Na začátku září to byla nová knihovna za téměř 140 milionů korun, 1. října pak nový pavilon domova seniorů za zhruba 280 milionů. „Předvolební dárečky“, za které by se nemuseli stydět ani celostátní politici? Patnáctitisícové město odmítá, že by otevření obou projektů záměrně načasovalo před volby.
Na začátku září se v České Třebové slavnostně otevřela nová knihovna za téměř 140 milionů korun. Moderní budova s cortenovou fasádou vznikla na místě bývalé svářečské školy. Po stavební stránce sice knihovna byla dokončena už na konci loňského roku, následovala však instalace vnitřního vybavení a stěhování 80 tisíc svazků, což její otevření oddálilo.
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„Termín se neplánovaně posunul proti naší vůli. Náš původní záměr byl otevřít knihovnu na jaře, ale nestihlo se to. Zpoždění souviselo mimo jiné s dodávkou některých atypických prvků interiéru. Během prázdnin jsme pak nechtěli otevírat, takže jsme to logicky navázali spíše na začátek nového školního roku,“ řekl mluvčí České Třebové Jiří Holý ke knihovně, na kterou město získalo dotaci 82 milionů korun z IROP.
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Ještě okatější je otevření nového pavilonu domova seniorů s 62 lůžky. Tam pro změnu podle radnice sehrály svou roli problémy při zakládání stavby a podmínky osmdesátimilionové dotace z Národního plánu obnovy. Když na začátku loňského roku náročná stavba začala, bylo záhy zřejmé, že třípodlažní objekt nebude možné podle původních dotačních podmínek dokončit do konce roku 2025.
Problémy s pozůstatky původních budov v zemi donutily město jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí o prodloužení termínu dokončení stavby na konec března letošního roku. Nakonec byl termín prodloužen až do léta. Následovalo odstraňování nedodělků, vybavování interiérů a sadové úpravy v okolí objektu.
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„Původní termín dotačního programu byl skutečně šibeniční. Vícero měst, která dotaci čerpala, mělo problémy stavbu v termínu dostavět. I po prodloužení jsme to stihli tak tak,“ doplnil Holý s tím, že následně běžel zkušební provoz. Slavnostní otevření se konalo ve čtvrtek.
Českotřebovská radnice připouští, že načasování dokončení obou investic může působit jako záměr.
„Když jsme se dozvěděli, že ty stavby se budou muset otevírat takhle blízko u sebe, vlastně měsíc od sebe a zároveň obě měsíc a půl před volbami, tak jsme z toho byli spíš nešťastní, protože jsme přesně věděli, jak bude otevření dvou takto významných objektů na veřejnost působit. Ale zkrátka dřív to skutečně nešlo,“ uvedl Holý.
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Nový domov seniorů, který stojí na pozemcích bývalého výrobního areálu společnosti Böhm-Plast Technik, nabízí celkem 62 lůžek. Z toho 27 připadne na běžný domov pro seniory, deset na odlehčovací službu a 25 na domov se zvláštním režimem. Jeho provoz začne od 1. ledna příštího roku.
Nový objekt Centra sociálních služeb nahradil nevyhovující pavilon B, který v roce 1910 začínal jako chudobinec a poslední větší rekonstrukcí prošel v roce 1978. Do dvoukřídlého objektu, který je nyní provozně propojen se stávající budovou A, se klienti přestěhují do konce týdne.