Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Konec alibismu na pardubické radnici, říká lídr lidovců. Chce dopravu do přímé gesce

Kryštof Ženatý
  8:00

Fotogalerie2

Nové lidovce s Nestraníky vede do komunálních voleb v Pardubicích Petr Netolický. | foto: archiv P. Netolického

Před čtyřmi lety kandidovali lidovci v rámci koalice SPOLU. Do zastupitelstva Pardubic se tak dostal jediný zástupce KDU-ČSL. Letos to chtějí změnit. Kandidátku s názvem Noví lidovci a Nestraníci vede do voleb Petr Netolický z KDU-ČSL.

V regionální politice jde o známé příjmení. S hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým ale nemá právě kromě příjmení nic společného. „Možná ještě to, že jsem se narodil jen o den dřív,“ říká čtyřiačtyřicetiletý dopravní inženýr Petr Netolický.

KDU-ČSL byla vždy spíše konzervativní stranou, teď se ale profilujete jako Noví lidovci. V čem budou Noví lidovci v Pardubicích jiní než ti bývalí?
Konzervativní pro nás neznamená zkostnatělý nebo zahleděný do minulosti. Být konzervativní dnes znamená chránit to, co funguje. Rodinu, bezpečí, komunitní život a zdravý selský rozum. Noví lidovci v Pardubicích jsou ale především moderní a ryze praktickou formací. Spojili jsme síly s hnutím Nestraníci a přivedli na kandidátku špičkové odborníky z praxe.

Ať už jde o uznávaného onkologa Víta Ulrycha, specialisty na energetiku a dostupné bydlení nebo úspěšné učitele a sportovní trenéry. Jsme jiní v tom, že nenabízíme prázdnou ideologii, ale technická a manažerská řešení. Chceme z papírového úřadu udělat moderní digitální magistrát a z ucpaných Pardubic město budoucnosti, odkud mladí lidé nebudou utíkat jinam.

Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Úspěchem pro mě nebude jen procentuální zisk, ale reálná možnost uvést náš program do praxe. Chceme v Pardubicích udělat za věčným přešlapováním a alibismem definitivní tlustou čáru. Abychom to dokázali a prosadili naše řešení v dopravě nebo parkování, potřebujeme silný mandát. Úspěchem je pro nás dvouciferný volební výsledek a účast ve vedení města s takovou silou, která nám umožní vzít si klíčové gesce, zejména dopravu, přímo na starost a neuhýbat před odpovědností.

Vy jste minule byli součástí SPOLU, tahle parlamentní spolupráce ale nepokračuje. Co si slibujete od spojení s hnutím Nestraníci?
Dává nám to obrovskou sílu v odbornosti. Projekt SPOLU dával velký smysl na celostátní úrovni, kde šlo o zásadní politické směřování země. Komunální politika je ale o něčem jiném. Tady se neřeší vysoká politika, ale křižovatky, parkování, chodníky a zeleň. Pokud se před volbami spojí obrovské množství subjektů jen proto, aby nahnaly procenta, logicky pak musí ve svých programech dělat obrovské kompromisy. A my u našich priorit, jako je parkování zdarma pro první auto v rodině nebo radikální zeštíhlení drahých obvodů, žádné kompromisy dělat nebudeme. Proto jdeme do voleb sebevědomě pod vlastní značkou.

S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
S každou demokratickou stranou, která bude ochotná podepsat se pod to, že z Pardubic musíme udělat plynule průjezdné město, a která se shodne na nutnosti seškrtat politické trafiky. Jsme pragmatici, máme jasný plán, co chceme stihnout za čtyři roky, a vizi do roku 2030. Budeme jednat s těmi partnery, kteří pochopí, že město už nemůže fungovat ze setrvačnosti a že je nutné začít tvrdě pracovat.

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

A s kým naopak ne?
Určitě nebudeme spolupracovat s extremisty a populisty, kteří sice umí křičet na sociálních sítích, ale chybí jim jakákoliv reálná odbornost a konkrétní řešení pro město. A velmi těžko budeme hledat společnou řeč s těmi, kteří by chtěli za každou cenu udržet současný byrokratický stav a drahé politické funkce na obvodech.

Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
Jednoznačně kolabující doprava a s ní spojené každodenní kolony. Za druhé je to zoufalý nedostatek parkovacích míst na sídlištích. A za třetí je to neefektivní a netransparentní řízení města. Chceme radnici, která je skutečně otevřená lidem, a uděláme tlustou čáru za proslulým alibismem, kdy si úředníci a obvody přehazují odpovědnost jako horký brambor, což je na údržbě veřejného prostoru bohužel tristně vidět. Především ale musíme zajistit, aby Pardubice přestaly být proslulé korupčními kauzami politiků a nejrůznějších politických zástupců, kteří jsou dosazováni do městských společností.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Jak už jsem zmínil, za alibismem uděláme tlustou čáru. U dopravy to znamená jediné: jsem připraven si vzít dopravu do přímé osobní gesce. Křižovatky okamžitě zrychlíme chytrou úpravou pruhů, kde to stačit nebude, přistoupíme ke stavebnímu rozšíření. Na hlavních tazích nahradíme hlučné kostky tichým asfaltem. Co se týče parkování, zavedeme rezidentní systém, ale s garancí, že první auto v domácnosti s trvalým bydlištěm bude parkovat zcela zdarma.

Na vjezdech do města vybudujeme záchytné parkovací domy a přímo na sídlištích, jako jsou Polabiny nebo Dubina, rozšíříme kapacity pomocí lehkých nadzemních parkovacích pater na stávajících zpevněných plochách. Kácet stromy kvůli asfaltu nechceme. A ten třetí problém vyřešíme centralizací složité agendy a radikálním osekáním zbytečných funkcí.

Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Pardubice mají obrovský, ač trochu spící potenciál. Máme skvělou polohu, úžasnou přírodu přímo ve městě, řeky Labe a Chrudimku, které ale musíme mnohem více oživit a zapojit do běžného života. Co funguje naprosto perfektně jsou sami lidé a komunitní a sportovní život. Jako člověk, který přes dvacet let trénuje basketbal a vede organizaci s více než 800 sportovci, vidím, kolik je tu nadšených lidí, kteří to dělají s pokorou a láskou. Naše sportovní zázemí a tradice je unikátní. Město jim v tom ale musí být silným partnerem, modernizovat sportoviště a úzce propojovat školy se sportovními kluby.

Předvolební rozhovory

Vyšlo:

Daniel Vondra (STAN)

Vyjde:

Filip Sedlák (Naše Pardubice)

Martin Slezák (Progresivní Pardubice – koalice Pirátů, Zelených a TOP 09)

Ondřej Tichý (ODS)

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)

Jan Nadrchal (ANO)

Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v současné podobě smysl?
V této formě rozhodně nemají. Nejsme pro bezhlavé rušení samotných obvodů, ty mají smysl pro tu nejbližší lokální péči. Jsme ale pro jejich radikální zeštíhlení a absolutní konec drahých politických trafik. Správu páteřních silnic a složitou úřednickou agendu stáhneme na jedno místo – zdigitalizovaný magistrát. Pokud obvodům ubyde agenda, není důvod dál platit armádu úředníků a politiků.

Je nepřijatelné, aby obvod platil uvolněného starostu a zároveň i štědře honorovaného tajemníka. Seškrtáme desetitisícové odměny místostarostům. Obvody se musí starat už jen o to podstatné: čistotu, vedlejší chodníky a zeleň. Údržbu už navíc nebudou fušovat externí firmy bůhvíodkud, ale zajistí ji kvalitně Služby města nebo prověřené lokální firmy.

