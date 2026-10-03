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Bydlení je největší výzva, říká lídr Rychtecký. Žijeme Pardubice chystá přes 400 bytů

Kryštof Ženatý
  8:00

Seskupení Žijeme Pardubice vede do voleb Jakub Rychtecký | foto: Žijeme Pardubice

Už dvanáct let je náměstkem primátora. A letos chce svou pozici ještě posílit. Sdružení Žijeme Pardubice, jehož hlavní tváří je Jakub Rychtecký, totiž na kandidátku přibralo i politiky z dalších místních spolků, které před čtyřmi lety kandidovaly jako Společně pro Pardubice. „Spojuje nás to, že se známe z práce pro Pardubice a u řady věcí jsme už v minulosti dokázali spolupracovat. Jsme alternativou klasických politických stran,“ tvrdí Jakub Rychtecký, dvaačtyřicetiletý náměstek primátora.

Máte za sebou třetí volební období v pozici náměstka primátora. Povedlo se vám to, s čím jste do toho před dvanácti lety šel?
V gesci jsem měl dlouhodobě oblast školství, sportu a sociální politiky a v posledních čtyřech letech i rozpočet města. Těžko vybírat jednu stavbu nebo jeden projekt. Pro mě je důležitější, že jsme ukázali, že Pardubice umí investovat, pouštět se do nových věcí a přitom hospodařit odpovědně. Když jsem přišel se startovacími byty, taky zaznívalo, proč má město pomáhat mladým s bydlením. Dnes jsme jich přidělili už 275 a z projektu, který tehdy začínal, se stala běžná součást městské bytové politiky. Je o něj u mladých pracujících velký zájem.

Když jsme začínali se sportovním parkem, nikdo nevěděl, jestli bude fungovat bez olympijských kruhů. Letos měl desátý ročník. Podobné to bylo s Automatickými mlýny, kterým jsme vrátili život a ukázali, že může fungovat spolupráce veřejného sektoru se soukromým, a kde dnes funguje naše vzdělávací centrum Sféra a městská galerie. Duklu sportovní, o které se roky mluvilo a dnes ji skutečně realizujeme. Dalším příkladem je služba Senior taxi, kterou užívá již téměř pět tisíc seniorů a lidí s hendikepem.

Rekordně jsme investovali do školství, kvality vzdělávání, postavili nových 400 míst ve školách a ve školkách. Nestačí mít dobrý nápad. Důležité je dokázat ho dotáhnout. A mít odvahu a nevzdat to. Překážky jsou od toho, aby se skákaly. Ne prezentace v šuplíku, ale byt, ve kterém někdo bydlí, škola, do které chodí děti, nebo sportoviště, které je plné lidí. A to mě v mé práci motivuje a baví.

Letos jste pod značku Žijeme Pardubice přibrali i další místní uskupení. Proč?
Spojuje nás to, že se známe z práce pro Pardubice a u řady věcí jsme už v minulosti dokázali spolupracovat. Jsme alternativou klasických politických stran. Máme za sebou společné projekty, a hlavně víme, že dokážeme věci dotáhnout. V týmu máme odborníky ze školství, zdravotnictví, sportu, sociální oblasti, architektury nebo ekonomiky a každý přináší zkušenosti ze svého oboru.

Lišíme se profesně, ale spojuje nás zkušenost, odvaha, tah na branku, což ukázal třeba František Brendl u projektů Tyršových sadů nebo parku Na Špici, Renda Živný dotáhl nový uzemní plán nebo prosadil zásady pro modrozelenou infrastrukturu, aby nám koncepčně vznikal kvalitní veřejný prostor, jenž reaguje na klimatické změny. Štěpánka Fraňková byla úspěšnou primátorkou.

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Takový, který nám umožní prosazovat naše řešení pro Pardubice a podílet se na vedení města. To, s čím jdeme do voleb, jsme nevytáhli z klobouku pár týdnů před volbami. U řady projektů už máme za sebou roky práce, existují studie, projektové dokumentace, povolení nebo řešíme konkrétní financování. Řadu projektů už realizujeme.

Koaliční spolupráci s hnutím ANO jste si často pochvaloval. Přesto, našly se nějaké třecí plochy?
Komunální politika je skutečně o lidech a důvěře a naše spolupráce fungovala lépe než v minulém období. A když bylo třeba si některé věci vyříkat, tak jsme si je vyříkali uvnitř koalice, spolupráce byla mimořádně korektní.

