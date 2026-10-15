Hnutí STAN nejprve podepsalo programovou dohodu s ANO a Žijeme Pardubice, následně však od další spolupráce ustoupilo. Proti možnému vzniku koalice se totiž veřejně postavila právě Anežka Nedomová. Podle ní by spojení s těmito subjekty mohlo poškodit důvěru voličů.
Proti spolupráci STAN s hnutím ANO a Žijeme Pardubice jste se vymezila už dříve. Co vám na této koalici nejvíce vadilo?
Vadily mi především kauzy, které jsou s těmito subjekty na komunální úrovni v Pardubicích spojovány. Osobně jsem s nimi nechtěla být spojována a zároveň jsem nechtěla, aby s nimi bylo prostřednictvím společné koalice spojováno celé hnutí STAN. Proto jsem se proti této spolupráci vymezila. Raději bych byla v opozici.
Rozhodně jsem nebyla sama. Podpořila mě řada členů, včetně krajského předsedy STAN a krajského výboru. Postupně se přidávali další.