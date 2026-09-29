V regionální politice jde o známé příjmení. S hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým ale nemá právě kromě příjmení nic společného. „Možná ještě to, že jsem se narodil jen o den dřív,“ říká čtyřiačtyřicetiletý dopravní inženýr Petr Netolický.
KDU-ČSL byla vždy spíše konzervativní stranou, teď se ale profilujete jako Noví lidovci. V čem budou Noví lidovci v Pardubicích jiní než ti bývalí?
Konzervativní pro nás neznamená zkostnatělý nebo zahleděný do minulosti. Být konzervativní dnes znamená chránit to, co funguje. Rodinu, bezpečí, komunitní život a zdravý selský rozum. Noví lidovci v Pardubicích jsou ale především moderní a ryze praktickou formací. Spojili jsme síly s hnutím Nestraníci a přivedli na kandidátku špičkové odborníky z praxe.
Ať už jde o uznávaného onkologa Víta Ulrycha, specialisty na energetiku a dostupné bydlení nebo úspěšné učitele a sportovní trenéry. Jsme jiní v tom, že nenabízíme prázdnou ideologii, ale technická a manažerská řešení. Chceme z papírového úřadu udělat moderní digitální magistrát a z ucpaných Pardubic město budoucnosti, odkud mladí lidé nebudou utíkat jinam.
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Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Úspěchem pro mě nebude jen procentuální zisk, ale reálná možnost uvést náš program do praxe. Chceme v Pardubicích udělat za věčným přešlapováním a alibismem definitivní tlustou čáru. Abychom to dokázali a prosadili naše řešení v dopravě nebo parkování, potřebujeme silný mandát. Úspěchem je pro nás dvouciferný volební výsledek a účast ve vedení města s takovou silou, která nám umožní vzít si klíčové gesce, zejména dopravu, přímo na starost a neuhýbat před odpovědností.
Vy jste minule byli součástí SPOLU, tahle parlamentní spolupráce ale nepokračuje. Co si slibujete od spojení s hnutím Nestraníci?
Dává nám to obrovskou sílu v odbornosti. Projekt SPOLU dával velký smysl na celostátní úrovni, kde šlo o zásadní politické směřování země. Komunální politika je ale o něčem jiném. Tady se neřeší vysoká politika, ale křižovatky, parkování, chodníky a zeleň. Pokud se před volbami spojí obrovské množství subjektů jen proto, aby nahnaly procenta, logicky pak musí ve svých programech dělat obrovské kompromisy. A my u našich priorit, jako je parkování zdarma pro první auto v rodině nebo radikální zeštíhlení drahých obvodů, žádné kompromisy dělat nebudeme. Proto jdeme do voleb sebevědomě pod vlastní značkou.
S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
S každou demokratickou stranou, která bude ochotná podepsat se pod to, že z Pardubic musíme udělat plynule průjezdné město, a která se shodne na nutnosti seškrtat politické trafiky. Jsme pragmatici, máme jasný plán, co chceme stihnout za čtyři roky, a vizi do roku 2030. Budeme jednat s těmi partnery, kteří pochopí, že město už nemůže fungovat ze setrvačnosti a že je nutné začít tvrdě pracovat.
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kandidáti v okresních městech
A s kým naopak ne?
Určitě nebudeme spolupracovat s extremisty a populisty, kteří sice umí křičet na sociálních sítích, ale chybí jim jakákoliv reálná odbornost a konkrétní řešení pro město. A velmi těžko budeme hledat společnou řeč s těmi, kteří by chtěli za každou cenu udržet současný byrokratický stav a drahé politické funkce na obvodech.
Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
Jednoznačně kolabující doprava a s ní spojené každodenní kolony. Za druhé je to zoufalý nedostatek parkovacích míst na sídlištích. A za třetí je to neefektivní a netransparentní řízení města. Chceme radnici, která je skutečně otevřená lidem, a uděláme tlustou čáru za proslulým alibismem, kdy si úředníci a obvody přehazují odpovědnost jako horký brambor, což je na údržbě veřejného prostoru bohužel tristně vidět. Především ale musíme zajistit, aby Pardubice přestaly být proslulé korupčními kauzami politiků a nejrůznějších politických zástupců, kteří jsou dosazováni do městských společností.
