Je možné, že nás ostatní budou chtít zase obejít, říká lídr ANO Jan Nadrchal

„Pravda je, že když jsem nastupoval jako náměstek, tak jsem měl určité obavy. To nebudu popírat. Přejít z pozice řadového zastupitele na náměstka primátora je velký skok a byl jsem si vědom rizik. Ale musím říct, že ta práce mne velmi baví a že to je pro mne ohromná životní zkušenost, kterou bych těžko v jiné práci získával. Ať už je to setkávání s lidmi nebo vedení debat, rozhodování a další,“ uvedl stále teprve pětatřicetiletý Jan Nadrchal z ANO.

Jan Nadrchal ANO 2011 Narodil se v Pardubicích před 35 lety, s manželkou vychovává devítiletého syna Daniela a sedmiletou dceru Soňu. Absolvoval Střední podnikatelskou školu v Lázních Bohdanči. Později získal titul bakaláře na Univerzitě Hradec Králové. Pracovat začínal jako vývojář ekonomického systému pro municipality ve společnosti Geovap, kde působil zhruba deset let. Politickou kariéru měl poměrně rychlou. Zastupitelem města se stal teprve před čtyřmi roky a po první třetině volebního období vystřídal na pozici náměstka primátora města Pardubice Helenu Dvořáčkovou.

Navíc se klidně může stát, že brzy budete i primátorem...

To bych ovšem považoval za strop svých možností. Dál bych se rozhodně nehrnul. Komunální politika mne baví a chci u ní zůstat.

Překvapilo vás hodně, že primátor a váš stranický kolega Martin Charvát nezkusil získat potřetí primátorský řetěz?

To rozhodnutí padlo už před poměrně delší dobou a musím říct, že mne to skutečně ze začátku docela hodně překvapilo.

A řekl vám důvody tohoto dost nečekaného kroku?

Tak to bych nechtěl úplně komentovat, je to otázka spíše na něj.

Myslím to tak, že možná ta pozice je natolik náročná, že už dál pokračovat ani nechtěl, což by vás mohlo varovat.

Vím, že na jeho bedrech leží veškerá odpovědnost, je také mediálně hodně sledovaný. Kdybych tedy řekl, že nemám případně žádné obavy, tak bych lhal. Na druhou stranu práce primátora a náměstka se zase tak zásadně neliší, takže si asi umím představit, co by mne v případě úspěchu čekalo.

Když koukám na hesla na vašich plakátech, tak si říkám, že asi nevznikla tady v Pardubicích. Přece jen slibovat lidem, že bude zase líp, když osm let vládnete na radnici, nedává úplně smysl.

Tak samozřejmě jsme měli dané celorepublikové grafické zpracování kampaně. K tomu byl i manuál s hesly, která jsme si lehce přiohnuli. Mělo tam být: ANO, bude zase líp. Stále se to tedy vlastně drží základního motta strany. Sami jsme ale upozorňovali centrálu, že v případě měst, kde kandidáti pokračují či chtějí pokračovat, tak to není úplně ideálně zvolené heslo, a proto jsme ho tedy mírně upravili pro naše potřeby, aby bylo snesitelnější.

Ovšem jinak je kampaň velmi přátelská a celkově zvláštní. Radní Tomáš Pelikán to glosoval slovy: Úkol je jasný. Nebudeme na sebe útočit, protože se budeme brzy všichni potřebovat.

Ano, i takhle by se to dalo shrnout. Osobně jsem za to velmi rád, že ta kampaň není útočná. Nemám rád vyostřené debaty a nějaké útoky jeden na druhého. Myslím si, že politická soutěž by měla být korektní. Navíc, co si budeme povídat, tak když se koukneme na dnešní složení zastupitelstva a subjekty, které kandidují, tak už nyní je jisté, že to bude na radnici i v příštím volebním období podobné. Někomu se to třeba nemusí líbit, ale já zase tvrdím, že pro nějakou kontinuitu a další směřování města, to je dobře.

Nevaroval vás i příběh vašeho kolegy z ANO Martina Kolovratníka, který před krajskými volbami vedl poměrně útočnou kampaň, a pak skončil jako vítěz v opozici dříve, než byly sečteny hlasy?

