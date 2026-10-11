Jenže v neděli večer lídr hnutí STAN Daniel Vondra vyvěsil na sociální sítě informaci o tom, že s ANO a Žijeme Pardubice nejedná.
„Navzdory informacím, které už se ve veřejném prostoru objevily, NEBUDEME jednat o koalici s ANO a Žijeme. Jednáme s dalšími subjekty, které se do pardubického zastupitelstva dostaly, a věříme, že dohodu o spolupráci na lepší budoucnosti Pardubic a finální podobu koalice oznámíme velmi brzy,“ stojí v prohlášení, které kromě Vondry sdílela i místní buňka hnutí STAN.
Starostové tak během necelých 24 hodin otočili o 180 stupňů. Nyní se podle všeho budou chtít domluvit na spolupráci s ODS, Progresivními Pardubicemi (TOP 09, Piráti a Zelení), Novými Lidovci a Našimi Pardubicemi. Společně by měli v zastupitelstvu většinu 22 hlasů z 39.
Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření Vondru i lídra ANO Jana Nadrchala, zatím nereagovali. Dosavadní primátor Nadrchal už ale podle všeho považoval spojení se STAN za hotovou věc. „Co se týká dohody se Žijeme Pardubice a STAN, já ji považuji za pevnou. V podstatě jsme si plácli,“ potvrdil v neděli agentuře ČTK.
|
Těsná většina, v hlavní roli STAN. Nová koalice v Pardubicích už se rýsuje
Ostatní strany se ale nevzdaly šance na vytvoření městské vlády bez zástupců dosavadní koalice. „Jednáme, v tuto chvíli je řada možností. Samozřejmě víme o trojbloku ANO, Žijeme Pardubice a STAN, ale bavíme se i s Lidovci, Progresivními Pardubicemi a dalšími. Je to všechno otázka dalších jednání,“ uvedl v neděli lídr ODS Ondřej Tichý pro iDNES.cz.
Vondra se zřejmě po oznámení spolupráce s ANO a Žijeme Pardubice dostal pod velký tlak uvnitř vlastního hnutí. Proti spojení se ohradila například poslankyně Anežka Nedomová, která byla také zvolena do pardubického zastupitelstva. „Absolutně s tím nesouhlasím a distancuju se od této spolupráce. Nechci být spojována s ANO a se Žijeme Pardubice. Kvůli tomu jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích. Tímto jsme absolutně ztratili důvěru voličů. A jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já budu v opozici,“ řekla Nedomová pro ČTK.