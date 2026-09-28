Letos by to rád změnil Daniel Vondra, sedmatřicetiletý politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny. „Za tu dobu jsme udělali velký kus práce. Chceme získat tak silnou důvěru Pardubáků, abychom mohli reálně ovlivňovat další směřování města a prosazovat náš program,“ říká Vondra v rozhovoru pro zpravodajský server iDNES.cz.
V minulých komunálních volbách se vaše strana v Pardubicích vůbec nedostala do zastupitelstva. Co děláte pro to, aby to letos bylo jinak?
Je pravda, že minulé komunální volby pro STAN v Pardubicích nedopadly dobře. Já jsem tady ale tehdy nekandidoval a od té doby jsme udělali velký kus práce. Hlavně jsme výrazně personálně posílili a dnes máme opravdu zajímavou kandidátku šikovných a rozumných lidí, kteří chtějí věnovat svůj čas a energii Pardubicím. Máme jasný program a víme, co lidi trápí. Doprava, parkování, bydlení, veřejný prostor, zeleň nebo další rozvoj Pardubic.
Ale pro mě je pořád nejdůležitější osobní kontakt. Než dát statisíce do dalších billboardů, raději objíždím Pardubice se zmrzlinářským vozíkem, rozdávám zmrzlinu, bavím se s lidmi a dělám radost dětem. To mi dává mnohem větší smysl. Celostátní preference nám můžou pomoct, ale komunální volby se rozhodují tady.
Jaký volební výsledek budete považovat za úspěch?
Prvním krokem je návrat do zastupitelstva. Naše ambice jsou ale vyšší. Chceme získat tak silnou důvěru Pardubáků, abychom mohli reálně ovlivňovat další směřování města a prosazovat náš program. A když mám říct své osobní přání, chtěl bych dvouciferný výsledek. Myslím, že tým, který jsme postavili, i práce, kterou jsme v Pardubicích odvedli, nám dávají důvod o něj usilovat. Nakonec ale samozřejmě rozhodnou voliči.
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Volby v Pardubicích jsou letos ve znamení nejrůznějších koalic. Neuvažovali jste také o nějakém spojení? Případně s kým?
Ano, o různých variantách jsme se bavili. Jednali jsme s TOP 09 o možnosti společné kandidátky, případně o širším spojení s TOP 09 a Piráty. Oslovili nás také lidovci. Po debatě uvnitř našeho týmu jsme se ale rozhodli jít do voleb samostatně. Chceme být svěží vítr těchto voleb a přinést do vedení města změnu, nové lidi a nové nápady. O případné spolupráci s ostatními se pak můžeme bavit po volbách podle toho, jak rozhodnou Pardubáci.
S kým si dovedete představit případnou koaliční spolupráci při vedení města?
Po volbách pro nás bude rozhodující především shoda na programu a na tom, kam chceme Pardubice v příštích čtyřech letech posunout. Jsme středopravé liberální uskupení a budeme přirozeně hledat partnery, kteří mají podobné hodnoty a představu o rozvoji města. Stejně důležité jako značka strany pro nás ale bude, jací konkrétní lidé se do zastupitelstva dostanou.
A s kým naopak ne?
Rozhodně nebudeme spolupracovat s žádnými extremistickými uskupeními, jako je například SPD.
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Kdybyste měl pojmenovat tři největší problémy Pardubic, které by to byly?
První je doprava. Pardubice potřebují funkční systém dopravy jako celek – od dokončení klíčových dopravních staveb přes parkování až po MHD, cyklisty a bezpečný pohyb pěších.
Druhým problémem je bydlení. Pokud chceme, aby v Pardubicích zůstávali mladí lidé a zakládali tady rodiny, musí město mnohem aktivněji podporovat výstavbu a rozvoj nových čtvrtí a pracovat i s dostupným městským bydlením.
A třetí je podle mě samotný rozvoj Pardubic. Město má obrovský potenciál, ale často mu chybí větší ambice, dlouhodobá vize a schopnost věci dotahovat. Zároveň musíme město připravovat na změnu klimatu. Potřebujeme veřejný prostor, ve kterém se bude dobře žít i během stále častějších vln veder.
Předvolební rozhovory
Vyjde:
Petr Netolický (KDU-ČSL)
Filip Sedlák (Naše Pardubice)
Martin Slezák (Progresivní Pardubice – koalice Pirátů, Zelených a TOP 09)
Ondřej Tichý (ODS)
Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice)
Jan Nadrchal (ANO)
Co s tím v případě volebního úspěchu plánujete dělat?
U dopravy je pro nás cílem především funkční město, ve kterém se každý rozumně dostane tam, kam potřebuje, ať už autem, MHD, na kole nebo pěšky. Chceme konečně dotáhnout obchvaty, modernizovat MHD a výrazně řešit parkování. Máme plán na podzemní parkoviště na vhodných místech po celém městě a chceme stavět nové cyklostezky a bezpečně propojit ty stávající. Naší velkou vizí je také prověřit možnost dostat automobilovou dopravu na náměstí Republiky pod zem a část tohoto prostoru vrátit lidem.
U bydlení potřebujeme rozhýbat výstavbu. Máme připravený pilotní projekt družstevního bydlení. A pokud město prodá pozemek developerovi pro bytovou výstavbu, chceme požadovat, aby část bytů, například kolem pěti procent, připadla městu pro potřebné profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo strážníci.
A rozvoj města? Máme konkrétní projekty – náplavku, lávku přes Labe a další proměny veřejného prostoru. Chceme více využívat architektonické soutěže a stavět kvalitní stavby, které budou sloužit desítky let. Pardubice mají velký potenciál a já chci, abychom měli odvahu ho využít.
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Je naopak něco, co podle vás v Pardubicích funguje dobře?
Určitě. Pardubice jsou živé město, kde se pořádá spousta kulturních, sportovních a společenských akcí. Líbí se mi třeba Stůl na míru, je to krásná komunitní akce. Oceňuji také investice do pardubického Dostihového závodiště a novou Hippo arénu. Rozhodně nechci tvrdit, že je v Pardubicích všechno špatně. Na tom, co funguje, je potřeba stavět a dál to rozvíjet.
Evergreenem každých voleb jsou v Pardubicích městské obvody. Mají malé radnice v současné podobě smysl?
V současné podobě podle mě smysl nemají. Jsem pro zásadní reformu městských obvodů. Osm obvodů je na velikost Pardubic příliš složitý a drahý systém. U vnitřních částí města bych obvody sloučil a část jejich agendy sjednotil pod magistrátem.
Ve Svítkově, Rosicích nebo Hostovicích bych ale místní zastoupení zachoval, třeba s neuvolněným starostou. Jsou to části s vlastním charakterem a tam má místní samospráva smysl. Jednotlivým radním bych zároveň svěřil odpovědnost za konkrétní části Pardubic. Podle našich propočtů může reforma ušetřit 50 až 80 milionů korun ročně.
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Jste občanským aktivistou za manželství pro všechny. Dá se s touto problematikou něco dělat i na komunální úrovni?
Za rovná práva se snažím bojovat už od doby, kdy to bylo mnohem těžší a méně populární než dnes. Posunuli jsme se, ale úplnou rovnoprávnost naše rodiny stále nemají. Na komunální úrovni zákony nezměníme, ale pro mě je zásadní, aby se každý v Pardubicích cítil respektovaný, bezpečně a věděl, že má své zastoupení i na radnici. Otevřené město, kde jsou lidé přijímaní bez rozdílů, je podle mě také úspěšnější město.
Často se na mě obracejí mladí lidé z Pardubic, kteří se setkali s nadávkami nebo odmítnutím jen proto, že jsou trochu jiní. Těm bych chtěl dodat odvahu. Je důležité mít kolem sebe vzory. Sousedy, lékaře, sportovce i politiky, kteří otevřeně žijí svůj život. I tím se postupně zvyšuje míra přijetí ve společnosti. Město má vytvářet prostředí, ve kterém se dobře žije všem. A pokud budu mít tu možnost, rád budu oddávat všechny páry bez rozdílu. Věřím, že jednou u nás manželství pro všechny projde.