Druhé SPOLU míří v Pardubicích do opozice, primátorem bude Nadrchal z ANO

Jan Mazuch, lídr pardubické ODS i celé koalice SPOLU, je šachista. A zkušenosti z tradiční hry chtěl využít i během koaličních vyjednávání. Ovšem ve čtvrtek ráno zjistil, že tato partie se mu nepovedla. SPOLU míří v krajském městě do opozice.

„Zastupitelské kluby ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice se shodly, že končíme jednání s koalicí SPOLU a utvoříme koalici bez ní. Točili jsme se v kruhu, nebyli jsme schopní se domluvit,“ uvedl lídr ANO a budoucí primátor města Jan Nadrchal.

Smutný konec jednání nechtěl dosluhující náměstek primátora Mazuch zatím blíže hodnotit.

„Teď to je hodně čerstvé, musím si to probrat v hlavě. Překvapený ale nejsem, k takovému konci to směřovalo,“ uvedl Mazuch.

Přitom těsně po sečtení výsledků se zdálo, že ANO i zástupci ODS, lidovců a TOP 09, kteří tvoří SPOLU, se na další spolupráci dohodnou velmi rychle. Stačilo vlastně jen oprášit stávající model, který na radnici fungoval poslední čtyři roky.

„Myslím, že pan Mazuch celé jednání nezvládl. Kdyby ‚anařům‘ navrhl, že pro SPOLU mu stačí dva náměstci a další dva radní, tak se domluvili za hodinu a my bychom šli do opozice. Oni ale chtěli pět radních a dali nám šanci a my ji využili,“ řekl budoucí radní města za Společně pro Pardubice František Brendl.

S takovým názorem není osamocený. Více politiků je výsledkem jednání v Pardubicích zaskočeno.

„Dopadlo to překvapivě, asi není nikdo úplně spokojený, ale taková je realita. Evidentní je, že to s většinou jednoho hlasu nebudeme mít úplně snadné,“ uvedl Tomáš Pelikán ze Společně pro Pardubice.

A šéf dopravního podniku a stávající radní tak narazil na největší problém nově vzniklé městské vlády. Bude početně slabá. Stačí, aby třeba z parlamentu nedorazil poslanec a zastupitel za ANO Martin Kolovratník, a koalice nemá šanci nic prosadit.

Při hlasování na radnici totiž neplatí prostá většina přítomných, ale každý návrh musí pro schválení získat 20 hlasů.

„Jsme si tohoto limitu vědomi. I proto se snažíme domluvit nějakou podporu od sdružení Naše Pardubice Filipa Sedláka,“ uvedl Nadrchal. Ovšem podle Františka Brendla to nebude spolupráce na bázi koalice.

„Tak daleko jsme se nedostali, ale rádi bychom se domluvili na transparentní podpoře,“ dodal.