Jak volit v komunálních volbách: přehledný návod, jak neztratit ani hlas

Jste dopravním inženýrem, předpokládám tedy, že máte blízko k dopravě. Jak byste to využil při vedení města?
 Nebudu o ní jen politicky řečnit, ale aplikuji svůj profesní selský rozum. Nejde o to bezhlavě rozkopat půlku města. Dopravní inženýr ví, v jaké posloupnosti kroky dělat. Nejprve levně a rychle zkapacitníme problémová místa chytrým vodorovným značením. Vytvoříme logickou a souvislou síť cyklostezek, která ale nebude zmateně a nebezpečně křížit hlavní tahy. Zasadím se o plynulost MHD, ale nikdy nedovolím umělé zklidňování blokováním páteřních silnic zastávkami přímo v jízdních pruzích. Pokud budu zvolen, využiji svou profesi k tomu, aby Pardubice plynule jely.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Motorkáře zradila v zatáčce mokrá silnice, na místě zemřel. Policie hledá svědky

Mladý motorkář zemřel na mokré silnici na Orlickoústecku. (22. září 2026)

Tragicky skončila v pondělí odpoledne jízda mladého motocyklisty u Kerhartic na Orlickoústecku. Za deštivého počasí havaroval a přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehl. Policie...

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Smrtelná nehoda na D35. Kamion s balíky skončil na boku, nepřipoutaný řidič zemřel

Smrtelná nehoda řidiče kamionu na dálnici D35 (23. září 2026)

Tragická nehoda kamionu zkomplikovala ve středu ráno dopravu na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Nákladní auto, které převáželo papírové balíky skončilo z dosud nezjištěných příčin na boku. Jeho...

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Konec alibismu na pardubické radnici, říká lídr lidovců. Chce dopravu do přímé gesce

Nové lidovce s Nestraníky vede do komunálních voleb v Pardubicích Petr...

Před čtyřmi lety kandidovali lidovci v rámci koalice SPOLU. Do zastupitelstva Pardubic se tak dostal jediný zástupce KDU-ČSL. Letos to chtějí změnit. Kandidátku s názvem Noví lidovci a Nestraníci...

29. září 2026

Velká pardubická 2026: Program, vstupenky, kvalifikace, historie

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

28. září 2026  12:47

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, kurzy a kde sledovat

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

28. září 2026  10:41

Město má obrovský potenciál, ale chybí mu větší ambice, míní jednička hnutí STAN

Kandidátku hnutí STAN v Pardubicích vede politolog a aktivista Daniel Vondra.

Před čtyřmi lety bylo hnutí STAN jednou z vládních stran. Po loňských volbách do Poslanecké sněmovny je třetí nejsilnější stranou v dolní komoře parlamentu a podobnou pozici mu přisuzují i celostátní...

28. září 2026

Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Pardubický útočník Jiří Smejkal slaví ve druhé třetině gól na 2:1 v zápase...

Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...

27. září 2026  21:32

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord

Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig na trati letního mistrovství republiky v roce...

Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z...

27. září 2026  15:20

Cyklostezce mezi Litomyšlí a Mýtem může pomoci D35. V provozu jsou zatím jen 4 kilometry

ilustrační snímek

Přímá cyklostezka mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí zatím vázne. Největší překážkou jsou pozemky. S některými problematickými úseky by mohla pomoci dálnice D35.

27. září 2026  9:14

Dálnice za rohem, ale nájezd nikde. Kraj hledá napojení pro Třebovou a Ústí

Dálniční sjezdy a nájezdy opatřené závorou budou moci u Litomyšle využívat...

Pardubický kraj hledá cestu, jak severní část Orlickoústecka napojit u Litomyšle na budovanou dálnici D35. Ve hře je nový bypass, který by propojil silnici od České Třebové i Ústí nad Orlicí.

26. září 2026

Policisté pátrají po 13letém chlapci z Pardubicka, nevrátil se ze školy

Ilustrační snímek

Policisté od dnešní noci pátrají po třináctiletém Tadeášovi Vernerovi z Pardubicka. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil, ani o sobě nedal vědět, uvedla mluvčí krajské policie...

26. září 2026  10:57

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Pes je doma, tvrdil opilec, jehož zvíře našli na ulici. Pak si při pádu rozbil hlavu

Opilý muž tvrdil strážníkům, že má svého psa doma. Ten na něj čekal před...

Původně mělo jít o běžný odchyt psa, který v noci stál před vchodem do bytového domu na Dubině v Pardubicích. Zvíře se ale lapit nenechalo a strážníky dovedlo až ke dveřím bytu. Když se hlídka...

25. září 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde