Koalice v Ústí nad Orlicí prosadila vyšší daň, teď ji zase chce snížit

V září 2019 se zastupitelstvo Ústí nad Orlicí rozhodlo zvednout koeficient u daně z nemovitosti z úrovně jedna na dva. Koaliční strany SNK Oušťáci, sdružení Ústí žije, ODS a KDU-ČSL zvýšení prosadily s poukazem na vyšší provozní výdaje úřadu v souvislosti s růstem ceny energií. Pro hlasovaly dvě třetiny zastupitelů.

Teď před volbami se ale ve dvou programech objevil plán vrátit daň na původní úroveň. „V dnešní době čelí obyvatelé velké zátěži. Myslím si, že by si na lidech město nemělo nahánět svůj příjem,“ řekl lídr uskupení Ústecké Fórum Petr Strákoš, který ještě jako člen SNK Oušťáci pro zvýšení daně zvedl ruku. „Byla to chyba,“ řekl.

Kdo jde do voleb v Ústí nad Orlicí ANO Jaroslav Řeháček KDU–ČSL Michal Kokula KSČM Miloš Tesař ODS Matouš Pořický SNK Oušťáci Petr Hájek SPD a nezávislí Pavel Maixner Ústecké Fórum Petr Strákoš Ústí žije Jiří Preclík

Daň z nemovitosti je jediný velký příjem, který může zastupitelstvo svým rozhodnutím ovlivnit. Koeficient pro výpočet daně se může v závislosti na rozhodnutí zastupitelů pohybovat od základní úrovně jedna do pěti. Koeficient ve výši 5 pro výpočet daně z nemovitosti v minulosti prosadila Dolní Morava, Seč na Chrudimsku jej má na úrovni 4, Litomyšl schválila koeficient ve výši 3, stejnou úroveň jako Ústí nad Orlicí, tedy koeficient 2, má i nedaleký Žamberk.

Snížení daně na úroveň 2019 navrhuje starosta Petr Hájek. Lídr SNK Oušťáci dominuje tamní komunální politice už dvanáct let a zvýšení daně v zastupitelstvu prosadil. Návrh podle něj není populistický.

„V roce 2019, kdy se daň z nemovitosti zvyšovala, nebyl rodinný rozpočet v ohrožení, nečelili jsme pandemii, inflaci, energetickým problémům a válce,“ řekl Hájek při středeční debatě lídrů volebních stran na Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Podle něj je to jeden z mála kroků, jak může město lidem pomoci. Snížení daně, pokud by se nové vedení města na něm shodlo, by však lidé pocítili nejdříve v roce 2024. Hájek přitom připouští, že by na stejné úrovni nemusela zůstat.

„Neznamená to, říkám to otevřeně, že se nemůže v nějakém časovém horizontu dalšího volebního období daň zvyšovat,“ řekl.

Paradoxně SPD či ANO ve svých programech tak daleko nejdou, a jen trvají na tom, aby se daň z nemovitosti už dále nezvyšovala.

Lídr KDU–ČSL Michal Kokula soudí, že návrh je jen součástí politické hry. Částka 8,5 milionu korun, o kterou by město přišlo, by chyběla. „Stávající výše daně není nijak drastická, koeficient jsme zvýšili na úroveň dva a ono je podle vyhlášky možné rozpětí 1,1 až 5. Přijde nám to jako lehká populistická hra vracet to zpátky,“ řekl během diskuse.

Podobně to vidí i lídr ODS Matouš Pořický, který soudí, že město peníze potřebuje například pro podporu výstavby nových bytů. „Co uděláme s tou dírou, která v rozpočtu vznikne, nevíme,“ řekl.

Pokud jde o dárky pro voliče, nejde o jedinou nabídku v předvolebním menu. ANO a Oušťáci navrhují městskou hromadnou dopravu pro děti a seniory zdarma.

V nadbíhání voličům jde ale ANO dál, protože slibuje zavést zdarma i svoz komunálních odpadů pro děti a seniory.