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Voliči vidí jen vrchol ledovce, říká lídr Našich Pardubic. Chce zrušit obvody

Kryštof Ženatý
  8:00

Sdružení Naše Pardubice vede do voleb Filip Sedlák. | foto: soukromý archiv Filipa Sedláka

Už šestnáct let upozorňuje na sociálních sítích na nedostatky v ulicích Pardubic. Neúnavně. Třikrát po sobě se coby lídr uskupení Naše Pardubice dostal do zastupitelstva prvního městského obvodu. Před čtyřmi lety ovšem přišel průlom. V minulých komunálních volbách se Filip Sedlák spolu s dalšími dvěma kandidáty dostal i do „velkého“ zastupitelstva.

Mediální prostor ale zaplnil i letos, a to jen pár týdnů před volbami. Kromě toho, že figuruje jako jednička kandidátky Našich Pardubic na magistrát, je jeho jméno i na kandidátních listinách hned ve třech městských obvodech.

Celou věc řešil dokonce krajský soud, který nakonec naznal, že je vše v mezích zákona. „Chtěl jsem využít zákon k tomu, abych na nesmyslnost obvodů poukázal právě touto paradoxní cestou,“ vysvětluje Filip Sedlák.

V minulých volbách jste se trochu překvapivě dostali do „velkého“ zastupitelstva. Povedlo se za ty čtyři roky to, s čím jste do zastupitelstva šli?
Vůbec. Jednání zastupitelstva je jeden velký zmar. Neprosadíte ani to, co měly v programu ty vládnoucí strany. Je to nepochopitelné. Vítězí ty nejnižší lidské emoce, tedy „hlavně, aby nikdo jiný nic neudělal.“ Možná kdybych přijal ten milion, tak by to bylo lepší, ale takhle ohebnou páteř nemám. Abych to připodobnil, tak si představte, že sedíte s deseti zloději a hlasujete o tom, že přestanou krást. Myslíte, že uspějete?

Náš úspěch byl dán důvěrou lidí a to je pro mě neuvěřitelný závazek, který nechci zklamat. A chci využít tuto možnost, abych voličům poděkoval. Takže děkuji.

Komunální volby v Pardubickém kraji

kandidáti v okresních městech

O jakém milionu to mluvíte?
V zákulisí politiky probíhají zajímavější, ale i hnusnější věci. Voliči vidí jen vrcholek ledovce. Je to vždy handl jak na koňském trhu. Rozdělují se trafiky a funkce. A těch funkcí v akciovkách je několik desítek, a když se to nasčítá, tak z toho mnozí vyžijí. A nám koalice ANO a Žijeme Pardubice nabídla, že když bez keců budeme hlasovat pro všechno, co předloží, tak bych dostal další asi tři placené funkce v akciovkách. A to by ve výsledku za čtyři roky dělalo něco přes milion korun. Odmítli jsme a nelituji.

Jaký volební výsledek budete letos považovat za úspěch?
Nikdy jsem neřešil volební úspěch, funkce ani mandáty, ale dosažení cíle, a to je zlepšení života lidí zde žijících, smysluplný rozvoj, úspora v hospodaření, zrušení obvodů, zamezení korupce, a omezení bezohledných developerských projektů, tedy splnění našeho programu. A pokud to udělám já sám, nebo nás bude muset být dvacet, je mi jedno.

Volby v Pardubicích jsou letos ve znamení nejrůznějších koalic. Neuvažovali jste také o nějakém spojení? Případně s kým?
Ne. Když ty lidi z jiných stran důkladně znáte, tak víte, že s nimi na jedné kandidátce být nechcete. Chceme být zcela nezávislí, abychom mohli prosazovat náš program. Když vás platí developeři nebo různí podnikatelé, tak musíte skákat podle nich. A propos, pokládají si občané otázku, kde se vzaly peníze na ty desítky reklamních kostek po městě s recyklovanými a vyčpělými hesly?

