Koalici v Pardubicích tvoří ODS se sedmi mandáty, STAN s pěti, Progresivní Pardubice a Naše Pardubice se čtyřmi a lidovci se dvěma. V opozici jsou ANO, Žijeme Pardubice a SPD. Na dnešním zastupitelstvu bylo přítomno 39 zastupitelů, 38 z nich hlasovací lístek odevzdalo, 23 lístků bylo platných. Tichý před zvolením řekl, že má malou firmu, která se věnuje obchodu a podnikání. Tuto činnost chce ukončit a plně se věnovat vedení města.
„Máme zájem zlepšit fungování města, aby občané vnímali, že město je tu pro ně, ne obráceně,“ řekl Tichý zastupitelům. Přeje si, aby město a městské firmy dobře hospodařily, aby fungovala doprava a aby v ulicích bylo více zeleně. Také chce navázat na projekty bývalého vedení, které jsou smysluplné.
Nově zvolený primátor před volbou čelil dotazům zastupitelů, které se týkaly hospodaření města, jeho zadlužení i jeho vlastního vzdělání a dosavadních profesních zkušeností.
Prvním náměstkem se stal Daniel Vondra (STAN), dalšími náměstky jsou Martin Slezák (TOP 09), Kateřina Kosová (Naše Pardubice), Petr Netolický (lidovci) a Jan Mazuch (ODS). Kosová bude do února příštího roku neuvolněnou, tedy ne plně placenou náměstkyní. Nejdřív totiž potřebuje uzavřít pracovní závazky, potom se může věnovat práci na radnici naplno, uvedla na dotaz.
Debata se neobešla bez kritických dotazů ze strany opozice. Například Vondra musel reagovat na případné vazby na Petra Hlubučka, bývalého náměstka pražského primátora za STAN, který je jedním z obžalovaných v korupční kauze Dozimetr.
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V Pardubicích podepsali koalici, primátorem bude Tichý. ANO jde do opozice
Vondra uvedl, že na pražském magistrátu působil sedm měsíců v útvaru náměstka, kde byl součástí širšího týmu. Věnoval se vnitřní a vnější komunikaci, analytické činnosti a přípravě tiskových zpráv. Zdůraznil, že šlo o běžnou úřednickou práci bez jakýchkoli rozhodovacích pravomocí. Na magistrát nastoupil koncem roku 2021, tedy v době, kdy už vyšetřování kauzy Dozimetr probíhalo. „Je zbytečné mě spojovat s něčím, s čím nemám nic společného,“ uvedl.