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Důležitý je silný a soudržný tým, říká lídr ANO Nadrchal. Prioritou je bydlení

Kryštof Ženatý
  8:00

Hnutí ANO vede do komunálních voleb v Pardubicích Jan Nadrchal | foto: archiv Jana Nadrchala

Před čtyřmi lety coby lídr hnutí ANO vystřídal v primátorském křesle Martina Charváta. V čele Pardubic by rád zůstal i po letošních komunálních volbách. A nejlépe i ve stejné koaliční spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice. „Sedíme si jak pracovně, tak lidsky a budu opravdu rád, když budeme moci v podobném složení pokračovat,“ říká Jan Nadrchal z hnutí ANO, devětatřicetiletý primátor Pardubic.

Máte za sebou čtyři roky v pozici primátora. Když se ohlédnete zpátky, povedlo se vám to, s čím jste do toho před těmi čtyřmi lety šel?
Jsem rád, že se nám toho společně podařilo hodně. Jmenovat mohu hotový Terminál B, parkovací dům arena parking, opravené koupaliště Cihelna, rozšířené školky v Teplého ulici nebo Dražkovicích, dokončený Stadion Arnošta Košťála nebo Terminál Jana Kašpara a další. Víme ale, že řadu projektů je třeba dotáhnout a jsme na to připraveni.

Rozjeli jsme výstavbu nového mostu Kapitána Bartoše, revitalizuje se unikátní Červeňák, těsně před zahájením jsou nová Základní škola T. G. Masaryka, výstavby cyklostezek podél obou obchvatů, chystáme mohutnou přeměnu kasáren Hůrka. Významně jsme pokročili v projektu Dukla sportovní. O další projekty se zasloužili i naši starostové, moc se těším na novou pláž u Labe. Podařila se celá řada věcí v oblasti kultury, jmenovat mohu vylepšený Advent s vůní perníku nebo velikonoční výzdobu. Město je bezpečné a jsem rád, že to tu žije.

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Vážíme si důvěry každého voliče, který nám dá svůj hlas. Naším cílem je volby vyhrát a být tahounem příští koalice. Jsme připraveni dál pracovat pro Pardubice, máme tah na branku a i lidé na ulicích – co jsem měl možnost během kampaně navnímat – to oceňují.

Koaliční spolupráci s Žijeme Pardubice jste si často pochvaloval. Přesto, našly se nějaké třecí plochy?
Naše spolupráce funguje skutečně velmi dobře. Sedíme si jak pracovně, tak lidsky. Ano, během čtyř let se stalo, že jsme se museli zavřít do kanceláří a vysvětlit si odlišné postoje, ale vždy jsme našli společnou řeč a poté vystupovali jako jeden tým. Prakticky vždy jsme našli řešení a rozumný kompromis pro všechny. Kolegů si za to velmi vážím.

Takže byste v tomto spojení pokračovali i nadále, je to tak?
Před čtyřmi lety jsme šli do nejtěsnější většiny, a když se ohlédnu, tak jsme se vždy dokázali dohodnout, být jednotní a prosadit náš koaliční program. Naše spolupráce je velmi dobrá, čtyři roky nás velmi stmelily a budu rád, když budeme moci pokračovat, i kdyby to mělo být opět s převahou jednoho hlasu.

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Dovedete si po volbách představit i možnou spolupráci s jinými stranami?
Spolupráce s dalším subjektem může být přínosem jak pro koalici, tak pro rozvoj města. Jiný úhel pohledu na určitou problematiku a diskuse o tom může přinést dobrá řešení. V zásadě se nebráním spolupracovat s většinou stran a hnutí, která v komunálních volbách kandidují. Důležité je, abychom opět vytvořili soudržný a silný tým, který se vzájemně podrží. Chci spolupracovat s lidmi, kteří drží slovo a najednou nezmění kurz, když baží po laciných politických bodech. Čekají nás velké projekty a budeme muset činit náročná rozhodnutí s cílem dotáhnout je do úspěšného konce.

A se kterými naopak ne?
Jen velmi obtížně si umím představit spolupráci s někým, kdo čtyři roky jen kritizuje, nespolupracuje, nesnaží se reálně problémy řešit a jen bez předchozí přípravy, projednání a hledání podpory zběsile a zmatečně předhazuje často nehlasovatelná usnesení.

I z opozice se dá ledacos prosadit, jen je to o práci, vysvětlování, přesvědčování, hledání kompromisů a hlavně komunikaci. Žijeme v reálném světě, kde se spolu lidé baví a ne v bublině sociálních sítí. Nedovedu si také představit spolupráci s uskupením, jehož hlavní prioritou je zřejmě privatizace veřejných prostředků ve prospěch soukromého investora.

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Kdybyste měl pojmenovat tři věci, které se vaší koalici v minulém volebním období povedly, které by to byly?
Dotáhli jsme velké investiční projekty jako Stadion Arnošta Košťála, dostavba Mateřské školy Kamarád a vůbec velké investice do školské infrastruktury a jako třetí bych vypíchl Stůl na Míru. Život ve městě není jen o velkých investicích, ale o relativně malých akcích s obrovským přesahem posilujících naše společné žití v Pardubicích. A pokud dovolíte, jako čtvrté zmíním posílení zeleně ve městě, na jehož území se vysázelo 22 tisíc stromů.

A jaké jsou podle vás naopak největší problémy Pardubic?
U našeho volebního stánku se zastavuje mnoho lidí a výrazná většina, zejména těch mladších, se ptala na dostupnost bydlení. Vnímáme to jako výzvu, protože ceny nemovitostí v minulých letech výrazně rostly a nájmy jsou kvůli tomu také velmi vysoké. Na jednu stranu je to důkazem prosperujícího města, ale na stranu druhou se zejména pro mladé stává bydlení velkým problémem a my nechceme, aby nám absolventi nebo mladé rodiny odcházeli jinam.

Vnímáme, že velkým problémem je doprava a parkování. U nás je to dané historicky, tím jak jsou Pardubice založené. A i když řada opatření může působit neoblíbeně a náš náměstek to schytává na sociálních sítích, tak do toho jde, protože jsou nutná a pomáhají. A ještě doplním, že dotáhl do realizace cyklostezky podél obou obchvatů, a to jsou pořádně komplikované projekty.

Předvolební rozhovory

Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Máme v plánu masivně rozjet výstavbu nájemního a družstevního bydlení, ruku v ruce ve vzájemné symbióze podporovat developerské projekty. Chceme vytvořit vzájemně konkurenční, pro naše občany výhodný, mix.

V oblasti dopravy chceme pokračovat v rozvoji rezidentního parkování, přípravě a realizaci významných dopravních staveb jako je námi připravené zkapacitnění anenského podjezdu nebo propojení rychlodráhy s nadjezdem Kyjevská. S tím souvisí projekt připravovaný společně s Pardubickým krajem, a to nové, komfortní dopravní napojení areálu nemocnice. Za zmínku určitě stojí také přípravy nových parkovacích domů, to je podle mě nejefektivnější řešení zejména pro velká sídliště nebo okrajové části města, kde mohou sloužit i jako záchytná parkoviště.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v současné formě smysl?
Obvody nerušme, pro řadu lidí jsou prvním kontaktním místem při styku s úřadem. Smysluplná distribuce finančních prostředků prostřednictvím obvodů umožňuje rozvoj našeho města v celé šíři. Naši starostové odvádí skvělou práci, jsem jim za ni vděčný. Naším cílem je zefektivnit spolupráci s obvody, nebráníme se debatě o geografickém členění, sjednocení postupů a drobným úpravám, tam kde dávají smysl.

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