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Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Jak už jsem zmínil, za alibismem uděláme tlustou čáru. U dopravy to znamená jediné: jsem připraven si vzít dopravu do přímé osobní gesce. Křižovatky okamžitě zrychlíme chytrou úpravou pruhů, kde to stačit nebude, přistoupíme ke stavebnímu rozšíření. Na hlavních tazích nahradíme hlučné kostky tichým asfaltem. Co se týče parkování, zavedeme rezidentní systém, ale s garancí, že první auto v domácnosti s trvalým bydlištěm bude parkovat zcela zdarma.
Na vjezdech do města vybudujeme záchytné parkovací domy a přímo na sídlištích, jako jsou Polabiny nebo Dubina, rozšíříme kapacity pomocí lehkých nadzemních parkovacích pater na stávajících zpevněných plochách. Kácet stromy kvůli asfaltu nechceme. A ten třetí problém vyřešíme centralizací složité agendy a radikálním osekáním zbytečných funkcí.
Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Pardubice mají obrovský, ač trochu spící potenciál. Máme skvělou polohu, úžasnou přírodu přímo ve městě, řeky Labe a Chrudimku, které ale musíme mnohem více oživit a zapojit do běžného života. Co funguje naprosto perfektně jsou sami lidé a komunitní a sportovní život. Jako člověk, který přes dvacet let trénuje basketbal a vede organizaci s více než 800 sportovci, vidím, kolik je tu nadšených lidí, kteří to dělají s pokorou a láskou. Naše sportovní zázemí a tradice je unikátní. Město jim v tom ale musí být silným partnerem, modernizovat sportoviště a úzce propojovat školy se sportovními kluby.
Předvolební rozhovory
Vyšlo:
Vyjde:
Filip Sedlák (Naše Pardubice)
Martin Slezák (Progresivní Pardubice – koalice Pirátů, Zelených a TOP 09)
Ondřej Tichý (ODS)
Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
Jan Nadrchal (ANO)
Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v současné podobě smysl?
V této formě rozhodně nemají. Nejsme pro bezhlavé rušení samotných obvodů, ty mají smysl pro tu nejbližší lokální péči. Jsme ale pro jejich radikální zeštíhlení a absolutní konec drahých politických trafik. Správu páteřních silnic a složitou úřednickou agendu stáhneme na jedno místo – zdigitalizovaný magistrát. Pokud obvodům ubyde agenda, není důvod dál platit armádu úředníků a politiků.
Je nepřijatelné, aby obvod platil uvolněného starostu a zároveň i štědře honorovaného tajemníka. Seškrtáme desetitisícové odměny místostarostům. Obvody se musí starat už jen o to podstatné: čistotu, vedlejší chodníky a zeleň. Údržbu už navíc nebudou fušovat externí firmy bůhvíodkud, ale zajistí ji kvalitně Služby města nebo prověřené lokální firmy.
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Jste dopravním inženýrem, předpokládám tedy, že máte blízko k dopravě. Jak byste to využil při vedení města?
Nebudu o ní jen politicky řečnit, ale aplikuji svůj profesní selský rozum. Nejde o to bezhlavě rozkopat půlku města. Dopravní inženýr ví, v jaké posloupnosti kroky dělat. Nejprve levně a rychle zkapacitníme problémová místa chytrým vodorovným značením. Vytvoříme logickou a souvislou síť cyklostezek, která ale nebude zmateně a nebezpečně křížit hlavní tahy. Zasadím se o plynulost MHD, ale nikdy nedovolím umělé zklidňování blokováním páteřních silnic zastávkami přímo v jízdních pruzích. Pokud budu zvolen, využiji svou profesi k tomu, aby Pardubice plynule jely.