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S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
Žádná ze stran nebude mít většinu. Takže povolební koalice je jediná cesta. Od roku 2010 jsem aktivní v komunální politice. A proto vím, že lidé přebíhají ze strany do strany, je to až komediální. Z ODS do ANO, z Pardubáků do ANO, z ANO do STAN, z ODS do STAN, ze Zelených do SPD, jsou to desítky lidí, takže nemá smysl řešit strany, ale to, zda někdo chce pomoci městu, nebo ne. Tvrdí to všichni, ale jen málo z nich to chce i dělat. V každé ze stran je někdo rozumný a čím lepší bude náš výsledek, tím větší šance se domluvit.

A s kým naopak ne?
Myslím, že bychom měli hledat cesty k tomu zlepšovat Pardubice napříč politickým spektrem. I jako primátor bych chtěl pro hlasování získat více lidí než jen těsnou většinu. Máme kompromisně zlepšovat město pro všechny, a ne jen pro půlku města. Asi jediná strana, se kterou bych osobně nechtěl spolupracovat, jsou komunisté, protože se na naší rodině podepsali dost, ale ti nekandidují.

Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
Neefektivní hospodaření, doprava a parkování a zeleň a stromy v ulicích. Čtvrtá by byla bezpečnost, se kterou to v některých místech města není moc slavné.

Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
Napravit to. Není to snadné, bude to pracné a bude to trvat roky, ale máme na všechno lidi, kteří nejsou kariérní politici, ale lidi, kteří se osvědčili v praxi ve svých oborech. Ekonomové, technici, projektanti, IT vývojáři. Takže to, o čem na billboardech politici mluví, tak my jsme schopni udělat, protože víme jak. Celý program najdou lidé na našem webu.

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Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Startovací byty a dopravní analytická část kamerového systému města. Často se říká, že optimismus je dán nedostatkem informací. A když ty informace máte, tak zjistíte, že mezery jsou v podstatě všude. Ale já jsem pedant, který není spokojený skoro nikdy. A to i u věcí, které udělám já, si pak říkám, že to šlo lépe. Spíše vím o řadě lidí ve struktuře města, kteří si zaslouží mít větší vliv, protože na jejich obětavosti a práci navíc město stojí.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Jaký je váš postoj? Mají malé radnice v současné podobě smysl?
Od roku 2010 říkám, že je nepotřebujeme (důrazně). To už je na knihu, všechny ty příhody. Sousední Hradec dá za platy politiků ročně asi 7 milionů korun, my asi 27 milionů. A když vezmeme i tajemníky obvodů a celý systém by se restrukturalizoval, zefektivnil a potlačila se korupce, tak se vážně dostáváme na úsporu 100 milionů ročně. A tak budeme moci zrušit poplatky za odpad, za psy, a ze nesmyslné rezidentní parkování.

Předvolební rozhovory

Vyšlo:
Daniel Vondra (STAN)

Petr Netolický (KDU-ČSL)

Vyjde:
Martin Slezák (Progresivní Pardubice – koalice Pirátů, Zelených a TOP 09)

Ondřej Tichý (ODS)

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)

Jan Nadrchal (ANO)

Na závěr se nemohu nezeptat na vaši trojitou kandidaturu právě ve třech různých městských obvodech. Jaký je vlastně její smysl?
Ptáte se, a to je ten smysl (úsměv). Chtěl jsem tím využít zákon k tomu, abych na nesmyslnost obvodů poukázal právě touto paradoxní cestou. Bohužel nemáme ze státního rozpočtu nic, takže volby platím sám nebo za přispění kolegů. Hnutí ANO dostane za letošek skoro 380 milionů. Takže jak tomu chcete konkurovat? Fakticky mně to nic nepřinese. Ale když jsem viděl strach v reakcích a očích „anařských“ starostů, že by mě měli u sebe v zastupitelstvu a já jim koukal pod ruce, tak to stálo za to.

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