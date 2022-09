S ANO být v koalici nechci, vzkazuje pardubická jednička STAN Paurová

„Pravdou je, že před čtyřmi roky jsme kandidovali s Pardubáky společně. Hlavním důvodem této změny je podle mne to, že už je naše organizace pevně usazená a že má dostatek členů. O zapsání na kandidátní listinu mělo zájem tolik kolegů, že vlastně nedávalo smysl se s někým spojovat. Navíc já sama jsem chtěla značku STAN v Pardubicích více zviditelnit. Až volby ukážou, jestli to byl správný krok,“ uvedla v předvolebním rozhovoru pro MF DNES Alice Paurová.

Alice Paurová STAN Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po níž začala učit na střední škole v Chrudimi. Následně spoluzaložila autorské divadlo pro děti, se kterým několikrát vyhráli celorepublikovou přehlídku profesionálních divadel malých forem. V roce 2010 se ale její vášní stal kin-ball, v Česku do té doby zcela neznámý sport. Pomohla založit český svaz a kin-ball rozšířit do 500 škol u nás i na Slovensku. Úspěchy sklízí i národní tým, který pod jejím vedením získal pět medailí z MS a ME. V roce 2014 začala na krajské úrovni spolupracovat s hnutím Starostové a nezávislí a ten samý rok se stala zastupitelkou obvodu Pardubice V.

Překvapila vás něčím dosavadní kampaň před komunálními volbami v Pardubicích? Přece jen jako lídryně ji zažíváte poprvé.

Už jsem v minulosti čtyřikrát kandidovala, byť ne z takto čelné pozice. Tak trochu jsem věděla, do čeho jdu, protože i v minulosti jsem se hodně zapojovala. Takže nějaké zásadní překvapení se nekonalo. Spíše celkově zažívám hektické období. Kampaň jede na plné obrátky, do toho jsme v Hradci Králové pořádali mistrovství světa v kin-ballu, a aby toho nebylo málo, tak se mi vdávala dcera. Ale mám kolem sebe skvělý tým spolustraníků a i díky nim jsme to dobře zvládli. Možná mi pomohlo i to, že jako trenérka umím vést tým a pohlídat si priority.

Jak na vás reagují lidé v osobní kampani? Přece jen vaše hnutí má za sebou těžké chvíle hlavně kvůli pražské kauze Dozimetr. Navíc se k tomu přidaly další problémy a celkově STAN zažil hodně těžký poslední půlrok.

Čekala jsem, že to budeme mít kvůli tomu v kontaktní kampani docela těžké. Nakonec ale musím říct, že jsem docela mile překvapena. Prakticky žádné negativní reakce nemáme. Myslím, že i lidé pochopili, že kolektivní vina nikam nevede. Když se vrátím k panu Hlubočkovi a jeho vztahu k nám tady v Pardubicích, tak je to podobné, jako kdyby jeden žák ze třídy ukradl nanuk a někdo by řekl, že celá třída jsou zloději. Tak to přece není.

Nicméně nemáte strach, že vás tato kauza ve volbách poškodí i tady v Pardubicích?

Podle mého názoru asi trochu ano. Všechny ty kauzy, které se v médiích donekonečna omílají, nám nějaké voliče seberou. Je to stejné jako s Piráty před parlamentními volbami, které tvrdě ostřeloval tehdejší premiér Andrej Babiš a určitě jim nějaká procenta sebral. Nicméně vedení STAN se všem těm problémům postavilo dobře. Ti lidé odcházeli z pozic i kandidátek. Těžko jsme mohli dělat ještě něco dalšího. Všichni namočení jsou vlastně od válu a to je dobře.

Pokud uspějete a dostanete se do zastupitelstva, s kým si umíte představit koaliční spolupráci? A kdo naopak není pro vás určitě partner?

V žádném případě bychom nešli do koalice s SPD nebo komunisty, pokud se na radnici dostanou. A za mne i za mnoho kolegů, se kterými jsme se o tom bavili, není pro nás partnerem ani hnutí ANO. Po tom posledním půlroce, kdy na nás jejich předseda neustále útočil, si to neumím představit. Ačkoliv mi řada známých říká, že komunální volby jsou o lidech, tak já to vidím jinak. Ti lidé, co kandidují za hnutí ANO, přece vědí, co mají za šéfa. Kdybych já měla podobného předsedu, tak z morálního hlediska by pro mne bylo neúnosné, abych za takovou stranu kandidovala.

