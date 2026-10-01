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Nečekejme, až dopravu vyřeší stát, říká lídr Progresivních Pardubic. Obvody chce zrušit

Kryštof Ženatý
  8:00

Progresivní Pardubice vede do voleb Martin Slezák. | foto: ČTK

Zatímco před čtyřmi lety kandidovali zástupci TOP 09 v Pardubicích za koalici SPOLU, letos se na spolupráci domluvili s Piráty. Vzniklo tak uskupení Progresivní Pardubice, které kromě TOP 09 a Pirátů sdružuje i Zelené a nezávislé osobnosti. „Místo řešení aktuálních problémů města se celé volební období řeší, jak moc má město podporovat pardubický hokej. To chceme změnit,“ říká lídr kandidátky Progresivních Pardubic Martin Slezák z TOP 09.

Před čtyřmi lety jste byl zvolen zastupitelem za SPOLU. Povedlo se vám za ty čtyři roky naplnit představy, se kterými jste kandidoval?
Spíše ne. Do voleb jdete s tím, že své představy naplníte při vedení města. Role opozičního zastupitele je důležitá, ale příležitostí pro realizaci vlastního programu je málo, spíše kontrolujete a upozorňujete na přešlapy. Získal jsem ale zkušenosti s fungováním města a dnes se cítím připraven převzít odpovědnost za jeho vedení.

Letos jste zvolili spojení s Piráty a Zelenými. Co od Progresivních Pardubic čekat?
Říkáme tomu konec přešlapování. Město má spoustu studií a strategií. Máme plán udržitelné městské mobility, máme akční plán pro udržitelnou energii a klima, máme brownfieldy ve vlastnictví města, máme analýzu fungování správy města. Ale v dopravě hlavně čekáme, až ji za nás vyřeší jiní výstavbou obchvatů, zeleň nám chřadne, proměna brownfieldů v nové byty vázne a městské obvody stále vyčerpávají ekonomické zdroje města a správu města činí zbytečně složitou a nepřehlednou. Místo řešení aktuálních problémů města se celé, a nejen toto, volební období řeší, jak moc má město podporovat pardubický hokej. To chceme změnit.

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Dnes mají v zastupitelstvu strany spojené v naší koalici šest zástupců. Za úspěch budeme považovat, pokud po volbách bude počet našich zastupitelů vyšší a my získáme silnější mandát k prosazení našich návrhů.

S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
Do voleb jdeme proto, abychom Pardubice posunuli žádoucím směrem. Po volbách jsme proto připraveni jednat věcně s těmi, kteří budou mít podobnou představu o jejich fungování. Zjednodušit správu města, zlepšovat dopravu a veřejný prostor, hospodařit odpovědně bez dalšího zadlužování a rozhodovat otevřeně a transparentně. Vysloveně preferované partnery nemáme.

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A s kým naopak ne?
Předem vylučujeme spolupráci s uskupeními, která staví na xenofobii a extremismu nebo jejichž účelem je prosazování soukromých zájmů na úkor města a veřejných prostředků. Z tohoto důvodu nepřipadá v úvahu spolupráce s SPD. Prakticky si neumím představit spolupráci ani s uskupením Srdcem pro Pardubice. Jejich přiznaným kmotrem je Petr Dědek, který má ve městě silné vlastní zájmy související s výstavbou největší hokejové haly na světě. Přes líbivý program máme důvodné obavy, že hlavním smyslem tohoto uskupení je prosazovat právě podnikatelské zájmy Petra Dědka. Máme za to, že tímto způsobem by se nemělo podnikat a neměla by se takto dělat ani politika.

Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
Mám-li jmenovat tři, říkám doprava, včetně parkování, způsob nakládání se zelení a existence městských obvodů.

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Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Chceme, aby lidé v Pardubicích trávili méně času v kolonách a snáze se dostali do práce, do školy nebo na nákup. Ale řešit musíme příčinu, ne až následek. Kromě dopravních staveb, které město stejně často nemá ve svých rukou, protože obchvaty staví stát, se proto zaměříme na zlepšení, která může ovlivnit samo město: rychlejší a spolehlivější MHD a bezpečné a propojené trasy pro pěší a cyklisty. Když budete mít jistotu, že se ze sídliště dostanete do centra trolejbusem za pár minut, část lidí nechá auto doma. Tím se uvolní místo i pro ty, kteří zrovna jet autem potřebují nebo prostě chtějí. I mírné snížení počtu aut ve špičce může znamenat plynulejší dopravu pro všechny.

