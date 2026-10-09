Každý typ voleb má svá specifika. Ty komunální, ke kterým v Česku přichází zpravidla nejvíce voličů, jsou zvláštní tím, že místo sady hlasovacích lístků lidé dostanou jen jednu velkou „plachtu“, kde jsou všechna uskupení a jejich kandidáti. Jak mají volit ti, u kterých ani jedna strana nevyhovuje stoprocentně jejich představám? Komunální volby jsou v Česku jediné, u kterých lze použít panašování.
Jak volit do komunálu
V komunálních volbách může volič zvolit jednu stranu, nebo vybrat (zakřížkovat) kandidáty z jedné či více stran, případně obě možnosti zkombinovat.
Pokud se rozhodne křížkovat kandidáty, je pro něj nesmírně důležitá jedna základní informace: počet členů zastupitelstva v dané obci či městě. Pokud zakřížkuje více lidí, než kolik má zastupitelstvo členů, jeho hlasy pro ně se nebudou počítat. To znamená, že například v Praze 3, kde je v zastupitelstvu 35 křesel, nelze udělat křížek u 36 nebo více jmen.
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Jaké jsou konkrétní možnosti?
- Zakřížkovat pouze jedno uskupení. V tom případě jsou všechny hlasy danému uskupení a jeho kandidátům.
- Označit pouze vybrané kandidáty z jednoho uskupení. Pak dostanou hlasy jen ti, které zakřížkoval, nikoli další kandidáti (například ani lídr kandidátky, pokud není označený).
- Zkombinovat obě možnosti. Označit jednu stranu a zároveň několik kandidátů jiných stran. Volič pak sice volí kandidáty zakřížkované strany, ale ne všechny. Zakřížkovaní kandidáti jiných stran ubírají odspodu hlasy pro kandidáty označené strany.
- Využít panašování. To znamená křížkovat pouze kandidáty, a to z různých stran. Při panašování je obzvlášť důležité vědět, kolik je v zastupitelstvu lidí, a nezakřížkovat jich víc. Počet zastupitelů v dané obci či městě je uveden přímo na lístku.
Panašování má své výhody i nevýhody. Bývalý prezident Miloš Zeman ho považoval za vrcholný projev demokracie, kdy se lidé nenechají svazovat politickými stranami a dávají svůj hlas konkrétním lidem. Na druhé straně ani přepočet hlasů získaných panašováním se bez ohledu na strany neobejde.
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Křížky kandidátům se totiž přednostně připočítávají dané straně. Nefungují stejně jako preferenční kroužky ve sněmovních volbách. Znamená to, že ani kroužkování lidí na posledních místech kandidátek je nemusí vynést do zastupitelstva, ale pošle tam nakonec jejich lídry. Voliči jen těžko mohou pohnout s pořadím kandidátů. To se může změnit jen tehdy, když někdo dostane o 10 procent hlasů víc, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta na listině, jak vysvětlil v článku Lidových novin již před několika lety politolog Tomáš Lebeda.
Volby do Senátu
Panašování je v Česku možností jen u komunálních voleb. Má jinou funkci než preferenční hlasy ve volbách do kraje nebo do Sněmovny.
Připomínáme, že v některých regionech se nyní konají zároveň i volby do Senátu. V nich platí zcela jiná pravidla, křížkování zde vůbec není. Důležitá je barva obálky, do které se hlasovací lístek vloží.
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