Co byste vypíchla z vašeho programu?

Trápí mne třeba to, že Pardubice mají dvě řeky, ale vlastně celé břehy Labe i Chrudimky nejsou zapojeny do života města. Nadšená nejsem ani z podoby parku Na Špici. Za mne je podoba zejména soutoku ostuda. Vždyť tam není kromě rákosí vůbec nic. Myslím, že i docela malé investice by s podobou města mohly udělat hodně. To se týká i několika odlehlých míst ve městě, kterých jsem si v poslední době začala více všímat díky tomu, že jsem si z útulku pořídila dva psy a teď s nimi chodím na procházky. Také mne trápí to, jak se v Pardubicích staví. Málokdy se objeví nějaká hodnotnější architektura.

Mám ale obavy, že Pardubice v příštích letech čekají poněkud přízemnější problémy. Už nyní radní brečí nad cenami energií, které město stojí stovky milionů ročně. Navíc v poslední době hodně investovali, a k tomu často na dluh. Nemáte strach, že na radnici případně přijdete ke snědenému krámu?

Trochu ano. V tomto máte pravdu. Třeba si mi vůbec nelíbil nápad stavět fotbalový stadion v centru města, navíc na dluh. Byla jsem silně proti. Ačkoliv jsem sama sportovec. Za mne daleko větší smysl dával projekt Dukla sportovní, který by využívaly hlavně děti. Jenže právě tento projekt radnice nyní zřejmě pozastaví. Co se týče energií, tak je jasné, že máme velký problém. Ovšem musíme s ním nakládat odpovědně.

Třeba zdražení jízdného v MHD by vedlo akorát tak k tomu, že už autobusy nebude jezdit vůbec nikdo a ulice nám zahltí ještě více aut. Samozřejmě s tím souvisí i další investice do cyklostezek, aby kdo mohl, více využíval kolo. Jinak se těch problémů v dopravě nezbavíme. Já osobně jezdím denně na kole do centra Pardubic z Dražkovic, kde bydlím, a vlastně celou cestu jedu mimo silnice. To je super. Mělo by to být možné ze všech směrů.

Předvolební rozhovory Vyšlo: Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) Ivana Böhmová (Piráti) René Živný (Společně pro Pardubice) Vyjde: Jan Nadrchal (ANO) Jan Mazuch (SPOLU)

Co by tedy bylo podle vás třeba v případě dopravního podniku řešení? Jasné je, že jeho náklady astronomicky vzrostly a město to bude muset sanovat.

Řešení vidím v omezení spojů. Kam se dnes jede deset minut, tak se bude příště jezdit třeba 25 minut. Páteřní linky budou jezdit delší trasy a obslouží více lidí, kteří přijedou o něco později. Třeba přitom poznají části Pardubic, které ještě neznají. Vím, že to není populární názor, ale pokud je toto naše cena za válku na Ukrajině, tak já jsem ochotna ji platit. Měla jsem po začátku války doma půl roku těhotnou Ukrajinku a ta mne každý týden říkala, který z jejich sousedů nebo známých kvůli ruské invazi zemřel. To jsou problémy úplně jiného kalibru, byť samozřejmě rozumím strachu lidí z toho, jak zaplatí složenky za teplo nebo proud.

Může právě takto postiženým lidem nějak město pomoci?

Jasné je, že radnice má dnes dost omezené možnosti. Ale umím si třeba představit zavedení krizového centra, na které se lidé budou moci obrátit ve chvíli, kdy se dostanou do vážných problémů. Často neví, na jakou dávku mají nárok a jak jim stát může pomoci. Špatné by nebyly ani třeba bezúročné půjčky, které by těm lidem dokázaly překonat krizové období. Radnice by mohla vytvořit na něj nějaký menší fond. Musíme těm nejvíce ohroženým lidem nějak pomoci, ale zároveň jim musíme lépe vysvětlovat, že do těch problémů je neposlala česká vláda, ale Rusko, které napadlo svobodnou zemi a navíc Evropu vydírá přes ceny plynu.