Parkování zase nelze řešit jen výstavbou dalších a dalších parkovacích míst. Činit tak na úkor zeleně, jako se dělo dosud, je již na našich sídlištích neúnosné. Pokud bychom chtěli jít do výšky nebo do hloubky, dostáváme se k neúnosným investičním i provozním nákladům. Parkování je vzácný statek, a pokud je zcela zadarmo, tak se jím plýtvá. Na sídlištích nám zabírají místo dlouhodobě odstavené automobily, jejichž majitele nic nemotivuje zaparkovat jinde. Bezplatného parkování pochopitelně využívají i ti, kdo do našeho města dojíždějí. Vedle toho řada existujících soukromých parkovacích kapacit – například řadových garáží – se k parkování nevyužívá, protože lze zadarmo parkovat na ulici. Nevyhneme se tak regulaci cenou tam, kde je parkovacích míst nedostatek, tedy prakticky v celém stavebně souvislém městě. Ne abychom zvýšili příjmy města – my dokonce říkáme, že vybrané parkovné máme kompenzovat snížením nebo zrušením jiných plateb, uvažujeme takto o poplatku za odpad. Cílem je zvýšení dostupnosti parkovacích míst pro rezidenty.

Předvolební rozhovory

Vyšlo:
Daniel Vondra (STAN)

Petr Netolický (KDU-ČSL)

Filip Sedlák (Naše Pardubice)

Vyjde:
Ondřej Tichý (ODS)

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)

Jan Nadrchal (ANO)

Pokud jde o zeleň, chceme, aby nové projekty důsledněji zohledňovaly stávající vzrostlou zeleň. Nový strom totiž sice celkem snadno vysadíme, ale desítky let trvá, než začne plnit svoji funkci v míře, v níž ji plnil strom pokácený. U nových stavebních projektů pak chceme důsledně uplatňovat standardy takzvané modrozelené infrastruktury, tedy aby zeleně bylo nejen dostatek, ale aby pro ni byla zajištěna i potřebná vláha.

A obvody? Ty chceme zrušit.

Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Soukromý sektor. Pardubice jsou městem aktivních lidí, což se projevuje v ekonomice i třeba v kultuře. Úkolem radnice podle mě není jejich aktivitu nahrazovat, ale vytvářet pro ni dobré podmínky.

Vraťme se k městským obvodům. Podle vás tedy nemají v současné formě smysl?
Nemají. Na město naší velikosti je členění na městské obvody nejen nehospodárné, ale vytváří i zbytečně složitý a pro občany nepřehledný správní systém. Ostatně srovnatelná města jako Olomouc, Liberec, České Budějovice či Hradec Králové nic takového nemají. Zájmy jednotlivých částí města lze zajistit systémem místních komisí, který je řádově levnější. Místní komise přitom mají k jednotlivým městským částem s ohledem na relativně menší územní působnost užší vazbu. Nechceme tedy rozhodování od lidí vzdalovat, ale naopak ho přiblížit jiným způsobem.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Vy máte opravdu široký záběr. Kromě toho, že jste právník a dopravní inženýr, umíte třeba i řídit trolejbus, jste členem Astronomické společnosti a podílíte se na chodu železničního muzea. Jak tyto znalosti můžete využít v komunální politice?
Dopravní vzdělání mi, věřím, pomáhá nahlédnout na podstatu problémů, kterými Pardubice z dopravního pohledu trpí, jakož i na možnosti jejich řešení. Právní vzdělání mi snad zabrání v tom, abych se při správě města dopouštěl zásadních přešlapů. Na chodu železničního muzea v Rosicích i Hvězdárny barona Artura Krause se nyní bohužel podílím méně než dříve, v případě hvězdárny z důvodu probíhající rekonstrukce vůbec. Věřím, že do budoucna budu moci krásy noční oblohy ukazovat zájemcům dál, dělá mi to opravdovou radost. Do komunální politiky se tyhle zkušenosti možná nepřenášejí tak přímo. Snad mě tyto zkušenosti naučily komunikovat s lidmi, srozumitelně vysvětlovat odborná témata a vážit si míst a institucí, které dělají Pardubice Pardubicemi.

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