Tam je tedy otázka, jestli to bylo tou ostrou kritikou, nebo ta koalice byla domluvena už před volbami.

Tak máte pravdu, že řada politiků obdivuje rychlost vyjednávání hejtmana Martina Netolického...

Já to tedy nevím, jestli to tak bylo, o tom se dá jen spekulovat. Ale máte pravdu, že osud kolegy Kolovratníka může být příkladem toho, že když je člověk někdy moc ostrý, tak to nemusí být právě to pravé.

Česká republika nezažívá zrovna nejklidnější období. Dost to ve společnosti vře kvůli cenám energií, vláda může ztrácet podporu. Berete to jako výhodu, že ANO je v parlamentu v opozici?

To je docela těžká otázka. Samozřejmě se setkáváme s lidmi na ulici, kteří nadávají. Je to logické, je to pochopitelné. Lidé nadávají nám, lidé nadávají na vládu. Situace v zemi není úplně dobrá. Emoce jitří i válka na Ukrajině. Nyní je dobře, že vláda konečně něco udělala a zastropovala ceny energií, i když ta pomoc měla přijít dřív. Ale jestli to je pro nás výhoda? Já to nevím. Dokonce si dovoluji tvrdit, že na tom všem mohou vydělat lokální uskupení, protože lidé mohou cítit zklamání z celostátní politiky.

Když už jsme se dotkli celostátní politiky, trochu mne překvapilo, že vás v kampani přímo v Pardubicích nepodpořil lídr hnutí Andrej Babiš. Stáli jste o to?

Což o to, my bychom o to stáli. Jenže to rozhodnutí, kam jet, dělal jeho manažerský tým. My ho nemáme šanci nijak ovlivnit.

Jaký volební výsledek by vám za týden udělal radost?

Budu považovat za dobrý výsledek, když dopadneme aspoň stejně dobře jako v minulých volbách.

Tehdy to bylo 13 zastupitelských mandátů ze 39 možných.

Je to tak. Myslím, že máme dobrou šanci udržet tento počet.

To by vám dalo do ruky dobré karty pro vyjednávání o koalici. Uměl byste si představit pokračování spolupráce s ODS, se kterou jste poslední roky vládli?

Já bych si to určitě představit uměl. Myslím, že nám to tady společně fungovalo docela dobře. Jistě, bylo pár věcí, na kterých jsme se neshodli, ale to je asi normální, když jsme každý z jiné partaje a máme jiné názory. Ale v zásadě ta spolupráce fungovala. Jen bych se nerad dostal do situace, do které jsme se dostali, kdy část ODS byla v koalici a část v opozici. Obecně bych ale řekl, že hlavní naše přání je, aby ta koalice byla silná, aby měla minimálně 25 hlasů. Opírat se o křehkou většinu je složité a přináší to problémy.

Komunální volby mají dvě kola. V prvním se volí, ve druhém se tvoří koalice. Nemáte strach, že vás ostatní budou chtít obejít, jako už se v historii leckde stalo?

Myslím, že je fér bavit se v podstatě se všemi, kteří ve volbách uspějí. Asi nemá cenu hrát si ve městě o velikosti Pardubic na nějakou velkou politiku. Spíše bychom měli hledat společně cesty, jak město posouvat. Samozřejmě se to ale může stát. I po posledních volbách byla snaha vytvořit duhovou koalici, ve které byli v podstatě všichni kromě nás. Je možné, že bude snaha to zopakovat. Pak je tady také možnost, že nás kolegové z ostatních stran poznali natolik, že v nás uvidí normální pracovité lidi, kteří chtějí něco dělat.

A pak je taky ve hře ta varianta, že budeme tak silní, že bez nás koalice sestavit ani nepůjde. Tady musím nepokrytě přiznat, že právě tato verze by se mi logicky líbila nejvíce. Ale záleží hlavně na tom, jak volby dopadnou, a pak i na tom, s čím půjdou do jednání koalice, které jsou složené z více, často docela rozdílných stran.