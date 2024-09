Chci mít alespoň šanci jednat o koalici, říká krajský lídr ANO Dušan Salfický

Rodák z Chrudimi je už deset roků zastupitelem Pardubic. Byl dokonce radní města a okusil také práci v krajském zastupitelstvu. Politickým zelenáčem tak určitě není.

Ovšem že by byl výraznou personou, která si při každém zasedání zastupitelstva bere slovo, to se říct nedá. Platí spíše pravý opak. Hokejista, který si oblíbil číslo 72 na dresu, usiluje o post hejtmana Pardubického kraje.

„Je to změna. Asi by mne ještě nedávno ani nenapadlo, že se dostanu do takové pozice. Přišli za mnou lidé z pardubické organizace ANO a dali mi nabídku na lídra. Dlouho jsem to zvažoval, původně jsem takovou ambici neměl. Probral jsem to ale s rodinou a nakonec jsem kývl. Řekl jsem si, že po těch letech v komunální politice a Dynamu, což se v jedné chvíli vlastně i spojilo, to zkusit můžu,“ řekl Dušan Salfický, který má za hlavní úkol konečně dovést svoje hnutí ANO do krajské koalice.

V pozici lídra jste poprvé. Jaké to bylo, postavit se v televizní debatě takovým matadorům jako hejtman Martin Netolický?

Bylo to složité. A nejen vůči hejtmanovi. I další radní, kteří jsou v těch pozicích několik let, logicky znají svou problematiku podrobně. Já vlastně ani tak do detailu jít nemohl, protože prostě nemám všechny informace. Ale nějak jsem to zvládl. A chtěl bych zdůraznit jednu věc: tahle kampaň není o Salfickém, ale o celé kandidátce ANO.

Nicméně to, že ANO na post lídra nominovalo vás, se v politických kruzích bere jako podaná ruka hejtmanovi. Ten před čtyřmi roky řekl, že vašeho tehdejšího lídra Martina Kolovratníka nevezme do koalice kvůli tomu, jak útočně vedl kampaň. Vy jste nyní mnohem defenzivnější. Je to reakce na rok 2020?

Když jsem tu pozici přijímal, tak jsem kolegům říkal, že nechci řešit to, co bylo. Jasně, je pravda, že můžu mít třeba k hejtmanovi lidsky blíže, než měl Martin Kolovratník, ale to neznamená, že se to propojí i v politice. Pokud budeme mít odlišný program, tak těžko budeme spolu dělat koalici, i když jsme třeba kamarádi. Samozřejmě někdo to může vnímat tak, že já jsem méně konfliktní. Na druhou stranu politika konflikty přináší, a to na všech úrovních. Bez konfrontací to ani nejde dělat. Ale pravdu máte v tom, že útočnou kampaň dělat nechci.

Dušan Salfický (ANO) Narodil se v roce 1972 v Chrudimi. Jako hokejista zažil skvělou kariéru, když dvakrát vyhrál mistrovství světa, získal bronz na ZOH a dvakrát vyhrál extraligu. Po skončení kariéry pracoval hned v několika manažerských funkcích v HC Dynamo Pardubice.

Je členem hnutí ANO 2011 a za tento subjekt byl v roce 2014 zvolen zastupitelem Pardubic. Stejně tak byl zvolen i zastupitelem Městského obvodu Pardubice I. V listopadu 2014 byl zvolen radním Pardubic. Zastupitelem města byl zvolen i v letech 2018 a 2022.

V krajských volbách v roce 2016 byl za hnutí ANO 2011 zvolen zastupitelem Pardubického kraje. Ve volbách v roce 2020 mandát obhajoval, ale neuspěl.

Může vám pomoci, že jste na magistrátu jako ANO v koalici s klíčovými kandidáty hejtmanovy koalice 3PK? Mohu jmenovat náměstka primátora Jakuba Rychteckého nebo radního Františka Brendla.

Může to být nějaký bonus, že se lidsky mezi sebou známe. Může tam vzniknout návaznost na komunální politiku na lince město – kraj. Asi nám to dává větší možnosti, než kdybychom byli na městě i na kraji v opozici.

Mám pocit, že letos má ANO méně viditelnou kampaň. Město bylo vždy polepené vzkazy, kdo všechno má číslo na Andreje Babiše, nyní skoro nic. Co se děje?

Máme na kampaň v kraji jeden a půl milionu korun. Mám pocit, že to je podobné jako v minulých krajských volbách. Je možné, že při jiném typu voleb byla kampaň větší. Ovšem my nyní spíše sázíme na kontaktní kampaň. Chceme se lidem ukázat osobně, ne jenom na plakátech. Objedeme toho hodně a doufám, že lidi oslovíme.

Takže nebude váš plakát s dovětkem, že máte číslo na Babiše?

Ne, takový plakát nebude.

Pohybujete se v hokejovém prostředí, kde asi není hnutí ANO úplně nejoblíbenější stranou. Neutahují si z vás třeba hráči nebo manažeři jiných klubů kvůli tomu, že za něj kandidujete na tak vysokou politickou funkci?

V Pardubicích vůbec. Lidi to už za ty roky vědí, že jsem v politice. Třeba kluci, kteří se pohybují kolem národního týmu, tak u nich vím, že se proti ANO vymezují. Ale už mne znají dlouho, vycházíme spolu pořád stejně, není to nějaké téma.

A naopak vaše jméno může v hokejovém kraji pomoci ve volbách?

Myslím si, že úplně ne. Jasně, když máme mítink v Pardubicích nebo okolí, tak mne lidí poznávají a chtějí se bavit o hokeji. Ale většina našich voličů není na hokej úplně zaměřena, takže si myslím, že to zásadní vliv nebude mít. Z nějaké bývalé slávy těžit nebudu.

Minule jste měli ve volbách zhruba 20 procent hlasů a vyhráli jste. Přesto jste šli do opozice. Jaké jsou plány pro letošek?

Před čtyřmi roky volby ovlivnil covid a také to, že ANO vedlo tehdy vládu, která navíc v té době musela dělat nepopulární kroky. Myslím si, že nyní jsme v lepší pozici. Pevně věřím, že náš výsledek bude začínat dvojkou a že to druhé číslo bude co nejvyšší. Pro mne je priorita, abychom měli po volbách takovou pozici, která nám umožní účastnit se koaličních jednání.

Tak zatím z debat v televizi vyplynulo, že po lidské stránce by s tím neměl být problém.

To je pravda. S ostatními lídry žádný osobní problém nemám. Ale uvidíme. Jedna věc jsou vztahy a druhá pak hledání programového průsečíku nebo řešení personálií. Pokud bych měl říct jedno přání, tak by to bylo aspoň dostat šanci se povolebního jednání účastnit. Minule jsme ji totiž vůbec nedostali a byli jsme rychle odsunuti do opozice.