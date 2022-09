Nejtěžší úkol pro mne byl prodej hokejového Dynama, říká lídr SPOLU Mazuch

Právě taková vlastnost se náměstkovi primátora může hodit v povolebních vyjednáváních, která nemusí být právě snadná. Už jen proto, že Mazuch nebude jednat jen za svou ODS, ale i třeba za TOP 09, která má k možné spolupráci s ANO hodně vlažný vztah. Přitom lídr z modré strany seděl poslední čtyři roky v koalici s Babišovci.

„Vždy když vyjednáváte za tři subjekty, tak je to horší než za jeden. Na druhou stranu některé věci už máme předjednané dopředu. Je možné, že lidé z topky řeknou, že s ANO nechtějí jít. Je klidně možné, že to řeknou i členové mojí ODS. Hodně záleží na konkrétním výsledku. Logicky se budeme snažit o to, abychom v příští koalici na radnici byli těmi nejsilnějšími hráči,“ uvedl náměstek primátora a lídr koalice SPOLU Jan Mazuch.

Jan Mazuch Koalice SPOLU Narodil se v roce 1965 v Pardubicích. V letech 1979–1983 studoval gymnázium v Pardubicích a v letech 1983–1988 Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematika – základy techniky. V roce 1991 složil na téže fakultě doktorské zkoušky. V roce 1992 začal podnikat. Je ředitelem pardubického festivalu šachu a her Czech Open od jeho vzniku v roce 1990. Od roku 2018 je náměstkem primátora Pardubic za svou domovskou stranu ODS a má na starosti ekonomiku a rozpočet, kulturu, cestovní ruch a správu kapitálových podílů města.

Není vám líto, že komunální volby nebyly před půl rokem? To se zdály šance koalice SPOLU podstatně vyšší, nemyslíte?

Je to tak, jak to je. Termín voleb si nemůžeme vybírat. Navíc si myslím, že v posledních dnech přešla vláda Petra Fialy do ofenzivy, takže si myslím, že zase v tak špatné situaci nejsme.

Nicméně vláda je kvůli energetické krizi pod velkým tlakem veřejnosti. To ODS, potažmo SPOLU těžko může pomoci. Jak vnímáte současnou situaci s ohledem na váš volební výsledek?

Musíme si uvědomit, že všechno má začátek ve válce, kterou vede Rusko. Vláda je v extrémně složité situaci. V některých státech vlády udělaly kroky, které se později ukázaly jako zbrklé, tomu se chtěli u nás vyhnout. Věřím, že se od začátku vláda snaží situaci řešit a že se o tom moc nemluvilo, je z jednoho úhlu pohledu vlastně dobře.

A myslíte si, že současná krize ovlivní volby v Pardubicích?

Celostátní politika vždy ovlivní volby v Pardubicích, a letos tomu nebude jinak.

Z toho vychází, že vás to může dost poškodit?

Uvidíme. Situace je taková, že s tím těžko něco můžeme dělat. Věřím ale, že zastropování cen u energií, tedy první jasný krok vlády, který dává hlavu a patu, bude tím bodem zlomu k lepšímu.

Jak zatím hodnotíte kampaň, kterou vedete s kolegy z KDU-ČSL a TOP 09?

Funguje to dobře. Už jsme si to vyzkoušeli loni a nyní jsme navázali.

Koalice SPOLU se v Pardubicích rodila docela v bolestech, má to nyní nějaký vliv?

Máte pravdu, že třeba v ODS na toto nebyly jednotné názory. Ale o co více problémů bylo na začátku, tak o to více to nyní funguje.

Letos jste poprvé lídrem. V čem je to jiné, než kandidovat ze zadních pozic?

Ve všem. Je to úplně jiný tlak. Cítím větší odpovědnost, daleko více musím organizovat, což mne ale baví, protože jsem to dělal celý život.

Jak na vás lidé reagují během kontaktní kampaně?

Musím říct, že většinou pozitivně. Nikdy jsem se nesetkal s nějakou agresivitou. Když tady byl nedávno premiér Petr Fiala, tak se pár křiklounů ozvalo, ale některé zpacifikoval sám předseda vlády a ostatní toho rychle nechali. Nebylo to nic velkého.

Vy jste byl v tomto volebním období strážce městské kasy, v jakém je stavu?

Myslím, že jsme to zvládli. Nebylo to lehké i třeba kvůli covidu. Ale jsme rád za to, že jsme se z toho s kolegy nezbláznili strachy a snažili jsme se investovat tak, jak jsme plánovali. Asi v dnešní době vysoké inflace nemělo smysl dělat nějaké přehnaně velké rezervy.

Asi nejvíce jste se trápil s prodejem Dynama do rukou Petra Dědka, který spadal také do vaší gesce. Někdy jsem měl pocit, že vás v tom i kolegové z koalice nechali docela vykoupat.

Důležité bylo, že se vždy nakonec našel dostatek hlasů a ty klíčové věci se schválily. Považuji za velký úspěch, že se podařilo v Pardubicích udržet extraligový hokej a že jsme pro Dynamo našli strategického partnera. Ta značka je silná, letos klub slaví 100 let, byla by tragédie, kdyby se spadlo. Ale máte pravdu v tom, že to byl můj nejtěžší úkol, který jsem v tomto volebním období měl.

Jaký volební výsledek vám příští týden udělá radost?

Naším cílem je získat post primátora. Volby mají dvě kola, první mají na starosti voliči svými hlasy, ve druhém se bude vyjednávat o koalici. Chceme být dominantní silou v koalici tak, abychom mohli prosazovat náš program.

Vy máte za sebou čtyři roky v koalici s hnutím ANO, tedy na celostátní úrovni s vaším úhlavním nepřítelem. Jak ta spolupráce v reálu vypadala?

Myslím, že na komunální úrovni je to hlavně o lidech. Třeba můj protikandidát na primátora Jan Nadrchal z ANO se na pozici náměstka primátora velmi rychle zapracoval a spolupracovalo se nám dobře. Celkově bych řekl, že jsme na radnici měli pracovitý tým chytrých lidí. Nelituji toho, že jsem do toho v roce 2018 šel.

Když jste se vrátil o čtyři roky zpět, tak tehdy ODS vedl do voleb Karel Haas. Ten v té době nechtěl jít s ANO na rozdíl od vás do koalice a vlastně zůstal v jakési vnitřní opozici. Jak jste vůbec ty čtyři roky v tomto stavu fungovali?

Povolební situace byla tehdy velmi složitá. Lidé nám volali s názory pro spolupráci s ANO i ostře proti. Museli jsme se nakonec nějak rozhodnout. Měli jsme s Karlem na to jiný pohled. Ovšem hlavně díky Petru Klimplovi musím říct, že náš zastupitelský klub fungoval dobře, a když jsme procházeli výsledky hlasování, tak jsme v drtivé většině bodů hlasovali společně.

Nicméně se dá počítat s tím, že Karel Haas díky preferenčním hlasům skočí na kandidátce SPOLU dopředu. Máte nějak vyřešené, jaká bude jeho pozice po volbách?

Karel chtěl být na nějakém rozumném místě kandidátky, ale nechtěl být úplně vepředu. Jde tak do voleb ze sedmého místa. Jsme rádi, že nás ve volbách podpoří. Nyní ale pracuje jako poslanec a myslím si, že ho ta práce velice naplňuje. On je zvyklý své úkoly dokončit, takže podle mne by ani do nějaké větší pozice na městě nechtěl jít. Jsme tak spolu domluveni na tom, že bude řadovým zastupitelem, ale do rady města nepůjde.