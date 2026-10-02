Zatímco před čtyřmi lety kandidovala ODS i v Pardubicích v rámci koalice SPOLU, nyní jdete do voleb samostatně. Je to odraz celostátní politiky, nebo pro to byly i v Pardubicích konkrétní důvody?
Je to rozhodnutí čistě naše tady v Pardubicích. Z Prahy nám do komunálních voleb nikdo nemluví. Chtěli jsme jít do voleb s programem, kterému opravdu věříme. A ne dělat kompromisy už před volbami. Díky tomu máme návod pro fungující Pardubice, za který se můžeme s klidným svědomím postavit a kde nemusíme schovávat naše pravicové vize, což by ve SPOLU nešlo.
Neuvažovali jste o nějakém jiném spojení?
Neuvažovali.
Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Aktuálně máme šest zastupitelů a chceme posílit. Skutečným úspěchem ale bude, pokud se nám podaří prosadit klíčové programové body a změnit to, co v Pardubicích nefunguje. Abychom byli městem, které občanům usnadňuje život, ne přidělává starosti.
Komunální volby v Pardubickém kraji
kandidáti v okresních městech
S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
Koalici vylučujeme s SPD. Zmínil bych i komunisty, ale ti už bohudík nekandidují. S ostatními jsme schopní jednat. Samozřejmě máme strany, které jsou nám bližší, a strany, se kterými by spolupráce byla obtížná.
Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
Tím hlavním je bezesporu doprava. ODS po celé čtyři roky kritizuje opatření, která město proti řidičům zavádí, neprobudili jsme se až pár měsíců před volbami. Proti plánovanému zúžení dopravy pro auta na náměstí Republiky jsme dokonce sepsali petici, kterou podepsalo 1 300 občanů. Nesouhlasíme ani s vybudováním kruhového objezdu na rychlodráze a snížením rychlosti na 50 km/h v tomto úseku. Zmatky nastaly i při rozšíření placeného parkování na Židov a část Drážky. Stále také nemáme dokončené obchvaty a uzavírky se plánují bez dostatečné koordinace s krajem a státem.
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Druhým problémem je zeleň. V létě se ulice a náměstí přehřívají, stromů je hlavně v centru málo a těm stávajícím často chybí odborná péče. Zeleň přitom neplní jen estetickou funkci. Ochlazuje město, zadržuje vodu a výrazně ovlivňuje, jak příjemně se v Pardubicích žije.
A výzvou je i hospodaření města a jeho společností. Pardubice v blízké době čeká několik velkých investičních akcí a je nutné jim zajistit financování. To ale nemá být na dluh. I proto jsme například proti nákladné stavbě nové budovy magistrátu. Pardubice mají větší priority. Souvisí s tím i financování provozu. Město si na něj nemá brát více peněz od občanů, ale má hledat úspory na své straně. Narážím tím hlavně na navýšení daně z nemovitosti, které v tomto volebním období proběhlo, a ODS s ním zásadně nesouhlasila. Co se týče městských společností, ty zpravidla fungují dobře z pohledu kvality zaměstnanců, zlepšit ale musíme jejich strategii a působení politiků v nich. Hlavním smyslem musí být služba občanům, ne tvorba zisku.
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Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
V dopravě po vzoru hradecké univerzity ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera vytvoříme tým odborníků, který bude problémy řešit průběžně a podle dat. Budeme tlačit na co nejrychlejší realizaci zásadních staveb, tedy jihozápadního obchvatu, dokončení jihovýchodního obchvatu a západní tangenty propojující Staré Čívice a Semtín. Na náměstí Republiky zachováme čtyři pruhy pro auta a v Anenském podjezdu přidáme pruh navíc.
Zasadíme se o plnohodnotné propojení rychlodráhy a nadjezdu Kyjevská čtyřmi rameny. Zastavíme rozšiřování zón rezidenčního parkování, dokud nebude zajištěna lepší komunikace s obyvateli a dostatek míst pro rezidenty. Zapomenout nesmíme ani na cyklisty – budeme pokračovat v budování cyklostezek a v jejich propojování do ucelené sítě. Ať už jezdíte autem, MHD nebo na kole či chodíte pěšky, dostanete se po městě rychle a bezpečně a nikdo vám nebude diktovat jak.
Předvolební rozhovory
Vyšlo:
Martin Slezák (Progresivní Pardubice – koalice Pirátů, Zelených a TOP 09)
Vyjde:
Jan Nadrchal (ANO)
U zeleně nestačí jen vysadit stromy, je potřeba jim dát i odbornou péči. Postaráme se o rozvoj parků, zelených pásů, stinných veřejných prostor a obnovu přirozených biotopů, které zadržují vodu a ochlazují město. Zavedeme mozaikovitou seč a šetrnou pastvu a podpoříme výsadbu ovocných dřevin, nektarodárných rostlin a zelených propojení podél cest a cyklostezek. Vysadíme také nejméně jeden nový les, jako první lokalitu vidíme oblast za Jesničánkami u jihovýchodního obchvatu.
U hospodaření je to hlavně o prioritách. Město se nemá zadlužit na projekty, které nejsou nezbytně nutné. Garantujeme, že nezvýšíme daň z nemovitosti, úspory budeme hledat na straně města. V městských firmách pak odměny nastavíme přiměřeně náročnosti funkce a rizikům s ní spojených. Zavedeme pravidelný a jednotný reporting o činnosti a hospodaření. Ušetříme prostřednictvím sdílených nákupů energií, IT a dalších služeb.
Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Určitě. ODS je v opozici, ale jsme konstruktivní opozice, velkou část návrhů koalice jsme podpořili. Je také celá řada věcí, které budou dobře fungovat bez ohledu na to, kdo bude u moci. A ocenit musím některé novinky jako třeba velikonoční výzdobu na náměstí Republiky či Stůl na Míru, kam dorazily stovky Pardubáků. V této tradici chceme pokračovat. Dlouhodobě v Pardubicích dobře funguje i podpora sportu a kultury.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v takové formě, jako nyní fungují, smysl?
Obvody určitě nefungují tak, jak by měly, to už se dnes shodují prakticky všichni. Máme analýzu od pardubické univerzity, která celou řadu problémů pojmenovala a navrhla i některá řešení. Teď jsou na řadě reálné kroky, a jen o tom nemluvit. Jsme připraveni provést zásadní optimalizaci obvodů. Chceme se podívat na jejich počet, rozložení, jaké mají agendy a jak pracují s financemi.
Působil jste v manažerských pozicích, dlouhodobě se také věnujete dopravě a parkování v Pardubicích, natáčíte o tom i videa. Jak můžete tyhle zkušenosti využít v komunální politice?
Schopnost řídit lidi a projekty je za mě nejdůležitější kvalifikací pro vedení města. Primátor nemá být odborníkem na vše, to ani nejde při tom širokém záběru věcí, které město řeší. Má být dobrý manažer, mít vizi a naslouchat odborníkům.
Videa netočím ani tak jako politik, jako spíš občan. Prostě mě nějaké věci v našem městě štvou, tak o tom točím videa a snažím se s tím něco udělat. Hodně to spadá na dopravu, kvůli tomu, co se v ní poslední čtyři roky děje. Ale točil jsem například i o odměňování v městských firmách. Se stejným zápalem teď chci tyto věci změnit v praxi.