřejmě se všemi, včetně ANO a Žijeme Pardubice. Ale s čím do jednání půjdeme, to asi zatím nebudu prozrazovat,“ uvedl lídr Progresivních Pardubic Martin Slezák.
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Konkrétní nechtěl být ani Ondřej Tichý, lídr ODS, tedy druhé nejsilnější strany v zastupitelstvu. „Jednáme, v tuto chvíli je řada možností. Samozřejmě víme o trojbloku ANO, Žijeme Pardubice a STAN, ale bavíme se i s Lidovci, Progresivními Pardubicemi a dalšími. Je to všechno otázka dalších jednání,“ uvedl.