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Dovedete si představit i možnou spolupráci s jinými stranami?
Karty nám rozdají lidé ve volbách, pro nás bude zásadní možnost prosadit maximum našeho programu a důležité je i kvalitní personální obsazení jednotlivých gescí.

A se kterými naopak ne?
Za Žijeme Pardubice nebudeme spolupracovat s účelově založenou novou stranou, jež je financována miliardářem, který požadoval po městu 30 milionů korun po dobu dvaceti let s inflační doložkou na svůj projekt, tedy téměř miliardu korun, přestože sliboval, že po městu nebude chtít žádné peníze. Obzvláště poté, co mu zastupitelstvo vyšlo maximálně vstříc s územním plánem, plánovací smlouvou, řešením parkování na Hůrkách atd.

Nemáme důvěru v to, že by hájili zájmy Pardubáků na úkor svého sponzora. Fakticky by tento příspěvek znamenal, že by nebyly peníze na opravy škol a školek, chystané projekty dostupného bydlení a další investice. Pardubice nejsou na prodej, jsou všech.

Kdybyste měl pojmenovat tři věci, které se vaší koalici v minulém volebním období povedly, které by to byly?
Je to lepší finanční kondice rozpočtu města, který jsem dostal poprvé do gesce, zde se promítla týmová práce celé koalice a úřadu. Letos máme na investice schváleny investice v rekordní výši 1,78 miliardy korun, a přitom jsme za poslední čtyři roky snížili zadlužení města o 237 milionů korun. Investovali jsme do školství, sportovišť, a máme vysoutěženého dodavatele na výstavbu nové základní školy v Masarykových kasárnách pro 540 dětí, bude to první nová škola od roku 1989 postavená v Pardubicích. Dotáhli jsme velmi složitý proces a vydali nový územní plán, na který čekaly tisíce Pardubáků téměř dvě dekády.

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A jaké jsou podle vás naopak největší problémy Pardubic?
Neřekl bych problémy, ale výzvy. Z pohledu budoucnosti města je to bydlení. Bez debat. Je nad slunce jasné, že neviditelná ruka trhu selhala. Díky dobrému spojení s Prahou na nás částečně dopadají i pražské ceny. Cenová nedostupnost bydlení zasahuje i poctivě pracující střední třídu, je to problém v celé zemi. Mladí Pardubáci nemají odcházet z města proto, že si tady nemohou dovolit bydlet.

Předvolební rozhovory

Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Město musí mít vlastní byty pro mladé, rodiny, seniory i profese, bez kterých nemůže fungovat – zdravotníky, strážníky nebo sociální pracovníky. Připravili jsme konkrétní projekty na více než 400 nových cenově dostupných družstevních a nájemních bytů na Hůrkách, v Masarykových kasárnách nebo Husově ulici. Na Hůrkách i v Masarykových kasárnách je prostor i pro spolupráci se soukromým sektorem. A minimálně sto procent výnosů z městského nájemního bydlení chceme dál vracet zpět do bydlení. Rozhodně nedovolíme privatizaci městského bytového fondu a nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti pro bydlení.

Tady se musím ohradit proti výrokům ODS ve vašem předvolebním speciálu o zvyšování daně z nemovitosti, byla to totiž centrální vláda SPOLU, STAN a Pirátů, která změnou zákona zvýšila plošně všem Pardubákům daň z nemovitosti rozhodnutím z Prahy o cca 80 %, tedy asi o 120 milionů korun. Výše daně z nemovitosti do té doby regulovala města a obce pomocí koeficientů. To je nezpochybnitelný a doložitelný fakt. Koeficient týkající se nemovitostí určených pro bydlení je tak v celém městě v zákonem stanovené minimální výši 3,5. Nešli jsme ani o chlup výše. Ve vybraných částech města byl v původní vyhlášce koeficient dle počtu obyvatel snížen z 3,5 na 2,5, to již zákon neumožňuje.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v současné formě smysl?
Občané se v rámci referenda vyjádřili, že obvody chtějí, je zde však prostor pro jejich zefektivnění. První krok už jsme udělali, když jsme prosadili, aby příjmy ve výši cca 55 milionů korun, na kterých měly obvody podíl od státu na školství, i když žádnou školku a školu nezřizují, přešly pod radnici, a dáváme je stoprocentně do školství. Pardubice dnes mají 153 politiků na velké radnici a v osmi městských obvodech. Snížíme jejich počet a hranice obvodů upravíme podle skutečnosti a dostupnosti služeb. Naopak chceme posílit zapojení občanů na obvodech skrz participativní rozpočty, aby občané mohli navrhovat zlepšování míst, kde žijí.

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