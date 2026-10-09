Environmentální tragédie, postihly ho výčitky svědomí. Turek a další tepou Pavla

Prezidentův obrat Turek označil za „enviromentálně tragický“. Reagoval tak na fakt, že se prezident do Česka vrátil tryskáčem, kterým následně opět v pátek odletěl zpátky.
„Snad nám také ukáže faktury za použití tryskáče a výpisy z účtu o odeslaných platbách za něco tak nepředstavitelně drahého a environmentálně tragického, aby někoho ani náhodou nenapadlo, že se jedná o barterovou korupci, neboli nepeněžité úplatkářství,“ zdůraznil Turek.
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Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal
Na voliče apeloval, aby přišli k volbám. „Vidíme, jak je to najednou důležité,“ vyzval čestný prezident Motoristů.
Na dotaz iDNES.cz se krátce vyjádřil také bývalý prezident Miloš Zeman, který už také stihl odvolit v Lánech a patřil ke kritikům Pavlovy původně plánované absence. „Domnívám se, že Petra Pavla postihly výčitky svědomí,“ uvedl.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle šéfa SPD Tomia Okamury je dobře, že se prezident voleb nakonec zúčastnil. „Každý vysoký ústavní činitel by měl jít příkladem, účast ve volbách je oslava demokracie,“ řekl redaktorce iDNES.cz poté, co sám v Praze odvolil. Své rozhodnutí si prezident podle šéfa SPD rozmyslel až po velkém mediálním tlaku a nespokojenosti ze strany veřejnosti.
„Potom je otázka, jestli je to vůbec pozitivní. Myslím si, že je to velká kaňka,“ zhodnotil předseda Sněmovny.
Účast prezidenta pochválil šéf ODS Martin Kupka, u volební urny ve skautské klubovně v Líbeznicích krok popsal jako „velmi silny signál“. „Pan prezident to jasně vysvětlil, označil to za chybu a to, že se z Afriky vrátil, považuji za správné rozhodnutí,“ dodal předseda občanských demokratů.
Pavlův návrat do Česka ocenil také zakladatel TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Konec dobrý, všechno dobré. Jsem rád, že zvítězila odpovědnost,“ napsal na síti X. Pozitivně se vyjádřil po odvolení ve Velaticích i jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Myslím, že to udělal dobře. Určitě nebylo pro něj jednoduché se na volby vrátit, ale je to dobrý symbol,“ ocenil šéf lidovců, který kandiduje do Senátu.
Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Na to Turek také ve své odpovědi narazil. „A doufám, že svého kamaráda za tu nehodu pan prezident okamžitě neodsoudil jako viníka, mohlo by to nakonec být celé jinak,“ dodal.